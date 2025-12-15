A hagyományos méteres kalács ferdén szelve a legszebb! Nosalty / Simon Gábor

A sütemény, amibe nem bűn pudingot tenni

A hagyományos méteres kalács ugyanis azon kevés nosztalgikus retró édességek közé tartozik, amely a puncspudingtól oly' jellegzetesen finom és összetéveszthetetlenül rózsaszín, és ezt picit sem bánjuk.

Tudtad? A méteres kalácsot másképpen ferdén vágós süteménynek is nevezik, utalva arra, hogy tálaláskor érdemes ferdén felszeletelni, ugyanis így mutatkoznak meg legszebben különböző színű és ízű rétegei.



Miből is áll a méteres kalács?

Váltakozó, kakaótól barna és tojástól sárga piskótarétegek, puha, rózsaszín, rumos-puncspudingos-vajas krém, no meg a gyönyörű, fényes csokimáz: bizony, ez nem más, mint a méteres kalács, melynek nemcsak húsvétkor, hanem akár karácsonykor is szezonja lehet! Igaz, eléggé pepecselős és időigényes, de ünnepekkor az ember rászánja azt a plusz pár órát, hogy mégse bolti süteményt kelljen az asztalra tenni.

Két őzgerincformára lesz szükségünk! Az egyikben sül a sima tojásos, a másikban a kakaós tészta Nosalty / Simon Gábor

Tippek a kétféle piskóta elkészítéséhez:

A piskótához való tojássárgájákat szétválasztás után első körben mindig a porcukorral habosítsuk ki, csak ezután adjuk hozzá a vizet, az olajat és a csipet sót !

! Fontos, hogy a felvert fehérjehabot mindig óvatosan , több lépésben forgassuk a piskótatésztához, laza mozdulatokkal és gyengéden, nehogy összetörjük!

, több lépésben forgassuk a piskótatésztához, laza mozdulatokkal és gyengéden, nehogy összetörjük! A kész, nyers piskótaalapot felezzük el ! Egyik felébe kakaóport szórjunk, a másikat hagyjuk tojásosan, sárgán.

! Egyik felébe kakaóport szórjunk, a másikat hagyjuk tojásosan, sárgán. Két őzgerincformára lesz szükségünk! Az egyikbe megy a sima tojásos, a másikba a kakaós tészta, melyeket külön-külön készre sütünk.

Tippek a puncsos krémhez:

válasszunk főzős puncspudingport, az sokkal finomabb! A rum a pudingba kerüljön! A kész pudingot mindig takarjuk le folpack-kal, úgy nem bőrösödik, ha pedig kihűlt, keverjük hozzá a szobahőmérsékletű (!) vajjal előzetesen kikevert porcukrot. Használjunk hozzá habzsákot!

A kihűlt, felszetelt piskóták egyik oldalára nyomjunk egyenletes vastagságban a puncsos-vajas krémből, és felváltva illesszünk össze egy sárga és egy kakaós tésztaréteget.

A csokimázról: