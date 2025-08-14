Menzás piskóta csokiöntettel

Menzás piskóta csokiöntettelFekete Melinda
Hozzávalók
A piskótához
-
6 db tojás
-
300 g finomliszt
-
8 g sütőpor
-
300 g cukor
-
50 ml víz
-
50 ml napraforgó olaj
-
1 tk vaj
A csokiöntethez
-
1 l tej
-
6 csapott ek cukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
1 csipet só
-
3 ek cukrozatlan kakaópor
-
3 ek étkezési keményítő
-
10 ml rumaroma
- 8% Fehérje
- 57% Szénhidrát
- 9% Zsír
A piskótához
-
55g tojás69 kcal
-
50g finomliszt182 kcal
-
1g sütőpor1 kcal
-
50g cukor194 kcal
-
8g víz0 kcal
-
74 kcal
-
1g vaj8 kcal
A csokiöntethez
- 8% Fehérje
- 57% Szénhidrát
- 9% Zsír
A piskótához
-
330g tojás415 kcal
-
300g finomliszt1092 kcal
-
8g sütőpor4 kcal
-
300g cukor1161 kcal
-
50g víz0 kcal
-
50g napraforgó olaj442 kcal
-
7g vaj50 kcal
A csokiöntethez
-
1000g tej560 kcal
-
60g cukor232 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
0 kcal
-
68 kcal
-
171 kcal
-
10g rumaroma0 kcal
- 8% Fehérje
- 57% Szénhidrát
- 9% Zsír
A piskótához
-
15g tojás19 kcal
-
13.6g finomliszt50 kcal
-
0.4g sütőpor0 kcal
-
13.6g cukor53 kcal
-
2.3g víz0 kcal
-
2.3g napraforgó olaj20 kcal
-
0.3g vaj2 kcal
A csokiöntethez
-
45.5g tej25 kcal
-
2.7g cukor11 kcal
-
0.5g vaníliás cukor2 kcal
-
0 kcal
-
1.4g cukrozatlan kakaópor3 kcal
-
8 kcal
-
0.5g rumaroma0 kcal
- 8% Fehérje
- 57% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 25% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 17.3 g
Zsír
-
Összesen 18.4 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 183 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 991.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 33 mg
-
Kálcium 330 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 43 mg
-
Foszfor 320 mg
-
Nátrium 261 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 116.9 g
-
Cukor 69 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 52.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 85 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 37 micro
-
Kolin: 148 mg
-
Retinol - A vitamin: 85 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 2 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 254 micro
- 8% Fehérje
- 57% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 25% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 103.5 g
Zsír
-
Összesen 110.4 g
-
Telített zsírsav 32 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 37 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 25 g
-
Koleszterin 1095 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5951.2 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 199 mg
-
Kálcium 1983 mg
-
Vas 14 mg
-
Magnézium 256 mg
-
Foszfor 1920 mg
-
Nátrium 1567 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 701.3 g
-
Cukor 412 mg
-
Élelmi rost 20 mg
Víz
-
Összesen 313 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 513 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 24 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 238 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 224 micro
-
Kolin: 889 mg
-
Retinol - A vitamin: 512 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 11 micro
-
β-crypt 26 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1526 micro
- 8% Fehérje
- 57% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 25% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 4.7 g
Zsír
-
Összesen 5 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 50 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 270.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 90 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 87 mg
-
Nátrium 71 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 31.9 g
-
Cukor 19 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 14.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 23 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 11 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 40 mg
-
Retinol - A vitamin: 23 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 69 micro
Elkészítés
A piskótához
- Az alapanyagokat kimérjük, a tojásokat szétválasztjuk. Egy sütőformát kivajazunk és kilisztezünk. A sütőt előmelegítjük.
- Egy nagyobb keverőtálba tesszük a cukor felét és a tojássárgájákat, majd elkezdjük kézi mixerrel habosítani. Mikor már elkezdett habosodni hozzátesszük a vizet és az olajat is és fehéredésig tovább habosítjuk.
- A tojásfehérjéhez hozzáadjuk a cukor maradékát. Fontos, hogy a kézi mixer habverőjét alaposan lemossuk, mielőtt a fehérjét is elkezdenénk habosítani vele. A tiszta habverővel addig verjük a tojásfehérjét, amíg teljesen kemény lesz és nem esik ki a tálból.
- A lisztet összekeverjük a sütőporral.
- A tojássárgájához hozzászitálunk a lisztkeverékből, majd teszünk hozzá a fehérjéből is és óvatos mozdulatokkal elkeverjük. Vigyázunk, hogy ne törjük össze a habot. A maradék lisztet és fehérjét még további két részletben adjuk hozzá a tésztához. Törekedjünk arra, hogy csomómentes legyen.
- A kikevert tésztát beleöntjük a kivajazott, kilisztezett sütőformába. Előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt aranybarnára sütjük.
A csokiöntethez
- A tejet elkezdjük melegíteni egy lábasban, majd egy kisebb tálba kimerünk belőle egy keveset, amiben elkeverjük a cukrot, kakaóport, keményítőt és sót. Ezt a csomómentesre kevert kakaós alapot, visszaöntjük a tejbe. Ízesítjük vaníliás cukorral és rumaromával.
- Alacsony lángon, folyamatos kevergetés mellett megvárjuk míg épphogy felforr és besűrűsödik, ekkor le is húzzuk a tűzről. Melegen vagy hűtve tálaljuk a piskótával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 40 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Bizonyára senkinek nem kell bemutatni ezt a klasszikus menzás fogást. Levegős, puha piskóta leöntve egy kellemes, kakaós öntettel, ami melegen és behűtve is passzol a piskótához. A menzához lehet, hogy sokaknak rossz emlék fűződik, de ez az az egy kivétel, amit mindenki örömmel fogyasztott az iskolában is.