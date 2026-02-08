Otthon

Heti Menü – Gyors és elegáns receptek nem csak Valentin-napra

Csodás heti menüt állítottunk nektek össze, higgyétek el, egészen gyors receptekről van szó, különlegesek, és bármelyik beillik akár Valentin- vagy szülinapra is. Krémlevesek, előételek, saláták, húsételek, gyors desszertek várnak rátok!

Minden receptünk gyors, finom, és akár kevésbé gyakorlott szakácsoknak is menni fog. Valentin-napra is inspirálódhattok heti menünkből, de egy sima hétköznapra, hétvégére is főzhettek velünk.

egyszerű lazac
A lazac finom, gyors, elegáns, és Valentin-napra is tökéletes! Recept a képre kattintva nyílik!

Kellemes hetet és főzőcskézést nektek!

bundázott zöldség

Vegán fish and chips

A rántott hal nem éppen az a műfaj, amit egyszerű lenne vegánná tenni, de az articsókával meglepően jó eredményt érhetünk el. A halszerű, pelyhes-réteges állagról az articsóka ...

majonéz

Vegán majonéz

Filléres és villámgyors megoldást hoztunk a majonézre: ez a mindenmentes szósz, pont olyan krémes és ízes, mint az eredeti! Mindössze szójatej, egy kevés ecet, napraforgóolaj és ízlés ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

