Otthon

2026.02.08.

Ez az olcsó házi készítésű ital sokat javít a problémás emésztésen

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Mindössze pár szem kell belőle, napi ital formájában segíthet a puffadás csökkentésében és a tisztább bőr elérésében.

Egy filléres alapanyag lapul a kamrádban, amelyből illatos, enyhén fűszeres vizet készíthetsz. A szegfűszeges ital kíméletesen támogathatja az emésztést, és közvetve a bőr állapotát is javíthatja.

Szegfűszeg
Ez az olcsó házi készítésű ital sokat javít a problémás emésztésen

Miért különleges a szegfűszeg?

A szegfűszeg fő hatóanyaga az eugenol, amely antioxidáns, antimikrobiális és gyulladáscsökkentő tulajdonságairól ismert. Emiatt régóta használják a népi gyógyászatban emésztési panaszokra és szájápolásra.

Segíthet a puffadáson és az emésztésen

Laborkísérletek alapján a szegfűszegben található eugenol és polifenolok:

Ha étkezések után kortyolgatod, sokaknál enyhülhet a puffadásérzet, és könnyebbnek tűnhet az emésztés.

Szegfűszeg tálkában
A szegfűszegnek számtalan jótékony hatása van

Hogyan készítsd el a szegfűszeg főzetet?

  • egyhetes kúra után tarts szünetet,
  • kezdd kis mennyiséggel,
  • figyeld a tested reakcióit.

Forró áztatás

  • 250 ml forró víz
  • 2–3 egész szegfűszeg
  • 10–15 perc áztatás, majd szűrés

Langyosan, étkezés után idd, naponta egyszer.

Receptajánló szegfűszeggel:

Lágyabb íz: hideg áztatás

  • 1 liter hideg víz
  • 4–5 egész szegfűszeg
  • 8–12 óra hűtőben, majd szűrés

Napi 1 pohár (1,5–2 dl) bőven elegendő.

Szájhigiéné és friss lehelet

A szegfűszeg antimikrobiális hatása miatt enyhe szegfűszeges vízzel való öblögetés:

  • csökkentheti a lepedékképző baktériumokat,
  • frissítheti a leheletet,
  • kíméletes alternatíva lehet étkezések után.

Összességében

A szegfűszeges víz nem gyógyít, de olcsó, egyszerű és kellemes ízű módja lehet annak, hogy finoman támogasd az emésztésedet.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bundázott zöldség

Vegán fish and chips

A rántott hal nem éppen az a műfaj, amit egyszerű lenne vegánná tenni, de az articsókával meglepően jó eredményt érhetünk el. A halszerű, pelyhes-réteges állagról az articsóka ...

majonéz

Vegán majonéz

Filléres és villámgyors megoldást hoztunk a majonézre: ez a mindenmentes szósz, pont olyan krémes és ízes, mint az eredeti! Mindössze szójatej, egy kevés ecet, napraforgóolaj és ízlés ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept