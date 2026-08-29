Nosalty-kvíz: Felismered ezeket a felvágottakat fekete-fehér képekről?

Színesben még csak-csak megy, de mi történik akkor, ha eltűnnek a megszokott árnyalatok? Most kiderül, felismered-e a népszerű felvágottakat fekete-fehér képekről!

A felvágottak sok magyar hűtőben alapdarabnak számítanak: kerülnek szendvicsbe, hidegtálra, reggeli mellé, uzsonnába, vagy éppen egy gyors vacsora részeként az asztalra. Sonka, szalámi, párizsi, mortadella, kolbász vagy téliszalámi – elsőre talán mindegyiket könnyű felismerni, hiszen jól ismerjük a színüket, mintázatukat és jellegzetes formájukat.

Nosalty-kvíz: Felismered ezeket az imádott felvágottakat fekete-fehér képekről?

De mi történik akkor, ha levesszük a képekről a színeket? Fekete-fehérben már sokkal nagyobb szerepe van az apró részleteknek: a szeletek alakjának, a zsírosabb részek mintázatának, a felület textúrájának vagy annak, hogyan néz ki egy-egy húsféle közelről. Ami színesben egyértelműnek tűnik, az árnyalatok nélkül könnyen megtévesztő lehet.

Ebben a Nosalty-kvízben ismert felvágottakat mutatunk fekete-fehér képeken. Lesznek köztük hétköznapi klasszikusok, retró kedvencek és olyan húsfélék is, amelyekkel biztosan találkoztál már a csemegepultban.

Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire jó a felvágottfelismerő képességed színek nélkül!