Menzás piskóta csokiöntettel

Bizonyára senkinek nem kell bemutatni ezt a klasszikus menzás fogást. Levegős, puha piskóta leöntve egy kellemes, kakaós öntettel, ami melegen és behűtve is passzol a piskótához. A menzához lehet, hogy sokaknak rossz emlék fűződik, de ez az az egy kivétel, amit mindenki örömmel fogyasztott az iskolában is.