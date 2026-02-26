r
Házi csirkemellsonka egyszerűen

Hankusz Sára
Világos tányéron házi csirkemellsonka szeletek pirított bagetten, körülöttük koktélparadicsom és újhagyma, a háttérben egy egész, fűszeres csirkemellsonkadarab fa vágódeszkán.
Hozzávalók

Sonka

Külsejére

Elkészítés

Sonka

  1. A csirkemellett vágjuk kisebb darabokra és tegyük egy késes aprítóba. Mehet hozzá a só, bors, fokhagymapor, vöröshagymapor és füstölt paprika. Öntsünk bele olívaolajat. Alaposan daráljuk le.
  2. Egy sütőpapírra halmozzuk a húspépet és formázzunk belőle egy rudat jó szorosan a sütőpapír segítségével. Majd tekerjük bele egy alufóliába is.
  3. Egy hőálló edénybe (jénai) öntsünk annyi vizet, hogy mikor belehelyezzük a hústekercset, kb. a feléig érjen benne.
  4. Fedjük le alufóliával és mehet a sütőbe 180 fokon kb. 50 percre.
  5. Várjuk meg míg kihűl, és a hústekercs külsejét is fűszerezzük.

Külsejére

  1. A kész hústekercset forgassuk bele a fűszerekbe. Ezeket ízlés szerint variálhatjuk pl. curry vagy tört bors.

Amikor egyszer megnéztük a bolti felvágottak összetevőlistáját, eldőlt: inkább elkészítjük otthon. A házi csirkemellsonka meglepően egyszerű, mégis szaftos és ízes végeredményt ad. Azóta szendvicsbe, salátába vagy csak magában is gyakran készül – mert tudjuk, mi van benne. A fűszerezés pedig ízlés szerint variálható.

