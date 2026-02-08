Heti Menü – Gyors és elegáns receptek nem csak Valentin-napra

Minden receptünk gyors, finom, és akár kevésbé gyakorlott szakácsoknak is menni fog. Valentin-napra is inspirálódhattok heti menünkből, de egy sima hétköznapra, hétvégére is főzhettek velünk.
Kellemes hetet és főzőcskézést nektek!
Leves
Sültrépa-krémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű245Kalória5.4gFehérje29.8gSzénhidrát12.5gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű228Kalória10.9gFehérje18.3gSzénhidrát13.7gZsír
Desszert
Villámgyors láva cakeadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű536Kalória7.5gFehérje40.8gSzénhidrát39gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű295Kalória10.2gFehérje27.7gSzénhidrát16.1gZsír
Főétel
Gombás csirke tejmentesenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű427Kalória34.1gFehérje12.5gSzénhidrát27gZsír
Desszert
Villámgyors erdeigyümölcs-piteadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű345Kalória8.5gFehérje33.2gSzénhidrát20.3gZsír
kedd
Leves
Selymes zellerkrémlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű142Kalória1.8gFehérje17.2gSzénhidrát7.6gZsír
Főétel
Krémes cukkinis rizottóadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű503Kalória10.5gFehérje65.1gSzénhidrát17.9gZsír
Desszert
Répatortakocka sütés nélküladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű555Kalória15.2gFehérje40.1gSzénhidrát39.7gZsír
szerda
Saláta
Eredeti görög salátaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű175Kalória4.6gFehérje10.6gSzénhidrát13.7gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1510Kalória11.9gFehérje89.3gSzénhidrát126.7gZsír
Desszert
Vaníliás grízpudingadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű267Kalória7.7gFehérje38.5gSzénhidrát7.9gZsír
csütörtök
Leves
Olasz zöldséglevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű402Kalória17.7gFehérje64.1gSzénhidrát9.4gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes517Kalória15.2gFehérje37.9gSzénhidrát33.7gZsír
Desszert
Villámgyors mogyoróvajas zabszeletadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű344Kalória8.9gFehérje37.8gSzénhidrát18.4gZsír
péntek
Előétel
Lazacos-tormás Eggs BenedictadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz676Kalória20gFehérje27.3gSzénhidrát54.7gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű773Kalória29gFehérje107.4gSzénhidrát21.5gZsír
Desszert
Impozáns duplacsokis-epres brownieadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű733Kalória6.9gFehérje76.4gSzénhidrát45.7gZsír
szombat
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű31284Kalória252.4gFehérje554.6gSzénhidrát3203.8gZsír
Főétel
Roppanós csirkeszárnyadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű116Kalória9.1gFehérje1.2gSzénhidrát8gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű327Kalória5.6gFehérje56gSzénhidrát8.9gZsír
vasárnap
