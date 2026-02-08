r
Autentikus csirkés pho leves - vietnami Pho Ga

Hering András
Autentikus csirkés pho leves - vietnami Pho Ga
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Az alapléhez:

A pho tálalásához:

Elkészítés

Az alapléhez:

  1. A csirkét egy nagy fazékba tesszük, felöntjük annyi hideg vízzel, hogy bőven ellepje, majd nagy lángon felforraljuk. Amikor gyöngyözni kezd, azonnal visszavesszük a hőt alacsony fokozatra, és a tetején képződő habot folyamatosan leszedjük.
  2. Közben a vöröshagymát és a gyömbért félbevágjuk (hámozni nem szükséges), majd a vágott felükkel lefelé egy forró, száraz serpenyőbe tesszük. Addig pirítjuk, amíg mély, sötét színt nem kapnak, szinte megfeketednek. Ekkor a csirkéhez adjuk őket.
  3. Beletesszük a keresztben félbevágott egész fokhagymát is. Enyhén megsózzuk, majd nagyon kis lángon, éppen csak gyöngyözve főzzük másfél–két órán át.
  4. Egy másik serpenyőt újra felforrósítunk, hozzáadjuk a fűszereket, és szárazon megpirítjuk őket, amíg intenzíven illatozni nem kezdenek. Ezután az alapléhez adjuk, és további egy órán át főzzük, hogy minden aromájuk kioldódjon.
  5. Amikor elkészült, elzárjuk alatta a lángot, kivesszük a csirkét, és eltávolítjuk a nagyobb ízesítő elemeket is. A levest kb. 15 percig pihentetjük, hogy az üledék leülepedjen.
  6. Finom szűrőn – még jobb, ha gézlapon keresztül – óvatosan átszűrjük, ügyelve arra, hogy az alján lévő lerakódást ne keverjük fel.
  7. A tiszta alaplevet halszósszal, kevés cukorral és frissen facsart citrom- vagy limelével ízesítjük. Az arányokat érdemes fokozatosan beállítani, tálaláskor még finomítható.

A pho tálalásához:

  1. A rizstésztát a csomagoláson található útmutató szerint elkészítjük (van, amit főzni kell, másokat elég forró vízben áztatni).
  2. Tálaláskor a tésztát tálakba tesszük, ráhalmozzuk az aprított vagy tépett csirkehúst, felöntjük a forró levessel, majd friss fűszernövényekkel, mungóbabcsírával, chilivel és lime-gerezdekkel kínáljuk.
  3. Extra tipp: készíthetünk hozzá rizsecetben savanyított fokhagymát vagy buggyantott tojássárgáját is.

Vietnámban a pho nem ünnepi fogás, hanem mindennapi rituálé. Reggelire, ebédre, éjszakai street foodként is eszik, minden sarkon más kicsit, de az alapelv ugyanaz: tiszta, illatos alaplé, minimális fűszerezés, maximális harmónia. A Phở Gà a könnyedebb változat a marhás pho mellett: csirkével készül, mégis mély, melegítő és meglepően komplex ízű. Ez a recept a klasszikus hanoi stílust követi, felesleges trükkök nélkül.

