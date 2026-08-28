Az egyre gyakoribb és hosszabb aszályos időszakok a házikertekben is átírják a gyümölcsfák kiválasztásának szempontjait. Nem mindegy ugyanis, hogy egy növény mennyire viseli el a nyári vízhiányt, és az sem, hogy a szárazságtűrés mellett képes-e rendszeresen termést hozni.

Badics László kertész tíz év saját tapasztalat és más gazdák tapasztalatai alapján összeállította listáját, mi pedig kiválogattuk azt a 7 szárazságtűrő gyümölcstermőt, amit magyarországi viszonyok között is érdemes számításba venni.

Ezek a leginkább szárazságtűrő, gyümölcstermő növények

Fontos: a szárazságtűrés nem azt jelenti, hogy ezek a növények víz nélkül is ugyanannyit teremnek. A frissen ültetett fák és a nagy termésű növények az első években különösen meghálálják a rendszeres vízellátást.

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7 fotó

A szárazságtűrés a következő években egyre fontosabb szempont lehet a gyümölcsösök tervezésénél.

A termőhely, a talaj, a fajta, a fekvés és az első évek gondozása legalább annyira fontos, mint maga a növényfaj. Egy szárazságtűrő gyümölcsfa is megsínyli, ha közvetlenül ültetés után magára hagyjuk.

A gyümölcsfaj és fajta kiválasztását érdemes előre megtervezni, figyelembe véve többek között a termőhelyet, a fajták tulajdonságait és a beporzási igényeket.

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