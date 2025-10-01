Maradékmentő kókuszgolyó
Hozzávalók
-
250 g piskótalap
-
100 g zabkeksz
-
50 g cukrozatlan kakaópor
-
3 ek sárgabaracklekvár
-
180 g étcsokoládé
-
1 ek rum
-
2 teáskanál vaníliaaroma
-
100 g kókuszreszelék
- 7% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 21% Zsír
-
42g piskótalap121 kcal
-
17g zabkeksz78 kcal
-
19 kcal
-
28 kcal
-
30g étcsokoládé164 kcal
-
1g rum3 kcal
-
2g vaníliaaroma0 kcal
-
17g kókuszreszelék110 kcal
- 7% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 21% Zsír
-
250g piskótalap725 kcal
-
100g zabkeksz465 kcal
-
114 kcal
-
167 kcal
-
180g étcsokoládé983 kcal
-
8g rum18 kcal
-
10g vaníliaaroma0 kcal
-
100g kókuszreszelék660 kcal
- 7% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 21% Zsír
-
33g piskótalap96 kcal
-
13.2g zabkeksz61 kcal
-
6.6g cukrozatlan kakaópor15 kcal
-
7.9g sárgabaracklekvár22 kcal
-
23.7g étcsokoládé130 kcal
-
1.1g rum2 kcal
-
1.3g vaníliaaroma0 kcal
-
13.2g kókuszreszelék87 kcal
- 7% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 21% Zsír
Elkészítés
- Egy nagy tálban minden hozzávalót jó alaposan összekeverünk, lehetőleg kesztyűben, majd a kész masszát golflabda méretű golyókká formázzuk.
- A kész golyókat meghempergetjük kókuszreszelékben.
- Fogyaszthatjuk azonnal vagy hűthetjük egy kicsit.
- Szóval érdemes felkutatnunk spájzunk kincseit, az eredmény után a siker sem marad el.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
Ki ne szeretné a kókuszgolyót? Gyermekkorunk nagy kedvence, aminek a közepéből mindig kipiszkáltuk a meggybefőttet. Ez a recept igazából úgy készült, hogy benéztünk a spájzba, (a meggybefőttet kikerülve), hogy mink is van.
Mi is az a kókuszgolyó?
Nincs az a magyar vendégség vagy ünnepi süteményestál, amelyről hiányozna legalább néhány darab kókuszgolyó — a finom, sütés nélküli édesség, amely egyszerre nosztalgikus, miközben “vészmegoldás” is lehet. A kókuszgolyó eredetéről nem sok konkrét történet maradt ránk: egy könnyű desszert, amely a háztartások praktikusságából született – maradék kekszmorzsa, kakaó, vaj, cukor, tej és némi rum vagy -aroma elegye formálódott golyóvá, amelyet kókuszba hempergetünk.
A klasszikus változatban a darált háztartási keksz, puha vaj, kakaópor, porcukor és némi tej vagy rumaroma az alap — majd a masszából golyókat formázunk, és kókuszreszelékbe forgatjuk.
Sokan még ma is úgy tekintenek rá, mint a „gyerek- és vendégkedvenc egyszerűsített desszertre”, amelyhez nem kell sütőt kapcsolni, és viszonylag kevés munkával finom végeredményt ad.
Tippek, amik segítenek a tökéletes kókuszgolyó elkészítésében:
- Massza állaga: ha túl száraz, adj hozzá egy kis tejet vagy egy kis vajat; ha túl lágy, adj hozzá még darált kekszet.
- Hűtés: a masszát 30–60 percre érdemes hűtőbe tenni, hogy jobban formázható legyen.
- Golyózás technikája: nedves kézzel könnyebb dolgozni vele – ujjal először kis korongokat nyomkodsz, majd gömbölyíted.
- Bevonás praktikái: kókuszreszeléken kívül lehet kakaópor, darált dió, mandula, törött csoki, színes cukor.
- Töltött variánsok: készíts belső tölteléket (pl. kókuszkrém, lekvár, olvasztott csoki) és borítsd rá a külvilágot, majd hempergesd kókuszba.
- Ízek rétegezése: a masszába tegyél például kakaót és rumaromát, a belső töltelékbe mehet sima kókuszkrém, natúr vagy vaníliás töltelék.
- Maradék felhasználása: piskótamaradék, zabkeksz, lekvár felhasználható alapként maradékmentő verziókban.
- Célközönségnek változtatás: ha gyerekeknek készíted, elhagyhatod a rumaromát, vagy használhatsz aroma helyett vaníliát.
- Tárolás: légmentes dobozban hűtőben több napig eláll; ha túl keményedne, egy kis mikró vagy pici tej segíthet visszarevitalizálni.
Díszítés extra
Idővel persze születtek továbbgondolt változatok – töltött golyók, többszínű verziók, kókuszos töltelék, illetve maradékmentő verziók (pl. piskóta- és zabkekszmaradékból) Azóta, ahogy az édességfogyasztás ízlései és lehetőségei változtak, egyre több ízesített, táplálóbb vagy akár egészségesített variáns is elterjedt.
És hogy miért tartjuk sokan örök kedvencnek?
Mert egyszerű, gyorsan elkészíthető, sütést nem igényel, maradékokat használ fel, és szinte mindenki kedvét lelheti benne, ha variálunk az ízekkel — egy kis kakaó, rum, csoki, gyümölcs, dió, akár lekvár… csak a kreativitás szab határokat.
Milyen ízesítésű kókuszgolyók léteznek?
Az alapvariációk mellett rengeteg izgalmas ízesítés lehetséges:
- Klasszikus kakaós‑rumos kókuszgolyó (alap változat)
- Rumaroma nélküli verziók (gyerekbarát)
- Kókuszkrémmel töltött változat (külső + belső réteg)
- Maradékmentő verzió piskóta- és zabkekszmaradékból
- Tortadarás /kókuszos golyók tortadarával
- Nutellás kókuszgolyó
- Gyümölcsös változat – egy süti „kókuszgolyó-álruhában”
- Diós, mandulás kókuszgolyó – magvak hozzáadásával
- Csokoládés bevonattal készült változat
- Cukormentes / egészségesített verziók (pl. édesítőszer, zabpehely, reszelt alma)