Mindössze pár szem kell belőle, napi ital formájában segíthet a puffadás csökkentésében és a tisztább bőr elérésében.

Egy filléres alapanyag lapul a kamrádban, amelyből illatos, enyhén fűszeres vizet készíthetsz. A szegfűszeges ital kíméletesen támogathatja az emésztést, és közvetve a bőr állapotát is javíthatja.

Ez az olcsó házi készítésű ital sokat javít a problémás emésztésen

Miért különleges a szegfűszeg?

A szegfűszeg fő hatóanyaga az eugenol, amely antioxidáns, antimikrobiális és gyulladáscsökkentő tulajdonságairól ismert. Emiatt régóta használják a népi gyógyászatban emésztési panaszokra és szájápolásra.

Segíthet a puffadáson és az emésztésen

Laborkísérletek alapján a szegfűszegben található eugenol és polifenolok:

Ha étkezések után kortyolgatod, sokaknál enyhülhet a puffadásérzet, és könnyebbnek tűnhet az emésztés.

A szegfűszegnek számtalan jótékony hatása van

Hogyan készítsd el a szegfűszeg főzetet?

egyhetes kúra után tarts szünetet,

kezdd kis mennyiséggel,

figyeld a tested reakcióit.

Forró áztatás

250 ml forró víz

2–3 egész szegfűszeg

10–15 perc áztatás, majd szűrés

Langyosan, étkezés után idd, naponta egyszer.

Receptajánló szegfűszeggel:

Lágyabb íz: hideg áztatás

1 liter hideg víz

4–5 egész szegfűszeg

8–12 óra hűtőben, majd szűrés

Napi 1 pohár (1,5–2 dl) bőven elegendő.

Szájhigiéné és friss lehelet

A szegfűszeg antimikrobiális hatása miatt enyhe szegfűszeges vízzel való öblögetés:

csökkentheti a lepedékképző baktériumokat,

frissítheti a leheletet,

kíméletes alternatíva lehet étkezések után.

Összességében szegfűszeges víz nem gyógyít, de olcsó, egyszerű és kellemes ízű módja lehet annak, hogy finoman támogasd az emésztésedet.

