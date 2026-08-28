Nem kell telepakolni a szekrényt drága tisztítószerekkel ahhoz, hogy tiszták és fényesek legyenek a padlók. Egy egyszerű háztartási alapanyag is segíthet, de nem mindegy, milyen burkolaton használjuk. Mai Otthon Tippünkben megmutatjuk, mivel mosnak fel a görögök, hogy mindig fényes, csillogó csempézett padlójuk legyen!

Nem kell drága tisztítószerekre költeni, hogy olyan fényes és vakítóan fehér padlód legyen, mint a görögöknek. Most egy olyan háztartási trükköt osztunk meg veletek, egyetlen alapanyag bevetésével, ami hosszútávon is a kedvenc takarítási praktikáitok sorát fogja gyarapítani.

A görögök egyszerű trükkje: ettől ragyoghatnak a járólapok, és alig kerül valamibe

Egyszerű, olcsó hozzávaló a felmosóvízbe

A fehér ecet megfelelően hígítva bizonyos kerámiafelületek tisztítására is használható.

Az ecetsav segíthet a zsírosabb szennyeződések és egyes lerakódások eltávolításában, így a csempék és járólapok tisztábbnak, fényesebbnek tűnhetnek.

Így használhatjuk az ecetet a felmosáshoz

A módszer egyszerű:

egy vödör langyos vízhez körülbelül fél pohár fehér ecetet kell adni,

kell adni, majd a padlót a megszokott módon felmosni.

Az ecetes víz elsősorban olyan hagyományos kerámia járólapokon jöhet szóba, amelyek jól viselik az enyhén savas tisztítást. Makacsabb szennyeződéseknél is alkalmazható, ám tisztítás után érdemes tiszta vízzel áttörölni a felületet.

Van azonban egy fontos szabály: nem érdemes minden alkalommal ecettel felmosni!

A cementalapú fugákat a savas közeg hosszabb távon károsíthatja vagy megváltoztathatja a megjelenésüket. Emiatt inkább alkalmi tisztításként érdemes tekinteni erre a módszerre, nem pedig mindennapos rutinra.

Az ecet jellegzetes szaga ráadásul eleinte meglehetősen erős lehet, de a padló száradásával általában eltűnik.

Nem minden padlóra való

Talán ez a legfontosabb része a görög takarítási trükknek: az ecet nem univerzális padlótisztító!

márvány, travertin, mészkő és más érzékeny természetes kövek esetében. Ezeknél akár a hígított Savassága miatt kifejezetten kerülendő többek közöttesetében. Ezeknél akár a hígított ecet is kémiai károsodást okozhat, és idővel mattíthatja vagy ronthatja a felület megjelenését.

Savassága miatt az ecetes felmosás érzékeny természetes kövek esetében kerülendő

Fa- és speciális bevonattal ellátott padlóknál szintén jobb először ellenőrizni a gyártó tisztítási ajánlásait. Vagyis mielőtt előkerül az ecetes üveg, először azt kell megnézni, miből készült a padló.

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