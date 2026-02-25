Zsebkertem

Érkeznek a tavasz sztárjai a Lidlbe – Csodaszép, olcsó növényekkel indul a kertészkedős szezon

Ahogy azt megszokhattátok, érkeznek a hét (szerintünk) legjobb akciói, ezúttal a Lidlből. Szerencsére az időjárás is nekünk kedvez, szóval legyünk minél többet a szabadban, és veselkedjünk neki a kerti munkálatoknak!

Csodaszép virágokkal telnek meg a Lidl sorai, így a kertművelők örülhetnek leginkább. Szabadba ültethető, illatos, színes és olcsó virágok elérhetőek, 2026. február 26-tól!

Rózsabokor
Virágok a Lidl kínálatában

A Lidlnek sikerült jól időzíteni színes virágkínálatát, hiszen egyre tavasziasabb időben reménykedhetünk, végre. Ez azt jelenti, hogy itt az ideje felvirágoztatni a kerteket is, amiben segítségünkre lehet a február 26-tól kapható sok-sok tavaszi virágféle.

1499 forintért elérhető egy darab szabadföldi rózsatő, míg ugyanennyibe kerül különböző színekben a jácint is, színes tálkában. Szintén ezen az áron elérhetőek különböző szukkulensek, amiket kerámiában lehet hazavinni.

Bár a jácint és a pozsgások sora is saját kis tálkában érkezik, mindkettő növény olyanféle, amit kiültethetünk a szabadba. A pozsgások különösen szeretik a sziklakertet, míg a jácint a napos helyeken, jó vízelvezetésű talajban érzi jól magát.

Más növények is várnak a Lidlben

A növénykínálat itt nem ért véget, ugyanis cserepes nárcisz 499 forintért, 3 szálból álló jácintcsokor 999 forintért és zöldnövények kerámiában, köztük sárkányfa, aszparágusz, nyíllevél és zebralevél, 2199 forintért elérhető szintén február 26-tól, a készlet erejéig.

Ha pedig valaki testesebb növényre vágyna, akkor nagy mediterrán növény mix 12 999 forintért elérhető Lidl Plus kártyával (egyébként 14 999 forint).

Forrásunk volt.

