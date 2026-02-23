r
húsételek bundás hús

Mátrai borzaska - ropogós krumplis bundában sült hús sajtos-tejfölös koronával

Hering András
Sajttal megszórt, ropogós húslepények egy tányéron, mellé zöldborsós rizs köret, friss petrezselyemmel meghintve, felülnézetből fotózva.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A húshoz:

A krumplis bundához:

A tetejére:

Összesen 439 kcal

Elkészítés

A húshoz:

  1. A karajt vagy csirkemellet kb. 1–1,5 cm vastag szeletekre vágjuk, majd fólia alatt óvatosan kiklopfoljuk, hogy egyenletes vastagságú legyen. Mindkét oldalát alaposan sózzuk és borsozzuk, majd félretesszük, amíg elkészítjük a bundát.

A krumplis bundához:

  1. A burgonyát nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd ízesítjük sóval és borssal, 5-10 percre félretesszük, amíg levet ereszt. A levét enyhén kinyomkodjuk, leöntjük (ne legyen teljesen száraz). Hozzáadjuk a tojásokat, a reszelt fokhagymát és 2-3 evőkanál lisztet. Sűrű, jól tapadó masszát kell kapnunk.
  2. A hússzeleteket egyenként beleforgatjuk lisztbe, ezután a krumplis keverékbe, majd kézzel finoman rányomkodjuk, hogy mindenhol vastagon befedje.
  3. Serpenyőben bővebb olajat melegítünk közepes lángon, és a bundázott hússzeleteket oldalanként 4–5 perc alatt aranybarnára sütjük. Akkor jó, ha a krumplibunda ropogós, a hús pedig átsült.

A tetejére:

  1. A kész borzaskákat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, megkenjük tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben vagy grillfunkción 8–10 perc alatt rápirítjuk, amíg a sajt szépen megolvad és enyhén pirul.
  2. Rizibizivel, friss fejes salátával, ecetes uborkával, kovászos uborkával vagy csalamádéval kínálva a legfinomabb – igazi menzás-kifőzdés klasszikus otthoni verzióban.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 25 p
