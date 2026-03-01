A pekándió (Carya illinoinensis) az utóbbi években egyre népszerűbb az egészségtudatos étrendben. Bár sokan egyszerű nassolnivalóként gondolnak rá, a kutatások szerint jóval többet kínál puszta ízélménynél.

A pekándió tápanyagokban gazdag csonthéjas. Jelentős mennyiségben tartalmaz egészséges, telítetlen zsírsavakat, rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat. A tudományos vizsgálatok szerint rendszeres, mértékletes fogyasztása kedvezően hathat a szív- és érrendszer állapotára.

Ez a ropogós finomság a szívedet is védi

Miért jó a pekándió az egészségünknek?

Egy több évtized kutatási eredményeit összegző elemzés arra jutott, hogy a pekándió beillesztése a kiegyensúlyozott étrendbe összefüggésbe hozható a koleszterinszint javulásával. A vizsgálatok alapján a rendszeres fogyasztóknál csökkenhet az összkoleszterin és az LDL-koleszterin – az úgynevezett „rossz” koleszterin – szintje, valamint kedvezőbb trigliceridértékek is megfigyelhetők.

Receptajánló:

Ez azért különösen fontos, mert a magas LDL-koleszterinszint hozzájárulhat az érfalakban kialakuló plakkok képződéséhez. Az érszűkület hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A pekándióban található telítetlen zsírok segíthetnek a kedvezőtlen vérzsírértékek mérséklésében.

Antioxidánsokban is gazdag

A pozitív hatás azonban nem csupán a zsírsavaknak köszönhető. A pekándió jelentős mennyiségben tartalmaz polifenolokat és más bioaktív vegyületeket is. Ezek antioxidáns tulajdonságú növényi anyagok, amelyek hozzájárulhatnak az oxidatív stressz csökkentéséhez.

Az oxidatív folyamatok szerepet játszanak a lipidoxidációban, ami szintén kapcsolatban áll a szívbetegségek kialakulásával. Az antioxidánsok jelenléte ezért további védelmet jelenthet a szervezet számára.

A kutatások arra is rámutattak, hogy akik a cukros, erősen feldolgozott snackeket pekándióra cserélik, összességében jobb minőségű étrendet követnek. Vagyis nemcsak egyetlen élelmiszer hatásáról van szó, hanem arról is, hogy milyen táplálkozási mintába illesztjük be.

A pekándió jelentős mennyiségben tartalmaz polifenolokat és más bioaktív vegyületeket is

A mérték kulcsfontosságú

Fontos hangsúlyozni: a pekándió nem csodaszer. Kedvező hatásai akkor érvényesülhetnek, ha tipikus nassolási mennyiségben, például egy maréknyit fogyasztunk belőle rendszeresen.

Magas energiatartalma miatt túlzott mennyiségben pluszkalóriát jelenthet, ami hosszabb távon testsúlynövekedéshez vezethet. Ez viszont éppen ellentétes hatást gyakorolhat a szív egészségére.

A pekándió tehát nemcsak ízletes ropogtatnivaló, hanem értékes tápanyagforrás is. Ha tudatosan, mértékkel illesztjük be étrendünkbe!

Forrásunk volt.