Menzás piskóta csokiöntettel

Fekete Melinda
Menzás piskóta csokiöntettel
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A piskótához

A csokiöntethez

706
Kalória
17.3g
Fehérje
116.9g
Szénhidrát
18.4g
Zsír
52.2g
Víz
182.6g
Koleszterin
3.3g
Élelmi rost
68.6g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 57% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A piskótához

A csokiöntethez

Összesen 706 kcal
  • 8% Fehérje
  • 57% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A piskótához

A csokiöntethez

Összesen 4234 kcal
  • 8% Fehérje
  • 57% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A piskótához

A csokiöntethez

Összesen 193 kcal
  • 8% Fehérje
  • 57% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 25% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    17.3 g

Zsír

  • Összesen
    18.4 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    183 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    991.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    33 mg
  • Kálcium
    330 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    43 mg
  • Foszfor
    320 mg
  • Nátrium
    261 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    116.9 g
  • Cukor
    69 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    52.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    85 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    40 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    37 micro
  • Kolin:
    148 mg
  • Retinol - A vitamin:
    85 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    2 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    254 micro
Összesen 706 kcal
  • 8% Fehérje
  • 57% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 25% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    103.5 g

Zsír

  • Összesen
    110.4 g
  • Telített zsírsav
    32 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    37 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    25 g
  • Koleszterin
    1095 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5951.2 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    199 mg
  • Kálcium
    1983 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    256 mg
  • Foszfor
    1920 mg
  • Nátrium
    1567 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    701.3 g
  • Cukor
    412 mg
  • Élelmi rost
    20 mg

Víz

  • Összesen
    313 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    513 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    24 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    238 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    224 micro
  • Kolin:
    889 mg
  • Retinol - A vitamin:
    512 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    11 micro
  • β-crypt
    26 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1526 micro
Összesen 4234 kcal
  • 8% Fehérje
  • 57% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 25% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    4.7 g

Zsír

  • Összesen
    5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    50 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    270.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    90 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    87 mg
  • Nátrium
    71 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    31.9 g
  • Cukor
    19 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    14.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    23 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    11 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    40 mg
  • Retinol - A vitamin:
    23 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    69 micro
Összesen 193 kcal

Elkészítés

A piskótához

  1. Az alapanyagokat kimérjük, a tojásokat szétválasztjuk. Egy sütőformát kivajazunk és kilisztezünk. A sütőt előmelegítjük.
  2. Egy nagyobb keverőtálba tesszük a cukor felét és a tojássárgájákat, majd elkezdjük kézi mixerrel habosítani. Mikor már elkezdett habosodni hozzátesszük a vizet és az olajat is és fehéredésig tovább habosítjuk.
  3. A tojásfehérjéhez hozzáadjuk a cukor maradékát. Fontos, hogy a kézi mixer habverőjét alaposan lemossuk, mielőtt a fehérjét is elkezdenénk habosítani vele. A tiszta habverővel addig verjük a tojásfehérjét, amíg teljesen kemény lesz és nem esik ki a tálból.
  4. A lisztet összekeverjük a sütőporral.
  5. A tojássárgájához hozzászitálunk a lisztkeverékből, majd teszünk hozzá a fehérjéből is és óvatos mozdulatokkal elkeverjük. Vigyázunk, hogy ne törjük össze a habot. A maradék lisztet és fehérjét még további két részletben adjuk hozzá a tésztához. Törekedjünk arra, hogy csomómentes legyen.
  6. A kikevert tésztát beleöntjük a kivajazott, kilisztezett sütőformába. Előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt aranybarnára sütjük.

A csokiöntethez

  1. A tejet elkezdjük melegíteni egy lábasban, majd egy kisebb tálba kimerünk belőle egy keveset, amiben elkeverjük a cukrot, kakaóport, keményítőt és sót. Ezt a csomómentesre kevert kakaós alapot, visszaöntjük a tejbe. Ízesítjük vaníliás cukorral és rumaromával.
  2. Alacsony lángon, folyamatos kevergetés mellett megvárjuk míg épphogy felforr és besűrűsödik, ekkor le is húzzuk a tűzről. Melegen vagy hűtve tálaljuk a piskótával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 40 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Bizonyára senkinek nem kell bemutatni ezt a klasszikus menzás fogást. Levegős, puha piskóta leöntve egy kellemes, kakaós öntettel, ami melegen és behűtve is passzol a piskótához. A menzához lehet, hogy sokaknak rossz emlék fűződik, de ez az az egy kivétel, amit mindenki örömmel fogyasztott az iskolában is.

