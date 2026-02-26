Túrógombóc hagyományosan
Hozzávalók
túrógombóc
-
2 ek cukor
-
1 citromból nyert citromhéj
-
20 g vaj
-
2 db tojás
-
só ízlés szerint
-
500 g tehéntúró
-
50 g búzadara (3 evőkanál)
-
40 g zsemlemorzsa (3 evőkanál)
-
2 ek tejföl (kb. 70g)
zsemlemorzsa és tejfölszósz
- 12% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 13% Zsír
túrógombóc
-
5g cukor19 kcal
-
2g citromhéj1 kcal
-
5g vaj36 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
0 kcal
-
125g tehéntúró184 kcal
-
13g búzadara45 kcal
-
10g zsemlemorzsa40 kcal
-
10g tejföl20 kcal
zsemlemorzsa és tejfölszósz
-
10g vaj72 kcal
-
25g zsemlemorzsa99 kcal
-
38g tejföl74 kcal
-
4g porcukor14 kcal
-
0 kcal
-
5g tej3 kcal
- 12% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 13% Zsír
túrógombóc
-
20g cukor77 kcal
-
6g citromhéj3 kcal
-
20g vaj143 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
0 kcal
-
500g tehéntúró735 kcal
-
50g búzadara180 kcal
-
40g zsemlemorzsa158 kcal
-
40g tejföl79 kcal
zsemlemorzsa és tejfölszósz
-
40g vaj287 kcal
-
100g zsemlemorzsa395 kcal
-
150g tejföl297 kcal
-
14g porcukor54 kcal
-
0 kcal
-
20g tej11 kcal
- 12% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 13% Zsír
túrógombóc
-
1.8g cukor7 kcal
-
0.5g citromhéj0 kcal
-
1.8g vaj13 kcal
-
9.9g tojás12 kcal
-
0 kcal
-
45g tehéntúró66 kcal
-
4.5g búzadara16 kcal
-
3.6g zsemlemorzsa14 kcal
-
3.6g tejföl7 kcal
zsemlemorzsa és tejfölszósz
-
3.6g vaj26 kcal
-
9g zsemlemorzsa36 kcal
-
13.5g tejföl27 kcal
-
1.3g porcukor5 kcal
-
0 kcal
-
1.8g tej1 kcal
- 12% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 12% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 12% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 13% Zsír
Elkészítés
túrógombóc
- A cukrot a reszelt citromhéjjal összemorzsoljuk - így sokkal erőteljesebben tud érvényesülni a citrusos íz. Ezután hozzáadjuk az olvasztott vajat, a tojásokat és egy csipet sót, majd az egészet egy villa vagy kis habverő segítségével felverjük.
- Ezen a ponton jöhet a túró, amit sajnos muszáj valamilyen módon áttörnünk, ha igazán krémes és könnyed állagú gombócokat szeretnénk. Ehhez használhatunk szitát, de ha van kéznél gesztenye/krumplinyomó, akkor azt is használhatjuk, azzal kicsit gyorsabb a folyamat.
- Ha a túrót áttörtük, adjuk hozzá a búzadarát és a zsemlemorzsát is, és kezdjük az egészet összegyúrni. Amikor kezd összeállni, adjunk hozzá 2-3 kanál tejfölt, illetve ízlés szerint vaníliát.
- Dolgozzuk a tésztát teljesen egyneműre, majd folpackkal lefedve tegyük legalább 1 órára hűtőbe.
- A pihentetés leteltével a gombóctésztát aztán gyúrjuk kicsit át, majd formázzunk belőle golyóbisokat benedvesített kézzel. Ízlés szerint csinálhatunk nagyobb vagy kisebb gombócokat is, mi most kb. mandarin méretű gombócokat csináltunk, ebből 12-13 darab lett. Ha időnk engedi, így, megformázva is tegyük vissza a hűtőbe 20-30 percre. (Közben elkészíthetjük a zsemlemorzsát.)
- Egy lábasban forraljunk vizet, majd két adagban főzzük ki benne a túrógombócokat, kb. 10 perc alatt. A főzés előtt kicsit érdemes kicsit átgurigatni a gombócokat még egyszer, hogy amennyire lehet, gömbölydedek maradjanak.
zsemlemorzsa és tejfölszósz
- Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben, majd adjuk hozzá a zsemlemorzsát és pirítsuk aranybarnára.
- A forró vízből a megfőtt gombócokat egyből szedjük át a pirított morzsára, ahol hempergessük meg őket alaposan, hogy körben mindenhol egyformán bevonja a gombócokat a morzsaréteg.
- A tejfölt keverjük ki egy kevés porcukorral és ízlés szerint vaníliával, ha pedig túl sűrű, adjunk hozzá pár kanál tejet. A tejfölszószt kanalazzuk a tálak aljára, majd tálaljuk rá a túrógombócokat.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 5 p
A főzés közben a fazékban gőzölgő tészta illata, a pirított morzsa sercegése, a kész gombócot keresztülhasító villa siklása - ez mind-mind a tökéletes túrógombóc ismérve. Mert ez is egy olyan recept, amit a legtöbben rendszeresen készítünk, de ahhoz, hogy tökéletesre sikerüljön, nem árt odafigyelni pár apróságra!