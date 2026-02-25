Gasztro

Ne vízben főzd a fehér rizst – Fogadd meg a séf tippjét az igazán ízletes körethez

Mai Napi Tippünkben megosztjuk veletek a séf tippjét, amivel igazán ízletes rizst készíthettek, ha valami újdonságra vágytok.

Bár bevett szokás a vízben főzni a rizst, hiszen mi másban főhetne? Azonban José Ramón Castillo séf (és sok más háziasszony és szakács) szerint más módja is vannak, hogy igazán ízletes rizst készítsünk. Lássuk!

Fehér rizs
Ne vízben főzd a fehér rizst – Fogadd meg a séf tippjét, az igazán ízletes körethez

Ha nem vízben fő a rizs, akkor miben?

A rizs világszerte ismert és népszerű köret, bár nem mindig könnyű ízletesen elkészíteni. A séfnek van egy biztos módszere arra, hogy mindig finom, aromákkal teli köret kerüljön az asztalra.

Ő ugyanis nem sós vízben főzi, ahogy a legtöbben, hanem alaplében.

Egy csészényi rizshez 550 ml csirkealaplevet önt, de mielőtt ezt megtenné, előkészíti a rizst, hogy annak keményítőtartalmát csökkentse.

Fehér rizs
A rizs világszerte ismert és népszerű köret, bár nem mindig könnyű ízletesen elkészíteni

Hogyan csináld?

  • A séf szerint nem elég folyó vízben leöblíteni rizst, hanem vízbe áztatva kell kavargatni.
  • Ha már kellően zavaros a víz, akkor le kell önteni a rizsről, majd mindaddig megismételni, míg viszonylag tiszta vizet nem kapunk.

  • Ezután hagyja a rizst kicsit megszáradni, majd lepirítja egy kis fokhagymával.
  • Utána jöhet a csirke- vagy akár zöldségalaplé, amitől ízekkel teli, kicsit sem unalmas rizst tálalhatunk majd a tányérra.

Tipp:

Ha rizottóféle végeredményt szeretnél, akkor a főzés vége felé, amikor már majdnem az összes folyadék elpárolgott, adj egy jó nagy adag vajat a rizshez.

Forrásunk volt.

