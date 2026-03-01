Többféle módszer is létezik rá, és egyik sem bonyolult. Napi Tippünkben megmutatjuk!

Ropogós, illatos és ellenállhatatlan: a pirított mandula kiváló alapanyag sós és édes fogásokhoz egyaránt, de önmagában, nassolnivalóként is megállja a helyét. A nyers mandulához képest intenzívebb az íze és karakteresebb az állaga, ezért is kedvelik többen. A kérdés már csak az, hogy ha van otthon egy kis mandulánk, hogyan készíthetünk belőle tökéletes pirított verziót. Mutatjuk, hogyan érhetjük el a legjobb eredményt.

Így piríthatod tökéletesre a mandulát

Sütőben pirítás

Ez az egyik legegyszerűbb és legbiztosabb módszer, mert egyenletes pirulást ad. Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra (légkeveréses sütőnél), hagyományos üzemmódban 190 °C-ra. Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral, és a mandulát egy rétegben, egymás mellé terítve osszuk el rajta. Süssük 10–15 percig.

Félidőben keverjük át, hogy minden szem egyenletesen piruljon, és ne maradjanak világos vagy megégett darabok. A tepsit a sütő középső rácsára tegyük.

Ha elkészült, kapcsoljuk ki a sütőt, és hagyjuk a mandulát teljesen kihűlni, mielőtt felhasználjuk vagy légmentesen záródó dobozba tesszük.

Mikrohullámú sütőben

Ha gyors megoldást keresünk, és nem ódzkodunk a mikrós megoldásoktól, akkor ez is jó választás, de fokozott figyelmet igényel.

Egy tálban forgassuk össze a mandulát kevés olvasztott vajjal vagy egy kevés extra szűz olívaolajjal.

Nem kell tocsognia benne, csak vékonyan bevonjuk, hogy jobban vezesse a hőt és intenzívebb legyen az aroma. Tegyük mikrózható tányérra, majd magas fokozaton melegítsük 1 percig. Vegyük ki, keverjük át, majd ismételjük meg a műveletet 3–4 alkalommal, amíg aranybarnára pirul, és érezhetően felszabadul a pirított illat.

Mikróban is készíthetünk pörkölt mandulát

Serpenyőben

Ez a leggyorsabb módszer, de itt a legnagyobb a megégés veszélye, ezért végig figyeljünk. Forrósítsunk fel egy vastag aljú, tapadásmentes serpenyőt, majd terítsük el benne a mandulát egy rétegben. Közepesen erős lángon pirítsuk 2–3 percig, folyamatos forgatás mellett. A szemek közepe hamarabb barnul, a szélek világosabbak maradhatnak – ezért különösen fontos az egyenletes mozgatás.

Héjas vagy héj nélküli?

A mandulát piríthatjuk héjjal vagy anélkül is. A héj sok értékes tápanyagot tartalmaz, tehát fogyasztható, de egyesek számára nehezebben emészthető.

Ha szeretnénk eltávolítani a héjat, forraljunk vizet, majd áztassuk benne a mandulát pár percig. Szűrjük le, öblítsük át hideg vízzel, majd konyharuhán töröljük szárazra. A fellazult héj dörzsölés hatására könnyen lejön.

Sós pirított mandula

Ha sós, ropogós rágcsálnivalót készítenénk, szükségünk lesz egy tojásfehérjére is (kb. 100 gramm mandulához elegendő). Egy tálban keverjük össze a mandulát a tojásfehérjével és egy csipet sóval. Terítsük sütőpapírral bélelt tepsire egy rétegben, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben süssük 15 percig, amíg ropogós lesz.

Tipp: Ízlés szerint fűszereket is adhatunk hozzá: pirospaprikát, curryt, fahéjat – amihez épp kedvünk van.

Air fryerben

Igen, még forrólevegős sütőben is kiválóan működik a pirítás.

Receptajánló:

Terítsük a mandulát a kosár aljára egy rétegben, sütőpapír nélkül. Válasszunk alacsonyabb hőmérsékletet, körülbelül 160–170 °C-ot, mert az air fryer erőteljes hőt keringet. Pirítsuk 8–12 percig.

Félidőben rázzuk meg a kosarat, vagy keverjük át a mandulát, hogy egyenletesen süljön. Néhány próba után könnyen kitapasztaljuk a saját készülékünk ideális beállítását.

Ha odafigyelünk a hőmérsékletre és az időzítésre, minden alkalommal tökéletesen pirított, illatos mandulát készíthetünk – akár süteménybe, akár salátára, akár csak egy maréknyi ropogtatnivalónak.

