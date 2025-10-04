Lazacos-tormás Eggs Benedict
Hozzávalók
A hollandi mártáshoz
-
2 db tojássárgája
-
80 g vaj
-
2 evőkanál víz
-
1 ek citromlé
-
só ízlés szerint
A buggyantott tojáshoz
A tormakrémhez
Az összeállításhoz
-
50 g füstölt lazac
-
2 szelet kenyér
-
20 g madársaláta
-
2 tk vaj
- 9% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 56% Víz
Fehérje
-
Összesen 40 g
Zsír
-
Összesen 109.5 g
-
Telített zsírsav 56 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 32 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 1008 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2084.7 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 98 mg
-
Kálcium 268 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 69 mg
-
Foszfor 593 mg
-
Nátrium 1044 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 54.6 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 257.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1034 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 509 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 197 micro
-
Kolin: 694 mg
-
Retinol - A vitamin: 947 micro
-
α-karotin 15 micro
-
β-karotin 185 micro
-
β-crypt 22 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 970 micro
- 9% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 56% Víz
Elkészítés
A hollandi mártáshoz
- A mártás elkészítéséhez először meg kell barnítani a vajat. Ez annyit jelent, hogy alacsony fokozaton elkezdjük melegíteni a vajat amíg felhabzik, addig hagyjuk a tűzhelyen, amíg a hab eltűnik a tetejéről, az alján pedig kis megbarnult szemcsék jelennek meg. Fontos, hogy ne égjenek le ezek a szemcsék, mert akkor keserű lesz. A barnított vajnak nagyon kellemes mogyorós illata van. Miután elkészült, szűrjük át, hogy ne kerüljenek bele a hollandi mártásunkba a kis barna szemcsék.
- Vízgőz felett elkezdjük kihabosítani a tojássárgájákat a vízzel. Mikor már szép habos elkezdjük lassan hozzácsorgatni a barnított vajat, miközben folyamatosan verjük a habverővel, ez a folyamat hasonló a majonéz készítéshez. Addig verjük amíg szépen besűrűsödik. Figyeljünk arra, hogy a víz csak gyöngyözzön alatta, hiszen nem akarjuk, hogy rántotta legyen a tojásból, és ha elértük a kívánt sűrűséget rögtön le is zárhatjuk alatta a tűzhelyet.
- Ízlés szerint adjunk hozzá citromlevet és sót.
A buggyantott tojáshoz
- Készítsünk elő egy tál jeges vizet.
- Egy tányérba üssünk fel egy tojást. Egy lábosban gyöngyöző vízbe öntsünk ecetet, majd fakanál segítségével keverjük addig amíg örvény keletkezik a vízben, ebbe az örvénybe engedjük bele a tojásunkat. Kb. 1-2 perc alatt főzzük meg úgy, hogy a fehérje teljesen szilárd legyen a sárgája viszont még maradjon teljesen folyós. Fontos, hogy a víz folyamatosan csak gyöngyözzön. Amikor úgy gondoljuk, hogy elkészült a tojásunk, óvatosan merjük ki a jeges vízbe, és hagyjuk teljesen kihűlni. Mikor kihűlt szedjük át egy papírtörlőre és itassuk fel a felesleges vizet róla. A tojásokat mindig csak egyesével főzzük meg a fentebb leírt technikával.
A tormakrémhez
- A hozzávalókat keverjük össze.
Az összeállításhoz
- Válasszunk minőségi kovászos kenyeret, vágjunk belőle vastagabb szeleteket és pirítsuk le vajon egy serpenyőben.
- A pirítósra kenjük rá a tormakrémet, majd tegyük rá a lazac szeleteket, halmozzunk a tetejükre a salátából és óvatosan helyezzük rájuk a buggyantott tojásunkat. Ízlés szerint sózzuk borsozzuk, és csorgassuk rá a selymes hollandi mártást. Érdemes késsel és villával fogyasztani.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 5 p
Az Eggs Benedict, vagy magyarosan mondva Benedek tojás egy klasszikus és elegáns reggeli vagy brunch fogás. Eleganciáját fokozhatjuk, ha olyan nemes alapanyagokat pakolunk hozzá, mint amilyet most mi választottunk: a füstölt lazacot.