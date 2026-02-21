A tökéletes főtt tojás sokaknak még mindig lutri: túlfő vagy nyers marad a közepe. A Lidl most egy olyan kompakt tojásfőzőt ajánl, amivel ez a probléma gyakorlatilag megszűnik – ráadásul meglepően baráti áron csaphatunk le rá.

A tojásfőzésnél elég pár perc csúszás, egy elfelejtett stopper, és máris gumis vagy szétfőtt végeredményt kapunk. A Lidl most egy olyan praktikus konyhai eszközt kínál, ami pontosan ezt a bosszúságot hivatott megszüntetni: íme a Silvercrest tojásfőző, amely egyszerre kényelmes, gyors és meglepően precíz megoldást ad a mindennapokra.

Csapj le a Lidl konyhai csodaeszközére, mely új szintre emeli a tojásfőzést

2026. február 21-től február 25-ig elérhető a Lidlben a Silvercrest márkájú tojásfőző csupán 4999 forintért

Akciós a Silvercrest tojásfőző a Lidlben

Mire jó egy tojásfőző?

A tojásfőző tipikusan az a kütyü, amiről az ember nem is tudja, mennyire hiányzott – egészen addig, amíg ki nem próbálja. Praktikus eszköz, kis helyen elfér, és tojásfőzés közben az időt sem kell figyelnünk, mivel a legtöbb eszköz jelzést ad, amikor elkészült a tojás, így tényleg csak kivesszük, megpucoljuk, és már ehetjük is.

A főzőbetét praktikus fogantyúval rendelkezik, így egy mozdulattal kiemelhető, anélkül hogy megégetnénk az ujjainkat – ez különösen hasznos, ha sietős a reggel. A kompakt készülék akár hét tojás elkészítésére is alkalmas, a forgószabályozóval pedig külön beállíthatjuk, hogy lágy, közepes vagy a kemény tojást szeretnénk főzni. A 400 wattos teljesítmény gyors felfűtést és hatékony főzést biztosít, miközben a készülék energiafogyasztása kifejezetten baráti marad. A letisztult, modern dizájn miatt könnyen elfér bármelyik konyhapulton, és nem hat „kütyühalmozós” darabnak.

