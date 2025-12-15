r
Nosalty Logó
édes süti őzgerinc sütemény

Hagyományos méteres kalács

Hagyományos méteres kalács
Simon Gábor
Hagyományos méteres kalács
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

Sárga és kakaós piskótatészták

Puncsos vajkrém

Csokoládéöntet

1470
Kalória
16.2g
Fehérje
152.5g
Szénhidrát
88.8g
Zsír
95.5g
Víz
280.6g
Koleszterin
7.2g
Élelmi rost
102.9g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 43% Szénhidrát
  • 25% Zsír

Sárga és kakaós piskótatészták

Puncsos vajkrém

Csokoládéöntet

Összesen 1470 kcal
  • 5% Fehérje
  • 43% Szénhidrát
  • 25% Zsír

Sárga és kakaós piskótatészták

Puncsos vajkrém

Csokoládéöntet

Összesen 8819 kcal
  • 5% Fehérje
  • 43% Szénhidrát
  • 25% Zsír

Sárga és kakaós piskótatészták

Puncsos vajkrém

Csokoládéöntet

Összesen 347 kcal
  • 5% Fehérje
  • 43% Szénhidrát
  • 25% Zsír
  • 27% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    16.2 g

Zsír

  • Összesen
    88.8 g
  • Telített zsírsav
    42 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    30 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    281 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1277.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    30 mg
  • Kálcium
    323 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    125 mg
  • Foszfor
    507 mg
  • Nátrium
    281 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    152.5 g
  • Cukor
    103 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    95.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    444 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    11 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    41 micro
  • K vitamin:
    9 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    35 micro
  • Kolin:
    137 mg
  • Retinol - A vitamin:
    435 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    99 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    228 micro
Összesen 1470 kcal
  • 5% Fehérje
  • 43% Szénhidrát
  • 25% Zsír
  • 27% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    97.3 g

Zsír

  • Összesen
    532.9 g
  • Telített zsírsav
    253 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    179 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    68 g
  • Koleszterin
    1684 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    7663.3 g
  • Cink
    14 mg
  • Szelén
    181 mg
  • Kálcium
    1940 mg
  • Vas
    39 mg
  • Magnézium
    748 mg
  • Foszfor
    3041 mg
  • Nátrium
    1687 mg
  • Réz
    5 mg
  • Mangán
    8 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    915.1 g
  • Cukor
    617 mg
  • Élelmi rost
    43 mg

Víz

  • Összesen
    573.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2661 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    68 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    244 micro
  • K vitamin:
    57 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    207 micro
  • Kolin:
    823 mg
  • Retinol - A vitamin:
    2613 micro
  • α-karotin
    21 micro
  • β-karotin
    593 micro
  • β-crypt
    25 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1370 micro
Összesen 8819 kcal
  • 5% Fehérje
  • 43% Szénhidrát
  • 25% Zsír
  • 27% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.8 g

Zsír

  • Összesen
    20.8 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    66 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    299.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    76 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    29 mg
  • Foszfor
    119 mg
  • Nátrium
    66 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    35.8 g
  • Cukor
    24 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    22.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    104 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    8 micro
  • Kolin:
    32 mg
  • Retinol - A vitamin:
    102 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    23 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    54 micro
Összesen 347 kcal

Elkészítés

Sárga és kakaós piskótatészták

  1. Első körben a tojásokat válasszuk szét. A tojássárgáját keverjük ki habosra a porcukorral. Ezután adjuk hozzá a vizet, az olajat, a csipet sót, és kavarjuk össze alaposan.
  2. A finomlisztet és a sütőport szitáljuk bele, és csomómentesen kavarjuk el benne. A tojásfehérjét verjük fel kemény habbá, majd több lépésben forgassuk laza mozdulatokkal, gyengéden a tésztába, hogy ne törjük nagyon össze.
  3. Az elkészült tésztát válasszuk szét két egyenlő részre. Az egyikhez szórjuk hozzá a kakaót, és keverjük el benne teljesen.
  4. Vajazzunk és lisztezzünk ki alaposan két őzgerincformát, és öntsük bele a kétféle tésztát.
  5. 170°C-ra előmelegített sütőbe tegyük be őket nagyjából 35 percre. Tűpróbával nézzük meg, hogy teljesen átsültek-e, majd borítsuk ki a formából a piskótákat, és hagyjuk teljesen kihűlni. Szeleteljük fel egyenlő vastagságúra őket.

Puncsos vajkrém

  1. Egy kevés tejjel kavarjuk ki a pudingport, a maradékot tegyük fel melegedni. Öntsük hozzá a kikevert pudingot, és folyamatos kavargatás közben főzzük, amíg besűrűsödik. Amikor elkészült, akkor adjuk hozzá a rumot is.
  2. Takarjuk le fóliával a pudingot, hogy ne bőrösödjön meg, és így hagyjuk teljesen kihűlni.
  3. A szobahőmérsékletű vajat kavarjuk ki habosra a porcukorral. Adjuk hozzá a kihűlt pudingot, majd kavarjuk ki csomómentesre. Töltsük be habzsákba a krémet.
  4. A felszetelt piskóták egyik oldalára nyomjunk egyenletes vastagságban a krémből, és felváltva egy sárgát és egy kakaóst illesszünk össze.
  5. Amikor elkészültünk az utolsóval is, tegyük a hűtőbe pár órára dermedni.

