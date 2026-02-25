Bár bevett szokás a vízben főzni a rizst, hiszen mi másban főhetne? Azonban José Ramón Castillo séf (és sok más háziasszony és szakács) szerint más módja is vannak, hogy igazán ízletes rizst készítsünk. Lássuk!

Ne vízben főzd a fehér rizst – Fogadd meg a séf tippjét, az igazán ízletes körethez

Ha nem vízben fő a rizs, akkor miben?

A rizs világszerte ismert és népszerű köret, bár nem mindig könnyű ízletesen elkészíteni. A séfnek van egy biztos módszere arra, hogy mindig finom, aromákkal teli köret kerüljön az asztalra.

Ő ugyanis nem sós vízben főzi, ahogy a legtöbben, hanem alaplében.

Egy csészényi rizshez 550 ml csirkealaplevet önt, de mielőtt ezt megtenné, előkészíti a rizst, hogy annak keményítőtartalmát csökkentse.

Hogyan csináld?

A séf szerint nem elég folyó vízben leöblíteni rizst, hanem vízbe áztatva kell kavargatni.

Ha már kellően zavaros a víz, akkor le kell önteni a rizsről, majd mindaddig megismételni, míg viszonylag tiszta vizet nem kapunk.

Ezután hagyja a rizst kicsit megszáradni, majd lepirítja egy kis fokhagymával .

. Utána jöhet a csirke- vagy akár zöldségalaplé, amitől ízekkel teli, kicsit sem unalmas rizst tálalhatunk majd a tányérra.

Tipp: Ha rizottóféle végeredményt szeretnél, akkor a főzés vége felé, amikor már majdnem az összes folyadék elpárolgott, adj egy jó nagy adag vajat a rizshez.

