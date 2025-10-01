r
Nosalty Logó
bonbonok kókuszgolyó

Maradékmentő kókuszgolyó

Maradékmentő kókuszgolyó
Gerzsenyi Flóra
Kókuszgolyó
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

523
Kalória
7.9g
Fehérje
69.6g
Szénhidrát
25.9g
Zsír
17.4g
Víz
44.9g
Koleszterin
9.1g
Élelmi rost
39.7g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 21% Zsír
Összesen 523 kcal
  • 7% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 21% Zsír
Összesen 3132 kcal
  • 7% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 21% Zsír
Összesen 413 kcal
  • 7% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 21% Zsír
  • 14% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    7.9 g

Zsír

  • Összesen
    25.9 g
  • Telített zsírsav
    18 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    45 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    779.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    63 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    105 mg
  • Foszfor
    216 mg
  • Nátrium
    376 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    69.6 g
  • Cukor
    40 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    17.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    19 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    25 micro
  • Kolin:
    21 mg
  • Retinol - A vitamin:
    18 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    9 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    48 micro
Összesen 523 kcal
  • 7% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 21% Zsír
  • 14% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    47.2 g

Zsír

  • Összesen
    155.5 g
  • Telített zsírsav
    106 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    269 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4675.2 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    55 mg
  • Kálcium
    378 mg
  • Vas
    32 mg
  • Magnézium
    632 mg
  • Foszfor
    1298 mg
  • Nátrium
    2257 mg
  • Réz
    5 mg
  • Mangán
    8 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    417.5 g
  • Cukor
    238 mg
  • Élelmi rost
    54 mg

Víz

  • Összesen
    104.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    114 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    23 micro
  • K vitamin:
    17 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    149 micro
  • Kolin:
    127 mg
  • Retinol - A vitamin:
    110 micro
  • α-karotin
    15 micro
  • β-karotin
    57 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    287 micro
Összesen 3132 kcal
  • 7% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 21% Zsír
  • 14% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.2 g

Zsír

  • Összesen
    20.5 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    36 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    616.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    50 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    83 mg
  • Foszfor
    171 mg
  • Nátrium
    298 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    55.1 g
  • Cukor
    31 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    13.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    15 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    20 micro
  • Kolin:
    17 mg
  • Retinol - A vitamin:
    15 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    7 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    38 micro
Összesen 413 kcal

Elkészítés

  1. Egy nagy tálban minden hozzávalót jó alaposan összekeverünk, lehetőleg kesztyűben, majd a kész masszát golflabda méretű golyókká formázzuk.
  2. A kész golyókat meghempergetjük kókuszreszelékben.
  3. Fogyaszthatjuk azonnal vagy hűthetjük egy kicsit.
  4. Szóval érdemes felkutatnunk spájzunk kincseit, az eredmény után a siker sem marad el.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ki ne szeretné a kókuszgolyót? Gyermekkorunk nagy kedvence, aminek a közepéből mindig kipiszkáltuk a meggybefőttet. Ez a recept igazából úgy készült, hogy benéztünk a spájzba, (a meggybefőttet kikerülve), hogy mink is van.

kókuszgolyók
Gyerek- és vendégkedvenc desszert

Mi is az a kókuszgolyó?

Nincs az a magyar vendégség vagy ünnepi süteményestál, amelyről hiányozna legalább néhány darab kókuszgolyó — a finom, sütés nélküli édesség, amely egyszerre nosztalgikus, miközben “vészmegoldás” is lehet. A kókuszgolyó eredetéről nem sok konkrét történet maradt ránk: egy könnyű desszert, amely a háztartások praktikusságából született – maradék kekszmorzsa, kakaó, vaj, cukor, tej és némi rum vagy -aroma elegye formálódott golyóvá, amelyet kókuszba hempergetünk.

A klasszikus változatban a darált háztartási keksz, puha vaj, kakaópor, porcukor és némi tej vagy rumaroma az alap — majd a masszából golyókat formázunk, és kókuszreszelékbe forgatjuk.

Sokan még ma is úgy tekintenek rá, mint a „gyerek- és vendégkedvenc egyszerűsített desszertre”, amelyhez nem kell sütőt kapcsolni, és viszonylag kevés munkával finom végeredményt ad.