Csokoládéöntet

  1. Egy tálba tördeljük bele az étcsokoládét, öntsük hozzá a tejszínt és az olajat, és szórjuk bele a porcukrot. Vízgőz felett olvasszuk fel a csokoládét.
  2. A megdermedt süteményt vegyük ki a hűtőből, és vonjuk be az egészet a csokiöntettel.
  3. Tegyük vissza a hűtőbe legalább 4 órára, hogy a csokoládé is meg tudjon dermedni.
  4. Az elkészült méteres süteményt ferdén szeleteljük fel, hogy szépen látszódhassanak a rétegek. Jó étvágyat!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 35 p
  • Sütés hőfoka: 170 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

A méteres kalács vagy méteres sütemény a húsvéti klasszikusok közé sorolható, amivel lehet sokan nem is találkoztak még. Aki viszont ismeri, annak biztosan közel áll a szívéhez. Kétféle piskótából és puncsos vajkrémből áll a belseje, a külseje pedig csokoládéval van bevonva. Elkészítése időigényes, viszont megéri a fáradságot, mivel nem csupán finom, de kifejezetten mutatós is.

hagyományos méteres kalács
A hagyományos méteres kalács ferdén szelve a legszebb!
Nosalty / Simon Gábor

A sütemény, amibe nem bűn pudingot tenni

A hagyományos méteres kalács ugyanis azon kevés nosztalgikus retró édességek közé tartozik, amely a puncspudingtól oly' jellegzetesen finom és összetéveszthetetlenül rózsaszín, és ezt picit sem bánjuk.

Tudtad?

A méteres kalácsot másképpen ferdén vágós süteménynek is nevezik, utalva arra, hogy tálaláskor érdemes ferdén felszeletelni, ugyanis így mutatkoznak meg legszebben különböző színű és ízű rétegei. 

Miből is áll a méteres kalács?

Váltakozó, kakaótól barna és tojástól sárga piskótarétegek, puha, rózsaszín, rumos-puncspudingos-vajas krém, no meg a gyönyörű, fényes csokimáz: bizony, ez nem más, mint a méteres kalács, melynek nemcsak húsvétkor, hanem akár karácsonykor is szezonja lehet! Igaz, eléggé pepecselős és időigényes, de ünnepekkor az ember rászánja azt a plusz pár órát, hogy mégse bolti süteményt kelljen az asztalra tenni.

hagyományos méteres kalács
Két őzgerincformára lesz szükségünk! Az egyikben sül a sima tojásos, a másikban a kakaós tészta
Nosalty / Simon Gábor

Tippek a kétféle piskóta elkészítéséhez:

  • A piskótához való tojássárgájákat szétválasztás után első körben mindig a porcukorral habosítsuk ki, csak ezután adjuk hozzá a vizet, az olajat és a csipet sót!
  • Fontos, hogy a felvert fehérjehabot mindig óvatosan, több lépésben forgassuk a piskótatésztához, laza mozdulatokkal és gyengéden, nehogy összetörjük!
  • A kész, nyers piskótaalapot felezzük el! Egyik felébe kakaóport szórjunk, a másikat hagyjuk tojásosan, sárgán.
  • Két őzgerincformára lesz szükségünk! Az egyikbe megy a sima tojásos, a másikba a kakaós tészta, melyeket külön-külön készre sütünk.

Tippek a puncsos krémhez:

válasszunk főzős puncspudingport, az sokkal finomabb! A rum a pudingba kerüljön! A kész pudingot mindig takarjuk le folpack-kal, úgy nem bőrösödik, ha pedig kihűlt, keverjük hozzá a szobahőmérsékletű (!) vajjal előzetesen kikevert porcukrot. Használjunk hozzá habzsákot!

A kihűlt, felszetelt piskóták egyik oldalára nyomjunk egyenletes vastagságban a puncsos-vajas krémből, és felváltva illesszünk össze egy sárga és egy kakaós tésztaréteget.

A csokimázról:

  • a legfontosabb, hogy minőségi étcsokit válasszunk
  • a tejszín ne főző-, hanem habtejszín legyen!
  • a hűtőben előzőleg megdermedt piskótára öntsük rá a csokimázat!
  • a kész, csokival leöntött méteres kalácsot tegyük be a hűtőbe pár órára, és csak azután szeleteljük fel... srégen, hogy szép csíkos legyen!

Nosalty stories

Hasonló receptek

Összes őzgerinc sütemény
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept