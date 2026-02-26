r
Túrógombóc hagyományosan

Rosanics Petra
Három aranybarnára pirított morzsába forgatott túrógombóc fehér, díszes porcelántányéron, tejfölszószra tálalva; a tányér mellett aranyszínű villák és tulipán
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

túrógombóc

zsemlemorzsa és tejfölszósz

642
Kalória
30.8g
Fehérje
49.4g
Szénhidrát
34.5g
Zsír
149.4g
Víz
150.3g
Koleszterin
2.2g
Élelmi rost
16.4g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 13% Zsír

túrógombóc

zsemlemorzsa és tejfölszósz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Cink
  • Vas
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    30.8 g

Zsír

  • Összesen
    34.5 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    150 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1630.2 g
  • Cink
    326 mg
  • Szelén
    18 mg
  • Kálcium
    239 mg
  • Vas
    252 mg
  • Magnézium
    37 mg
  • Foszfor
    403 mg
  • Nátrium
    332 mg
  • Réz
    13 mg
  • Mangán
    10 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    49.4 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    149.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    200 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    20 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    32 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    150 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    61 micro
  • Kolin:
    88 mg
  • Retinol - A vitamin:
    197 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    36 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    124 micro
Fehérje

  • Összesen
    123 g

Zsír

  • Összesen
    138 g
  • Telített zsírsav
    75 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    28 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    601 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6520.8 g
  • Cink
    1305 mg
  • Szelén
    73 mg
  • Kálcium
    956 mg
  • Vas
    1009 mg
  • Magnézium
    146 mg
  • Foszfor
    1610 mg
  • Nátrium
    1329 mg
  • Réz
    51 mg
  • Mangán
    42 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    197.5 g
  • Cukor
    66 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    597.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    801 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    79 micro
  • K vitamin:
    17 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    127 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    601 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    245 micro
  • Kolin:
    353 mg
  • Retinol - A vitamin:
    787 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    143 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    496 micro
Fehérje

  • Összesen
    11.1 g

Zsír

  • Összesen
    12.4 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    54 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    587.5 g
  • Cink
    118 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    86 mg
  • Vas
    91 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    145 mg
  • Nátrium
    120 mg
  • Réz
    5 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.8 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    53.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    72 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    11 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    54 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    22 micro
  • Kolin:
    32 mg
  • Retinol - A vitamin:
    71 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    13 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    45 micro
Összesen 230 kcal

Elkészítés

túrógombóc

  1. A cukrot a reszelt citromhéjjal összemorzsoljuk - így sokkal erőteljesebben tud érvényesülni a citrusos íz. Ezután hozzáadjuk az olvasztott vajat, a tojásokat és egy csipet sót, majd az egészet egy villa vagy kis habverő segítségével felverjük.
  2. Ezen a ponton jöhet a túró, amit sajnos muszáj valamilyen módon áttörnünk, ha igazán krémes és könnyed állagú gombócokat szeretnénk. Ehhez használhatunk szitát, de ha van kéznél gesztenye/krumplinyomó, akkor azt is használhatjuk, azzal kicsit gyorsabb a folyamat.
  3. Ha a túrót áttörtük, adjuk hozzá a búzadarát és a zsemlemorzsát is, és kezdjük az egészet összegyúrni. Amikor kezd összeállni, adjunk hozzá 2-3 kanál tejfölt, illetve ízlés szerint vaníliát.
  4. Dolgozzuk a tésztát teljesen egyneműre, majd folpackkal lefedve tegyük legalább 1 órára hűtőbe.
  5. A pihentetés leteltével a gombóctésztát aztán gyúrjuk kicsit át, majd formázzunk belőle golyóbisokat benedvesített kézzel. Ízlés szerint csinálhatunk nagyobb vagy kisebb gombócokat is, mi most kb. mandarin méretű gombócokat csináltunk, ebből 12-13 darab lett. Ha időnk engedi, így, megformázva is tegyük vissza a hűtőbe 20-30 percre. (Közben elkészíthetjük a zsemlemorzsát.)
  6. Egy lábasban forraljunk vizet, majd két adagban főzzük ki benne a túrógombócokat, kb. 10 perc alatt. A főzés előtt kicsit érdemes kicsit átgurigatni a gombócokat még egyszer, hogy amennyire lehet, gömbölydedek maradjanak.

zsemlemorzsa és tejfölszósz

  1. Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben, majd adjuk hozzá a zsemlemorzsát és pirítsuk aranybarnára.
  2. A forró vízből a megfőtt gombócokat egyből szedjük át a pirított morzsára, ahol hempergessük meg őket alaposan, hogy körben mindenhol egyformán bevonja a gombócokat a morzsaréteg.
  3. A tejfölt keverjük ki egy kevés porcukorral és ízlés szerint vaníliával, ha pedig túl sűrű, adjunk hozzá pár kanál tejet. A tejfölszószt kanalazzuk a tálak aljára, majd tálaljuk rá a túrógombócokat.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 5 p
A főzés közben a fazékban gőzölgő tészta illata, a pirított morzsa sercegése, a kész gombócot keresztülhasító villa siklása - ez mind-mind a tökéletes túrógombóc ismérve. Mert ez is egy olyan recept, amit a legtöbben rendszeresen készítünk, de ahhoz, hogy tökéletesre sikerüljön, nem árt odafigyelni pár apróságra!

Hozzávalók
Elkészítés

