Házi csirkemellsonka egyszerűen
Hozzávalók
Sonka
-
500 g csirkemellfilé
-
3 ek olívaolaj
-
1 teáskanál füstölt pirospaprika
-
1 teáskanál fokhagymapor
-
1 teáskanál fokhagymapor (vöröshagymapor)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
Külsejére
-
2 ek füstölt pirospaprika
-
2 ek olasz fűszerkeverék
- 22% Fehérje
- 0% Szénhidrát
- 7% Zsír
Sonka
-
125g csirkemellfilé150 kcal
-
6g olívaolaj53 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
Külsejére
-
0 kcal
-
0 kcal
- 22% Fehérje
- 0% Szénhidrát
- 7% Zsír
Sonka
-
500g csirkemellfilé600 kcal
-
24g olívaolaj212 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
Külsejére
-
0 kcal
-
0 kcal
- 22% Fehérje
- 0% Szénhidrát
- 7% Zsír
Sonka
-
95.4g csirkemellfilé115 kcal
-
4.6g olívaolaj40 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
Külsejére
-
0 kcal
-
0 kcal
- 22% Fehérje
- 0% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 71% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 28.1 g
Zsír
-
Összesen 9.3 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 91 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 393.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 29 mg
-
Kálcium 6 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 35 mg
-
Foszfor 266 mg
-
Nátrium 56 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 0 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 92.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 11 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 103 mg
-
Retinol - A vitamin: 11 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Fehérje
-
Összesen 112.5 g
Zsír
-
Összesen 37.1 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 21 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 365 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1575.3 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 114 mg
-
Kálcium 25 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 140 mg
-
Foszfor 1065 mg
-
Nátrium 225 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 0 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 369.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 45 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 48 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 45 micro
-
Kolin: 411 mg
-
Retinol - A vitamin: 45 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Fehérje
-
Összesen 21.5 g
Zsír
-
Összesen 7.1 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 70 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 300.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 5 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 27 mg
-
Foszfor 203 mg
-
Nátrium 43 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 0 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 70.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 9 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
-
Kolin: 78 mg
-
Retinol - A vitamin: 9 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Elkészítés
Sonka
- A csirkemellett vágjuk kisebb darabokra és tegyük egy késes aprítóba. Mehet hozzá a só, bors, fokhagymapor, vöröshagymapor és füstölt paprika. Öntsünk bele olívaolajat. Alaposan daráljuk le.
- Egy sütőpapírra halmozzuk a húspépet és formázzunk belőle egy rudat jó szorosan a sütőpapír segítségével. Majd tekerjük bele egy alufóliába is.
- Egy hőálló edénybe (jénai) öntsünk annyi vizet, hogy mikor belehelyezzük a hústekercset, kb. a feléig érjen benne.
- Fedjük le alufóliával és mehet a sütőbe 180 fokon kb. 50 percre.
- Várjuk meg míg kihűl, és a hústekercs külsejét is fűszerezzük.
Külsejére
- A kész hústekercset forgassuk bele a fűszerekbe. Ezeket ízlés szerint variálhatjuk pl. curry vagy tört bors.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 50 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Amikor egyszer megnéztük a bolti felvágottak összetevőlistáját, eldőlt: inkább elkészítjük otthon. A házi csirkemellsonka meglepően egyszerű, mégis szaftos és ízes végeredményt ad. Azóta szendvicsbe, salátába vagy csak magában is gyakran készül – mert tudjuk, mi van benne. A fűszerezés pedig ízlés szerint variálható.