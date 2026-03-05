Hagyományos húsvéti sárgatúró
- 15% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 15% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 15% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 15.1 g
Zsír
-
Összesen 11 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 300 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 629.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 25 mg
-
Kálcium 235 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 160 mg
-
Nátrium 198 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 10.6 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 61.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 129 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 66 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 38 micro
-
Kolin: 237 mg
-
Retinol - A vitamin: 129 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 406 micro
Fehérje
-
Összesen 90.8 g
Zsír
-
Összesen 66 g
-
Telített zsírsav 25 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 18 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 1800 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3779 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 149 mg
-
Kálcium 1411 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 58 mg
-
Foszfor 958 mg
-
Nátrium 1187 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 63.5 g
-
Cukor 62 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 368.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 774 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 397 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 227 micro
-
Kolin: 1422 mg
-
Retinol - A vitamin: 774 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 44 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2435 micro
Fehérje
-
Összesen 5.8 g
Zsír
-
Összesen 4.2 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 115 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 240.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 90 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 4 mg
-
Foszfor 61 mg
-
Nátrium 76 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 4 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 23.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 49 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 25 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 91 mg
-
Retinol - A vitamin: 49 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 155 micro
Elkészítés
- Egy nagy edénybe töltsük bele a tejet, a cukrot, a sót, majd forraljuk fel, vigyázva, hogy a cukor ne égjen oda.
- A tojásokat egy tányérban verjük össze, nem kell nagyon összedolgozni (ettől lesz majd márványos), majd szép lassan keverjük bele a cukros tejbe.
- Lassú tűz mellett addig kevergessük, míg konkrétan túró állagú lesz, majd ezután óvatosan tegyük egy tiszta vászonruhába vagy vastag gézrétegbe, kössük össze, akasszuk fel egy éjszakára, vagy tegyük egy szitába, hogy a fölösleges lé kicsöpögjön belőle.
- Ezt követően pár órára rakjuk hűtőbe, amíg megkeményedik, majd utána lehet szeletelni és tálalni.
Recept infó
- Főzés ideje: 20 p
A sárgatúró egy igazán magyarnak mondható húsvéti ételkülönlegesség, mely erősen kapcsolódik a keresztény vallási tradíciókhoz is. Hagyományosan a húsvétot megelőző 40 napos böjtölést lezáró vasárnapi vacsoraasztalra készítették. Jellegzetes színét és állagát a tejnek és tojásnak köszönheti, és készülhet édesen, sósan vagy natúran is.
Mi az a sárgatúró?
A sárgatúró a magyar húsvéti asztalok elengedhetetlen édessége, különösen a Hajdúságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Több néven is ismert: sárga- vagy édestúró, túrócska, illetve a szláv eredetű „szirikk” vagy „szirka”. Ez a soktojásos, krémes édesség ízében és állagában a hagyományos túróra emlékeztet, vaníliával gazdagítva.
Sárgatúró, a húsvéti klasszikus
A sárgatúró nemcsak egy egyszerű édesség, minden falatban ott van a húsvéti készülődés hangulata.
Sok családban a idősebb generációk már hetekkel az ünnep előtt elkezdik a tojások és a tej beszerzését, hogy a sárgatúró igazán finom, gazdag, sárga színű legyen.
Elkészítés és alapanyagok
Amire szükségünk lesz:
- tej
- tojás (általában annyi, ahány dl tej)
- cukor
- vanília
A tejet felmelegítjük a cukorral, majd belekeverjük a lazán felvert tojásokat, amíg a massza túrószerűen össze nem áll. Ezután a keveréket konyharuhán hagyjuk lecsepegni, hogy a tejsavó eltávozzon, majd lehűtjük.
Változatok és ízesítések
Bár a klasszikus változat az édes, van néhány modern recept is, amelyek különleges ízt adnak az édességnek. Ezek közé tartozik az aszalt áfonyás vagy zöldfűszeres sárgatúró, mely friss aromát és különleges látványt biztosít az ünnepi asztalnak.
Sárgatúrós receptek a Nosalty oldaláról:
Tudtad?
Ünnepi szerepe
A sárgatúró gyakran kerül a sonka, kalács és főtt tojás mellé, ezzel is szimbolizálva a húsvétot és az új élet kezdetét. Így nem csupán desszert, hanem a húsvéti hagyomány fontos része.
Őrizzük meg a tradíciókat, és legyen idén ez a húsvéti asztal egyik főszereplője a főtt sonka, tojás és kalács mellett.