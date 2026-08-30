Nosalty Heti Menü: szeptember első napjaira a leggyorsabb receptek dukálnak

A jövő héten biztosra megyünk, hiszen beindul az óvoda, iskola, egyetem, a felnőttek pedig a nagy szabadságolások és nyári gyerekfelügyeletek után visszatérnek a munkába - főzni nemigen lesz időnk, csakis tutira bevált, gyors ételeket.

A nyár illetve augusztus utolsó napjai szeptember legelső napjaival vegyülnek a héten, ami azt is jelenti, hogy a kánikula végre alábbhagy, az idő kellemesebb, az iskolák, óvodák, egyetemek, fősulik és munkahelyek viszont újra teljes erőbedobással lendülnek működésbe. A kapkodós, szervezkedős napokban sok időnk nem lesz főzőcskézni, szóval finom és nagyon gyors receptekre bízzuk magunkat.

Legegyszerűbb padlizsánkrém - receptért katt a képre! Nosalty

Lesz itt kérem borsófőzelék, zöldségfasírt, egészséges banánkenyér, tárkonyos raguleves, rántott sajt, paradicsomos spagetti, de csokis menzás piskóta, különféle kedvelt krémlevesek, betűtésztás paradicsomleves, lecsó kolbásszal, tejmentes gyümölcsleves és immunerősítő smoothie is, tartsatok velünk!

Íme e heti menünk és a gyors receptek, melyeket gyerek és felnőtt egyaránt imád majd:

23 ínycsiklandó egytálétel 30 perc alatt