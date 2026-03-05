r
Nosalty Logó
édes krém túrókrém

Hagyományos húsvéti sárgatúró

Hagyományos húsvéti sárgatúró
Gerzsenyi Flóra
Hagyományos húsvéti sárgatúró
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

221
Kalória
15.1g
Fehérje
10.6g
Szénhidrát
11g
Zsír
61.4g
Víz
300.1g
Koleszterin
-
Élelmi rost
10.3g
Cukor
  • 15% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír
Összesen 221 kcal
  • 15% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír
Összesen 1329 kcal
  • 15% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír
Összesen 85 kcal
  • 15% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    15.1 g

Zsír

  • Összesen
    11 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    300 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    629.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    25 mg
  • Kálcium
    235 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    160 mg
  • Nátrium
    198 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    10.6 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    61.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    129 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    66 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    38 micro
  • Kolin:
    237 mg
  • Retinol - A vitamin:
    129 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    406 micro
Összesen 221 kcal
  • 15% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    90.8 g

Zsír

  • Összesen
    66 g
  • Telített zsírsav
    25 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    18 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    1800 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3779 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    149 mg
  • Kálcium
    1411 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    58 mg
  • Foszfor
    958 mg
  • Nátrium
    1187 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    63.5 g
  • Cukor
    62 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    368.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    774 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    397 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    227 micro
  • Kolin:
    1422 mg
  • Retinol - A vitamin:
    774 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    44 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2435 micro
Összesen 1329 kcal
  • 15% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.8 g

Zsír

  • Összesen
    4.2 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    115 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    240.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    90 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    4 mg
  • Foszfor
    61 mg
  • Nátrium
    76 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    23.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    49 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    25 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    14 micro
  • Kolin:
    91 mg
  • Retinol - A vitamin:
    49 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    155 micro
Összesen 85 kcal

Elkészítés

  1. Egy nagy edénybe töltsük bele a tejet, a cukrot, a sót, majd forraljuk fel, vigyázva, hogy a cukor ne égjen oda.
  2. A tojásokat egy tányérban verjük össze, nem kell nagyon összedolgozni (ettől lesz majd márványos), majd szép lassan keverjük bele a cukros tejbe.
  3. Lassú tűz mellett addig kevergessük, míg konkrétan túró állagú lesz, majd ezután óvatosan tegyük egy tiszta vászonruhába vagy vastag gézrétegbe, kössük össze, akasszuk fel egy éjszakára, vagy tegyük egy szitába, hogy a fölösleges lé kicsöpögjön belőle.
  4. Ezt követően pár órára rakjuk hűtőbe, amíg megkeményedik, majd utána lehet szeletelni és tálalni.

Recept infó

  • Főzés ideje: 20 p

A sárgatúró egy igazán magyarnak mondható húsvéti ételkülönlegesség, mely erősen kapcsolódik a keresztény vallási tradíciókhoz is. Hagyományosan a húsvétot megelőző 40 napos böjtölést lezáró vasárnapi vacsoraasztalra készítették. Jellegzetes színét és állagát a tejnek és tojásnak köszönheti, és készülhet édesen, sósan vagy natúran is.

sárgatúró
Így készül a tökéletes sárgatúró, ami nem hiányozhat a húsvéti asztalokról

Mi az a sárgatúró?

A sárgatúró a magyar húsvéti asztalok elengedhetetlen édessége, különösen a Hajdúságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Több néven is ismert: sárga- vagy édestúró, túrócska, illetve a szláv eredetű „szirikk” vagy „szirka”. Ez a soktojásos, krémes édesség ízében és állagában a hagyományos túróra emlékeztet, vaníliával gazdagítva.

Sárgatúró, a húsvéti klasszikus

A sárgatúró nemcsak egy egyszerű édesség, minden falatban ott van a húsvéti készülődés hangulata.

Sok családban a idősebb generációk már hetekkel az ünnep előtt elkezdik a tojások és a tej beszerzését, hogy a sárgatúró igazán finom, gazdag, sárga színű legyen.

Elkészítés és alapanyagok

Amire szükségünk lesz:

  • tej
  • tojás (általában annyi, ahány dl tej)
  • cukor
  • vanília

A tejet felmelegítjük a cukorral, majd belekeverjük a lazán felvert tojásokat, amíg a massza túrószerűen össze nem áll. Ezután a keveréket konyharuhán hagyjuk lecsepegni, hogy a tejsavó eltávozzon, majd lehűtjük.

Változatok és ízesítések

Bár a klasszikus változat az édes, van néhány modern recept is, amelyek különleges ízt adnak az édességnek. Ezek közé tartozik az aszalt áfonyás vagy zöldfűszeres sárgatúró, mely friss aromát és különleges látványt biztosít az ünnepi asztalnak.

Sárgatúrós receptek a Nosalty oldaláról:

Tudtad?

Egyes családok nemcsak édesen készítik, hanem zöldfűszerekkel, például medvehagymával is, így egy sós verziót is kipróbálhatunk, ami teljesen új ízélményt ad a hagyományos recepthez.

Ünnepi szerepe

A sárgatúró gyakran kerül a sonka, kalács és főtt tojás mellé, ezzel is szimbolizálva a húsvétot és az új élet kezdetét. Így nem csupán desszert, hanem a húsvéti hagyomány fontos része.

Őrizzük meg a tradíciókat, és legyen idén ez a húsvéti asztal egyik főszereplője a főtt sonka, tojás és kalács mellett.

Hasonló receptek

Összes túrókrém
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Cukormentes, ünnepi panna cotta koktélospohárban tálalva
panna cotta

Cukormentes, ünnepi panna cotta

Ha nincs sok időtök elkészíteni az ünnepi desszertet, akkor ez az elegáns panna cotta a megmentésetekre siet! Alig 10 perc aktív munka van vele, a végeredmény azonban egy letisztult, finom, ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept