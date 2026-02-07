Otthon

2026.02.07.

Mit főzzek ma? Gombaleves, sütőtökös rizottó és brazil, extrán csokis répatorta repít a fellegekbe

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Hétzáráshoz méltó menüsorral készültünk, így levessel kezdünk és parádés desszerttel zárunk.

Nagyon krémesek, puhák finomak:

Vegán fish and chips

A rántott hal nem éppen az a műfaj, amit egyszerű lenne vegánná tenni, de az articsókával meglepően jó eredményt érhetünk el. A halszerű, pelyhes-réteges állagról az articsóka ...

Vegán majonéz

Filléres és villámgyors megoldást hoztunk a majonézre: ez a mindenmentes szósz, pont olyan krémes és ízes, mint az eredeti! Mindössze szójatej, egy kevés ecet, napraforgóolaj és ízlés ...

A szerelő szerint ezt a mosási módot semmiképp ne használd,...

Gyors, kényelmes és energiatakarékos megoldás, de ez csak elsőre igaz. A mosógépek különféle programjai közül nem mindegy, mikor melyiket nyomod be. Egy rosszul megválasztott mosási program nemcsak a ruhák tisztaságán ront, hanem hosszú távon az anyagot és a mosógépet is megviselheti. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valóban tiszta, tartós ruhákat szeretnél.

farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

