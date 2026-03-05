Hagyományos húsvéti sárgatúró

Így készül a tökéletes sárgatúró, ami nem hiányozhat a húsvéti asztalokról

Mi az a sárgatúró?

A sárgatúró a magyar húsvéti asztalok elengedhetetlen édessége, különösen a Hajdúságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Több néven is ismert: sárga- vagy édestúró, túrócska, illetve a szláv eredetű „szirikk” vagy „szirka”. Ez a soktojásos, krémes édesség ízében és állagában a hagyományos túróra emlékeztet, vaníliával gazdagítva.

Sárgatúró, a húsvéti klasszikus

A sárgatúró nemcsak egy egyszerű édesség, minden falatban ott van a húsvéti készülődés hangulata.

Sok családban a idősebb generációk már hetekkel az ünnep előtt elkezdik a tojások és a tej beszerzését, hogy a sárgatúró igazán finom, gazdag, sárga színű legyen.

Elkészítés és alapanyagok

Amire szükségünk lesz:

tej

tojás (általában annyi, ahány dl tej)

cukor

vanília

A tejet felmelegítjük a cukorral, majd belekeverjük a lazán felvert tojásokat, amíg a massza túrószerűen össze nem áll. Ezután a keveréket konyharuhán hagyjuk lecsepegni, hogy a tejsavó eltávozzon, majd lehűtjük.

Változatok és ízesítések

Bár a klasszikus változat az édes, van néhány modern recept is, amelyek különleges ízt adnak az édességnek. Ezek közé tartozik az aszalt áfonyás vagy zöldfűszeres sárgatúró, mely friss aromát és különleges látványt biztosít az ünnepi asztalnak.

Sárgatúrós receptek a Nosalty oldaláról:

Tudtad? Egyes családok nemcsak édesen készítik, hanem zöldfűszerekkel, például medvehagymával is, így egy sós verziót is kipróbálhatunk, ami teljesen új ízélményt ad a hagyományos recepthez.

Ünnepi szerepe

A sárgatúró gyakran kerül a sonka, kalács és főtt tojás mellé, ezzel is szimbolizálva a húsvétot és az új élet kezdetét. Így nem csupán desszert, hanem a húsvéti hagyomány fontos része.

Őrizzük meg a tradíciókat, és legyen idén ez a húsvéti asztal egyik főszereplője a főtt sonka, tojás és kalács mellett.