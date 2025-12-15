Hagyományos méteres kalács
Hozzávalók
Sárga és kakaós piskótatészták
-
5 db tojás
-
200 g porcukor
-
1 csipet só
-
1.5 dl víz
-
1.5 dl napraforgó olaj
-
1 csomag sütőpor
-
250 g finomliszt
-
4 ek cukrozatlan kakaópor
Puncsos vajkrém
-
1 csomag puncs pudingpor
-
4 dl tej
-
200 g porcukor
-
250 g vaj
-
50 ml rum
Csokoládéöntet
-
300 g étcsokoládé
-
200 ml habtejszín
-
1 ek napraforgó olaj
-
50 g porcukor
- 5% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 25% Zsír
Sárga és kakaós piskótatészták
-
46g tojás58 kcal
-
33g porcukor129 kcal
-
0 kcal
-
25g víz0 kcal
-
21g napraforgó olaj188 kcal
-
2g sütőpor1 kcal
-
42g finomliszt152 kcal
-
15 kcal
Puncsos vajkrém
Csokoládéöntet
-
50g étcsokoládé273 kcal
-
33g habtejszín97 kcal
-
12 kcal
-
8g porcukor32 kcal
- 5% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 25% Zsír
Sárga és kakaós piskótatészták
-
275g tojás346 kcal
-
200g porcukor774 kcal
-
0 kcal
-
150g víz0 kcal
-
128g napraforgó olaj1127 kcal
-
12g sütőpor6 kcal
-
250g finomliszt910 kcal
-
91 kcal
Puncsos vajkrém
-
45g puncs pudingpor171 kcal
-
400g tej224 kcal
-
200g porcukor774 kcal
-
250g vaj1793 kcal
-
50g rum116 kcal
Csokoládéöntet
-
300g étcsokoládé1638 kcal
-
200g habtejszín584 kcal
-
71 kcal
-
50g porcukor194 kcal
- 5% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 25% Zsír
Sárga és kakaós piskótatészták
-
10.8g tojás14 kcal
-
7.8g porcukor30 kcal
-
0 kcal
-
5.9g víz0 kcal
-
44 kcal
-
0.5g sütőpor0 kcal
-
9.8g finomliszt36 kcal
-
1.6g cukrozatlan kakaópor4 kcal
Puncsos vajkrém
-
1.8g puncs pudingpor7 kcal
-
15.6g tej9 kcal
-
7.8g porcukor30 kcal
-
9.8g vaj70 kcal
-
2g rum5 kcal
Csokoládéöntet
-
11.7g étcsokoládé64 kcal
-
7.8g habtejszín23 kcal
-
0.3g napraforgó olaj3 kcal
-
2g porcukor8 kcal
- 5% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 25% Zsír
- 27% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 16.2 g
Zsír
-
Összesen 88.8 g
-
Telített zsírsav 42 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 30 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
-
Koleszterin 281 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1277.2 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 30 mg
-
Kálcium 323 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 125 mg
-
Foszfor 507 mg
-
Nátrium 281 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 152.5 g
-
Cukor 103 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 95.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 444 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 41 micro
-
K vitamin: 9 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 35 micro
-
Kolin: 137 mg
-
Retinol - A vitamin: 435 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 99 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 228 micro
- 5% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 25% Zsír
- 27% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 97.3 g
Zsír
-
Összesen 532.9 g
-
Telített zsírsav 253 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 179 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 68 g
-
Koleszterin 1684 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 7663.3 g
-
Cink 14 mg
-
Szelén 181 mg
-
Kálcium 1940 mg
-
Vas 39 mg
-
Magnézium 748 mg
-
Foszfor 3041 mg
-
Nátrium 1687 mg
-
Réz 5 mg
-
Mangán 8 mg
Szénhidrát
-
Összesen 915.1 g
-
Cukor 617 mg
-
Élelmi rost 43 mg
Víz
-
Összesen 573.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2661 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 68 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 244 micro
-
K vitamin: 57 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 207 micro
-
Kolin: 823 mg
-
Retinol - A vitamin: 2613 micro
-
α-karotin 21 micro
-
β-karotin 593 micro
-
β-crypt 25 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1370 micro
- 5% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 25% Zsír
- 27% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.8 g
Zsír
-
Összesen 20.8 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 66 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 299.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 76 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 29 mg
-
Foszfor 119 mg
-
Nátrium 66 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 35.8 g
-
Cukor 24 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 22.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 104 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 102 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 23 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 54 micro
Elkészítés
Sárga és kakaós piskótatészták
- Első körben a tojásokat válasszuk szét. A tojássárgáját keverjük ki habosra a porcukorral. Ezután adjuk hozzá a vizet, az olajat, a csipet sót, és kavarjuk össze alaposan.
- A finomlisztet és a sütőport szitáljuk bele, és csomómentesen kavarjuk el benne. A tojásfehérjét verjük fel kemény habbá, majd több lépésben forgassuk laza mozdulatokkal, gyengéden a tésztába, hogy ne törjük nagyon össze.
- Az elkészült tésztát válasszuk szét két egyenlő részre. Az egyikhez szórjuk hozzá a kakaót, és keverjük el benne teljesen.
