Autentikus csirkés pho leves - vietnami Pho Ga
Hozzávalók
Az alapléhez:
-
1 db csirke (egész, zsigerelt /1,5-2 kg/)
-
2 nagy db vöröshagyma (félbevágva)
-
2 hüvelykujjnyi gyömbér (félbevágva)
-
1 fej fokhagyma (félbevágva)
-
1 db fahéjrúd
-
3 db csillagánizs
-
1 teáskanál koriandermag
-
3 db fekete kardamom
-
1 kávéskanál szegfűbors
-
1 kávéskanál fekete bors
-
4 db szegfűszeg
-
1 teáskanál cukor
-
3 ek halszósz
-
1 lime-ból nyert limelé
-
4 l víz
A pho tálalásához:
-
300 g rizstészta (banh pho)
-
1 db újhagyma zöldje
-
1 csokor koriander
-
200 g mungóbabcsíra
-
chili ízlés szerint (friss chilipaprika vagy chiliszósz)
-
2 db lime (vagy citrom)
-
2 db tojássárgája (bugyantott tojásként tálaláshoz / opcionális)
Az alapléhez:
-
23.3g csirke34 kcal
-
5g vöröshagyma2 kcal
-
0.4g gyömbér0 kcal
-
0.9g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g cukor0 kcal
-
0.4g halszósz0 kcal
-
0.4g limelé0 kcal
-
58.3g víz0 kcal
A pho tálalásához:
-
4.4g rizstészta16 kcal
-
0.4g újhagyma zöldje0 kcal
-
0.4g koriander0 kcal
-
2.9g mungóbabcsíra1 kcal
-
0 kcal
-
2.5g lime1 kcal
-
0.6g tojássárgája2 kcal
- 4% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 3% Zsír
Elkészítés
Az alapléhez:
- A csirkét egy nagy fazékba tesszük, felöntjük annyi hideg vízzel, hogy bőven ellepje, majd nagy lángon felforraljuk. Amikor gyöngyözni kezd, azonnal visszavesszük a hőt alacsony fokozatra, és a tetején képződő habot folyamatosan leszedjük.
- Közben a vöröshagymát és a gyömbért félbevágjuk (hámozni nem szükséges), majd a vágott felükkel lefelé egy forró, száraz serpenyőbe tesszük. Addig pirítjuk, amíg mély, sötét színt nem kapnak, szinte megfeketednek. Ekkor a csirkéhez adjuk őket.
- Beletesszük a keresztben félbevágott egész fokhagymát is. Enyhén megsózzuk, majd nagyon kis lángon, éppen csak gyöngyözve főzzük másfél–két órán át.
- Egy másik serpenyőt újra felforrósítunk, hozzáadjuk a fűszereket, és szárazon megpirítjuk őket, amíg intenzíven illatozni nem kezdenek. Ezután az alapléhez adjuk, és további egy órán át főzzük, hogy minden aromájuk kioldódjon.
- Amikor elkészült, elzárjuk alatta a lángot, kivesszük a csirkét, és eltávolítjuk a nagyobb ízesítő elemeket is. A levest kb. 15 percig pihentetjük, hogy az üledék leülepedjen.
- Finom szűrőn – még jobb, ha gézlapon keresztül – óvatosan átszűrjük, ügyelve arra, hogy az alján lévő lerakódást ne keverjük fel.
- A tiszta alaplevet halszósszal, kevés cukorral és frissen facsart citrom- vagy limelével ízesítjük. Az arányokat érdemes fokozatosan beállítani, tálaláskor még finomítható.
A pho tálalásához:
- A rizstésztát a csomagoláson található útmutató szerint elkészítjük (van, amit főzni kell, másokat elég forró vízben áztatni).
- Tálaláskor a tésztát tálakba tesszük, ráhalmozzuk az aprított vagy tépett csirkehúst, felöntjük a forró levessel, majd friss fűszernövényekkel, mungóbabcsírával, chilivel és lime-gerezdekkel kínáljuk.
- Extra tipp: készíthetünk hozzá rizsecetben savanyított fokhagymát vagy buggyantott tojássárgáját is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 180 p
Vietnámban a pho nem ünnepi fogás, hanem mindennapi rituálé. Reggelire, ebédre, éjszakai street foodként is eszik, minden sarkon más kicsit, de az alapelv ugyanaz: tiszta, illatos alaplé, minimális fűszerezés, maximális harmónia. A Phở Gà a könnyedebb változat a marhás pho mellett: csirkével készül, mégis mély, melegítő és meglepően komplex ízű. Ez a recept a klasszikus hanoi stílust követi, felesleges trükkök nélkül.