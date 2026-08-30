Nosalty Heti Menü: szeptember első napjaira a leggyorsabb receptek dukálnak

A nyár illetve augusztus utolsó napjai szeptember legelső napjaival vegyülnek a héten, ami azt is jelenti, hogy a kánikula végre alábbhagy, az idő kellemesebb, az iskolák, óvodák, egyetemek, fősulik és munkahelyek viszont újra teljes erőbedobással lendülnek működésbe. A kapkodós, szervezkedős napokban sok időnk nem lesz főzőcskézni, szóval finom és nagyon gyors receptekre bízzuk magunkat.
Lesz itt kérem borsófőzelék, zöldségfasírt, egészséges banánkenyér, tárkonyos raguleves, rántott sajt, paradicsomos spagetti, de csokis menzás piskóta, különféle kedvelt krémlevesek, betűtésztás paradicsomleves, lecsó kolbásszal, tejmentes gyümölcsleves és immunerősítő smoothie is, tartsatok velünk!
Íme e heti menünk és a gyors receptek, melyeket gyerek és felnőtt egyaránt imád majd:
-
-
Leves
Krémes burgonyakrémlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű247Kalória6.9gFehérje42gSzénhidrát5gZsír
-
Főétel
Spagetti PomodoroadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű634Kalória19gFehérje92gSzénhidrát21.5gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű128Kalória1.3gFehérje26gSzénhidrát3.4gZsír
vasárnap
-
-
-
Leves
Francia hagymalevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű362Kalória13.2gFehérje27.1gSzénhidrát18.5gZsír
-
Főétel
Gyors cukkinis palacsintaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű196Kalória5.1gFehérje18.5gSzénhidrát11.2gZsír
-
Desszert
Egészséges és gyors banánkenyéradagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű514Kalória12.9gFehérje92.9gSzénhidrát13.9gZsír
hétfő
-
-
-
Feltét
Cukkinifasírt alapreceptadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű644Kalória11.7gFehérje54.2gSzénhidrát43.2gZsír
-
Főétel
Krémes zöldborsófőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű208Kalória9.3gFehérje27.5gSzénhidrát6.7gZsír
-
Ital
Matcha bubble teaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű202Kalória6gFehérje30.2gSzénhidrát4gZsír
kedd
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű588Kalória45.3gFehérje44.5gSzénhidrát23.4gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű794Kalória57.8gFehérje67.4gSzénhidrát30.9gZsír
-
Desszert
Menzás piskóta csokiöntetteladagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes706Kalória17.3gFehérje116.9gSzénhidrát18.4gZsír
szerda
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű340Kalória9.4gFehérje60.3gSzénhidrát7.4gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű965Kalória28.7gFehérje97.2gSzénhidrát49.9gZsír
-
Desszert
Mutatós körtés süteményadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű487Kalória9gFehérje60.8gSzénhidrát24.8gZsír
csütörtök
-
-
-
Leves
Tejmentes gyümölcslevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű334Kalória3.9gFehérje36.9gSzénhidrát21.9gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes558Kalória16.2gFehérje40gSzénhidrát39.5gZsír
-
Desszert
Maradékmentő kókuszgolyóadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű523Kalória7.9gFehérje69.6gSzénhidrát25.9gZsír
péntek
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű412Kalória22.3gFehérje26.4gSzénhidrát24.9gZsír
-
Főétel
Klasszikus rántott sajtadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű877Kalória38gFehérje33.2gSzénhidrát65.6gZsír
-
Desszert
Gyors csokitorta KrisztitőladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1377Kalória13.8gFehérje119.5gSzénhidrát98.5gZsír
szombat
-