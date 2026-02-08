Ez az olcsó házi készítésű ital sokat javít a problémás emésztésen

Egy filléres alapanyag lapul a kamrádban, amelyből illatos, enyhén fűszeres vizet készíthetsz. A szegfűszeges ital kíméletesen támogathatja az emésztést, és közvetve a bőr állapotát is javíthatja.
Miért különleges a szegfűszeg?
A szegfűszeg fő hatóanyaga az eugenol, amely antioxidáns, antimikrobiális és gyulladáscsökkentő tulajdonságairól ismert. Emiatt régóta használják a népi gyógyászatban emésztési panaszokra és szájápolásra.
Segíthet a puffadáson és az emésztésen
Laborkísérletek alapján a szegfűszegben található eugenol és polifenolok:
- támogathatják az emésztést,
- csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat,
- hozzájárulhatnak a gyomornyálkahártya védelméhez.
Ha étkezések után kortyolgatod, sokaknál enyhülhet a puffadásérzet, és könnyebbnek tűnhet az emésztés.
Hogyan készítsd el a szegfűszeg főzetet?
- egyhetes kúra után tarts szünetet,
- kezdd kis mennyiséggel,
- figyeld a tested reakcióit.
Forró áztatás
- 250 ml forró víz
- 2–3 egész szegfűszeg
- 10–15 perc áztatás, majd szűrés
Langyosan, étkezés után idd, naponta egyszer.
Receptajánló szegfűszeggel:
Lágyabb íz: hideg áztatás
- 1 liter hideg víz
- 4–5 egész szegfűszeg
- 8–12 óra hűtőben, majd szűrés
Napi 1 pohár (1,5–2 dl) bőven elegendő.
Szájhigiéné és friss lehelet
A szegfűszeg antimikrobiális hatása miatt enyhe szegfűszeges vízzel való öblögetés:
- csökkentheti a lepedékképző baktériumokat,
- frissítheti a leheletet,
- kíméletes alternatíva lehet étkezések után.