Mátrai borzaska - ropogós krumplis bundában sült hús sajtos-tejfölös koronával
Hozzávalók
A húshoz:
-
600 g sertés rövidkaraj (vagy csirkemellfilé)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
10 dl napraforgó olaj (a sütéshez)
A krumplis bundához:
-
3 közepes db burgonya
-
2 db tojás
-
2 gerezd fokhagyma (finomra reszelve)
-
3 ek finomliszt (+ 5 evőkanál a lisztbundához)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
A tetejére:
-
150 g edami sajt (vagy trappista reszelve)
-
2 dl tejföl
-
2 csipet petrezselyem (a tálaláshoz)
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 46% Zsír
A húshoz:
-
150g sertés rövidkaraj249 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
213g napraforgó olaj1879 kcal
A krumplis bundához:
-
75g burgonya43 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
11g finomliszt41 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A tetejére:
-
38g edami sajt134 kcal
-
50g tejföl99 kcal
-
0 kcal
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 46% Zsír
A húshoz:
-
600g sertés rövidkaraj996 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
850g napraforgó olaj7514 kcal
A krumplis bundához:
-
300g burgonya173 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
45g finomliszt164 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A tetejére:
-
150g edami sajt536 kcal
-
200g tejföl396 kcal
-
0 kcal
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 46% Zsír
A húshoz:
-
26.5g sertés rövidkaraj44 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
37.6g napraforgó olaj332 kcal
A krumplis bundához:
-
13.3g burgonya8 kcal
-
4.9g tojás6 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
2g finomliszt7 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A tetejére:
-
6.6g edami sajt24 kcal
-
8.8g tejföl18 kcal
-
0 kcal
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 46% Zsír
- 41% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 48 g
Zsír
-
Összesen 247.9 g
-
Telített zsírsav 45 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 114 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 82 g
-
Koleszterin 249 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1642.6 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 59 mg
-
Kálcium 360 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 71 mg
-
Foszfor 657 mg
-
Nátrium 489 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 21.9 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 222.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 195 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 88 mg
-
C vitamin: 12 mg
-
D vitamin: 59 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 32 micro
-
Kolin: 181 mg
-
Retinol - A vitamin: 193 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 17 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 131 micro
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 46% Zsír
- 41% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 192.2 g
Zsír
-
Összesen 991.4 g
-
Telített zsírsav 179 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 457 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 326 g
-
Koleszterin 996 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6570.4 g
-
Cink 19 mg
-
Szelén 235 mg
-
Kálcium 1438 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 284 mg
-
Foszfor 2629 mg
-
Nátrium 1956 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 87.6 g
-
Cukor 9 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 889 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 779 micro
-
B6 vitamin: 5 mg
-
B12 Vitamin: 7 micro
-
E vitamin: 352 mg
-
C vitamin: 48 mg
-
D vitamin: 235 micro
-
K vitamin: 57 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 37 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 127 micro
-
Kolin: 723 mg
-
Retinol - A vitamin: 772 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 69 micro
-
β-crypt 11 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 524 micro
- 9% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 46% Zsír
- 41% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.5 g
Zsír
-
Összesen 43.8 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 20 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 14 g
-
Koleszterin 44 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 290.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 64 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 116 mg
-
Nátrium 87 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.9 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 39.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 34 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 16 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 6 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 34 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 3 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 23 micro
Elkészítés
A húshoz:
- A karajt vagy csirkemellet kb. 1–1,5 cm vastag szeletekre vágjuk, majd fólia alatt óvatosan kiklopfoljuk, hogy egyenletes vastagságú legyen. Mindkét oldalát alaposan sózzuk és borsozzuk, majd félretesszük, amíg elkészítjük a bundát.
A krumplis bundához:
- A burgonyát nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd ízesítjük sóval és borssal, 5-10 percre félretesszük, amíg levet ereszt. A levét enyhén kinyomkodjuk, leöntjük (ne legyen teljesen száraz). Hozzáadjuk a tojásokat, a reszelt fokhagymát és 2-3 evőkanál lisztet. Sűrű, jól tapadó masszát kell kapnunk.
- A hússzeleteket egyenként beleforgatjuk lisztbe, ezután a krumplis keverékbe, majd kézzel finoman rányomkodjuk, hogy mindenhol vastagon befedje.
- Serpenyőben bővebb olajat melegítünk közepes lángon, és a bundázott hússzeleteket oldalanként 4–5 perc alatt aranybarnára sütjük. Akkor jó, ha a krumplibunda ropogós, a hús pedig átsült.
A tetejére:
- A kész borzaskákat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, megkenjük tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben vagy grillfunkción 8–10 perc alatt rápirítjuk, amíg a sajt szépen megolvad és enyhén pirul.
- Rizibizivel, friss fejes salátával, ecetes uborkával, kovászos uborkával vagy csalamádéval kínálva a legfinomabb – igazi menzás-kifőzdés klasszikus otthoni verzióban.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 25 p
Ha egy igazán laktató, mégis gyors ebédre vágysz, a mátrai borzaska mindig biztos választás. A szaftos hús és a ropogós krumplis bunda párosa önmagában is verhetetlen, a tetején olvadó sajttal és tejföllel pedig igazi kifőzdés klasszikussá válik.