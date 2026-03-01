Nemcsak az számít, mit eszel, hanem az is, mivel indítod a napot. A szakértők szerint egy jól megválasztott reggeli ital segíthet támogatni a vérnyomás és a koleszterinszint egészséges alakulását.

A szív-és érrendszeri betegségek egyik legfontosabb kockázati tényezője a magas koleszterinszint és a magas vérnyomás . Bár a táplálkozás kulcsfontosságú, egy friss táplálkozási szakemberek által készített összegzés szerint azzal, amit reggel megiszol, jó irányba tehetsz lépéseket a szíved egészségének támogatására.

Ez a legjobb reggeli ital a magas vérnyomásra és a szíved egészségéért Getty Images

Miért számít a reggeli ital?

A reggeli ital nem csupán a hidratálásról szól — számos olyan ital létezik, amely antioxidánsokban és hasznos növényi vegyületekben gazdag, és amelyek hatása hosszú távon támogathatja az érrendszer működését. A szakértők szerint ideális esetben olyan reggeli italt érdemes választani, amely egyszerre segíti a koleszterinszint és a vérnyomás normalizálását is.

Gránátalmalé: antioxidáns bomba

Az egyik legkiemeltebb reggeli ital a gránátalmalé. Ez a sötét piros gyümölcslé különösen gazdag polifenolokban, erős antioxidánsokban, amelyek segítenek megvédeni az LDL-koleszterint — a „rossz” típusú koleszterint — az oxidatív károsodástól, ami az érelmeszesedés egyik kulcslépése. Néhány kutatás szerint a gránátalmalé rendszeres fogyasztása csökkentheti az LDL- és triglicerid­s szinteket, miközben javíthatja a HDL-szintet, ami kedvezően hat a szív-és érrendszeri egészségre.

Nem csak egészséges, de finom is Getty Images

Egyéb szívbarát reggeli italok

A gránátalmalén kívül több más ital is hasznos lehet, ha egészségesebb kezdést keresel a naphoz:

Paradicsomlé: A paradicsom gazdag likopinban, amely antioxidáns hatásán túl a HDL-szint javításában is szerepet játszhat — fontos azonban, hogy sótlan vagy alacsony nátriumtartalmú változatot válassz.

A paradicsom gazdag likopinban, amely antioxidáns hatásán túl a HDL-szint javításában is szerepet játszhat — fontos azonban, hogy sótlan vagy alacsony nátriumtartalmú változatot válassz. Zöld tea: Meleg reggeli italnak ideális — katechinjei révén segíthet csökkenteni az LDL-koleszterint és támogathatja az érrendszer egészségét.

Meleg reggeli italnak ideális — katechinjei révén segíthet csökkenteni az LDL-koleszterint és támogathatja az érrendszer egészségét. Szívbarát smoothie: Olyan turmix, amely zabtejet, bogyós gyümölcsöket és chia-magot tartalmaz, magas oldható rost- és antioxidáns-tartalma révén támogathatja mind a koleszterinszint, mind a vérnyomás kordában tartását.

Olyan turmix, amely zabtejet, bogyós gyümölcsöket és chia-magot tartalmaz, magas oldható rost- és antioxidáns-tartalma révén támogathatja mind a koleszterinszint, mind a vérnyomás kordában tartását.

Az egyik legkiemeltebb reggeli ital a gránátalmalé

Fontos megjegyzés

Bár ezek az italok hozzájárulhatnak egy szívbarát étrendhez, önmagukban nem csodaszernek tekinthetők.

A szív-és érrendszeri egészség komplex kérdés, amelyet a teljes étrend, a rendszeres mozgás, a testsúlykontroll és az orvosi ellenőrzés együttese határoz meg. Mindig érdemes orvossal vagy dietetikussal egyeztetni, mielőtt jelentős étrendi változtatást eszközölsz, különösen akkor, ha magas vérnyomással vagy más kardiovaszkuláris kockázati tényezőkkel küzdesz.

Forrásunk volt.