- Vajazzunk és lisztezzünk ki alaposan két őzgerincformát, és öntsük bele a kétféle tésztát.
- 170°C-ra előmelegített sütőbe tegyük be őket nagyjából 35 percre. Tűpróbával nézzük meg, hogy teljesen átsültek-e, majd borítsuk ki a formából a piskótákat, és hagyjuk teljesen kihűlni. Szeleteljük fel egyenlő vastagságúra őket.
Puncsos vajkrém
- Egy kevés tejjel kavarjuk ki a pudingport, a maradékot tegyük fel melegedni. Öntsük hozzá a kikevert pudingot, és folyamatos kavargatás közben főzzük, amíg besűrűsödik. Amikor elkészült, akkor adjuk hozzá a rumot is.
- Takarjuk le fóliával a pudingot, hogy ne bőrösödjön meg, és így hagyjuk teljesen kihűlni.
- A szobahőmérsékletű vajat kavarjuk ki habosra a porcukorral. Adjuk hozzá a kihűlt pudingot, majd kavarjuk ki csomómentesre. Töltsük be habzsákba a krémet.
- A felszetelt piskóták egyik oldalára nyomjunk egyenletes vastagságban a krémből, és felváltva egy sárgát és egy kakaóst illesszünk össze.
- Amikor elkészültünk az utolsóval is, tegyük a hűtőbe pár órára dermedni.
Csokoládéöntet
- Egy tálba tördeljük bele az étcsokoládét, öntsük hozzá a tejszínt és az olajat, és szórjuk bele a porcukrot. Vízgőz felett olvasszuk fel a csokoládét.
- A megdermedt süteményt vegyük ki a hűtőből, és vonjuk be az egészet a csokiöntettel.
- Tegyük vissza a hűtőbe legalább 4 órára, hogy a csokoládé is meg tudjon dermedni.
- Az elkészült méteres süteményt ferdén szeleteljük fel, hogy szépen látszódhassanak a rétegek. Jó étvágyat!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 35 p
- Sütés hőfoka: 170 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A méteres kalács vagy méteres sütemény a húsvéti klasszikusok közé sorolható, amivel lehet sokan nem is találkoztak még. Aki viszont ismeri, annak biztosan közel áll a szívéhez. Kétféle piskótából és puncsos vajkrémből áll a belseje, a külseje pedig csokoládéval van bevonva. Elkészítése időigényes, viszont megéri a fáradságot, mivel nem csupán finom, de kifejezetten mutatós is.
A sütemény, amibe nem bűn pudingot tenni
A hagyományos méteres kalács ugyanis azon kevés nosztalgikus retró édességek közé tartozik, amely a puncspudingtól oly' jellegzetesen finom és összetéveszthetetlenül rózsaszín, és ezt picit sem bánjuk.
Tudtad?
Miből is áll a méteres kalács?
Váltakozó, kakaótól barna és tojástól sárga piskótarétegek, puha, rózsaszín, rumos-puncspudingos-vajas krém, no meg a gyönyörű, fényes csokimáz: bizony, ez nem más, mint a méteres kalács, melynek nemcsak húsvétkor, hanem akár karácsonykor is szezonja lehet! Igaz, eléggé pepecselős és időigényes, de ünnepekkor az ember rászánja azt a plusz pár órát, hogy mégse bolti süteményt kelljen az asztalra tenni.
Tippek a kétféle piskóta elkészítéséhez:
- A piskótához való tojássárgájákat szétválasztás után első körben mindig a porcukorral habosítsuk ki, csak ezután adjuk hozzá a vizet, az olajat és a csipet sót!
- Fontos, hogy a felvert fehérjehabot mindig óvatosan, több lépésben forgassuk a piskótatésztához, laza mozdulatokkal és gyengéden, nehogy összetörjük!
- A kész, nyers piskótaalapot felezzük el! Egyik felébe kakaóport szórjunk, a másikat hagyjuk tojásosan, sárgán.
- Két őzgerincformára lesz szükségünk! Az egyikbe megy a sima tojásos, a másikba a kakaós tészta, melyeket külön-külön készre sütünk.
Tippek a puncsos krémhez:
válasszunk főzős puncspudingport, az sokkal finomabb! A rum a pudingba kerüljön! A kész pudingot mindig takarjuk le folpack-kal, úgy nem bőrösödik, ha pedig kihűlt, keverjük hozzá a szobahőmérsékletű (!) vajjal előzetesen kikevert porcukrot. Használjunk hozzá habzsákot!
A kihűlt, felszetelt piskóták egyik oldalára nyomjunk egyenletes vastagságban a puncsos-vajas krémből, és felváltva illesszünk össze egy sárga és egy kakaós tésztaréteget.
A csokimázról:
- a legfontosabb, hogy minőségi étcsokit válasszunk
- a tejszín ne főző-, hanem habtejszín legyen!
- a hűtőben előzőleg megdermedt piskótára öntsük rá a csokimázat!
- a kész, csokival leöntött méteres kalácsot tegyük be a hűtőbe pár órára, és csak azután szeleteljük fel... srégen, hogy szép csíkos legyen!