Tippek, amik segítenek a tökéletes kókuszgolyó elkészítésében:

  • Massza állaga: ha túl száraz, adj hozzá egy kis tejet vagy egy kis vajat; ha túl lágy, adj hozzá még darált kekszet.
  • Hűtés: a masszát 30–60 percre érdemes hűtőbe tenni, hogy jobban formázható legyen.
  • Golyózás technikája: nedves kézzel könnyebb dolgozni vele – ujjal először kis korongokat nyomkodsz, majd gömbölyíted.
  • Bevonás praktikái: kókuszreszeléken kívül lehet kakaópor, darált dió, mandula, törött csoki, színes cukor.
  • Töltött variánsok: készíts belső tölteléket (pl. kókuszkrém, lekvár, olvasztott csoki) és borítsd rá a külvilágot, majd hempergesd kókuszba.
  • Ízek rétegezése: a masszába tegyél például kakaót és rumaromát, a belső töltelékbe mehet sima kókuszkrém, natúr vagy vaníliás töltelék.
  • Maradék felhasználása: piskótamaradék, zabkeksz, lekvár felhasználható alapként maradékmentő verziókban.
  • Célközönségnek változtatás: ha gyerekeknek készíted, elhagyhatod a rumaromát, vagy használhatsz aroma helyett vaníliát.
  • Tárolás: légmentes dobozban hűtőben több napig eláll; ha túl keményedne, egy kis mikró vagy pici tej segíthet visszarevitalizálni.

Díszítés extra

tetejére egy-egy szem aszalt meggy, csokiöntet, csokireszelék vagy színes cukorgyöngy is mehet.

Idővel persze születtek továbbgondolt változatok – töltött golyók, többszínű verziók, kókuszos töltelék, illetve maradékmentő verziók (pl. piskóta- és zabkekszmaradékból) Azóta, ahogy az édességfogyasztás ízlései és lehetőségei változtak, egyre több ízesített, táplálóbb vagy akár egészségesített variáns is elterjedt.

És hogy miért tartjuk sokan örök kedvencnek?

Mert egyszerű, gyorsan elkészíthető, sütést nem igényel, maradékokat használ fel, és szinte mindenki kedvét lelheti benne, ha variálunk az ízekkel — egy kis kakaó, rum, csoki, gyümölcs, dió, akár lekvár… csak a kreativitás szab határokat.

kókuszgolyók
A masszát 30–60 percre érdemes hűtőbe tenni, hogy jobban formázható legyen

Milyen ízesítésű kókuszgolyók léteznek?

Az alapvariációk mellett rengeteg izgalmas ízesítés lehetséges:

  • Klasszikus kakaós‑rumos kókuszgolyó (alap változat)
  • Rumaroma nélküli verziók (gyerekbarát)
  • Kókuszkrémmel töltött változat (külső + belső réteg)
  • Maradékmentő verzió piskóta- és zabkekszmaradékból
  • Tortadarás /kókuszos golyók tortadarával
  • Nutellás kókuszgolyó
  • Gyümölcsös változat – egy süti „kókuszgolyó-álruhában”
  • Diós, mandulás kókuszgolyó – magvak hozzáadásával
  • Csokoládés bevonattal készült változat
  • Cukormentes / egészségesített verziók (pl. édesítőszer, zabpehely, reszelt alma)

Hasonló receptek

Összes kókuszgolyó
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Karamellás-csokis fudge: karamellel bevont magvas csokoládé kockák márvány tálon, karácsonyi díszekkel
praliné

Karamellás-csokis fudge

Ínycsiklandozó falatok az ünnepi asztalra! Egy igazán ízletes desszert, amit könnyedén el lehet készíteni, és garantáltan elnyeri mindenki tetszését! A krémes tejkaramell tökéletes ...

Simon Gábor
Grillázs házilag
praliné

Grillázs házilag

Mutatós, finom és 2 alapanyag szükséges hozzá. Nagyon sokan szeretik ezt a ropogós desszertet akár magában, akár egy süti tetején. Idén karácsonykor ahelyett, hogy megvennéd a boltban, ...

Hankusz Sára

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

zsido-tojas
tojáskrém

Zsidó tojás

Ahogy titkon reméltem, a karácsonyfa alatt ott lapult Fűszeres Eszter szakácskönyve:-). Elsőként ezt a lengyel tojásnak is nevezett krémet készítettem el belőle. Eszter ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept