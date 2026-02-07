Nagyon krémesek, puhák finomak:
Mit főzzek ma? Gombaleves, sütőtökös rizottó és brazil, extrán csokis répatorta repít a fellegekbe
Hétzáráshoz méltó menüsorral készültünk, így levessel kezdünk és parádés desszerttel zárunk.
Az arroz con salchichas egy klasszikus karibi–latin-amerikai egytálétel, leginkább Puerto Ricóhoz kötik: paradicsomos, fűszeres rizs pirított virslivel (salchicha), sofritós alappal és ...
A rántott hal nem éppen az a műfaj, amit egyszerű lenne vegánná tenni, de az articsókával meglepően jó eredményt érhetünk el. A halszerű, pelyhes-réteges állagról az articsóka ...
Filléres és villámgyors megoldást hoztunk a majonézre: ez a mindenmentes szósz, pont olyan krémes és ízes, mint az eredeti! Mindössze szójatej, egy kevés ecet, napraforgóolaj és ízlés ...
Hétzáráshoz méltó menüsorral készültünk, így levessel kezdünk és parádés desszerttel zárunk.
Arról már korábban is írtunk, hogy vannak olyan italok, amelyek jótékonyan hatnak a zsírmájra, ilyen a zöld tea és a kávé is, azonban, hogy pontosan mekkora mennyiségre van szükség napi szinten, azt az alábbi cikbből megtudhatod.Nosalty
Finomított rizskorpaolajban rákkeltő anyagot vizsgáltak be, és az Indiából származó termékből holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Ha ilyet vettél, ne fogyaszd el!Nosalty
Gyors, kényelmes és energiatakarékos megoldás, de ez csak elsőre igaz. A mosógépek különféle programjai közül nem mindegy, mikor melyiket nyomod be. Egy rosszul megválasztott mosási program nemcsak a ruhák tisztaságán ront, hanem hosszú távon az anyagot és a mosógépet is megviselheti. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valóban tiszta, tartós ruhákat szeretnél.
Sok kedvenc egy menüsorban: puha krumpligombócok, pörköltszaftos-húsos palacsinták és fahéjas kelt tészták csábítanak minket ma.
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...