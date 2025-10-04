r
Nosalty Logó
szendvics szendvicskülönlegességek

Lazacos-tormás Eggs Benedict

Fekete Melinda
Lazacos-tormás Eggs Benedict
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
nehéz

Hozzávalók

A hollandi mártáshoz

A buggyantott tojáshoz

A tormakrémhez

Az összeállításhoz

676
Kalória
20g
Fehérje
27.3g
Szénhidrát
54.7g
Zsír
129g
Víz
503.8g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
3.5g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 24% Zsír

A hollandi mártáshoz

A buggyantott tojáshoz

A tormakrémhez

Az összeállításhoz

Összesen 676 kcal
  • 9% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 24% Zsír

A hollandi mártáshoz

A buggyantott tojáshoz

A tormakrémhez

Az összeállításhoz

Összesen 1356 kcal
  • 9% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 24% Zsír

A hollandi mártáshoz

A buggyantott tojáshoz

A tormakrémhez

Az összeállításhoz

Összesen 276 kcal
  • 9% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 56% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    20 g

Zsír

  • Összesen
    54.7 g
  • Telített zsírsav
    28 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    16 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    504 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1042.3 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    49 mg
  • Kálcium
    134 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    34 mg
  • Foszfor
    296 mg
  • Nátrium
    522 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    27.3 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    129 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    517 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    255 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    99 micro
  • Kolin:
    347 mg
  • Retinol - A vitamin:
    474 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    92 micro
  • β-crypt
    11 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    485 micro
Összesen 676 kcal
  • 9% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 56% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    40 g

Zsír

  • Összesen
    109.5 g
  • Telített zsírsav
    56 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    32 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    1008 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2084.7 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    98 mg
  • Kálcium
    268 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    69 mg
  • Foszfor
    593 mg
  • Nátrium
    1044 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    54.6 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    257.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1034 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    509 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    197 micro
  • Kolin:
    694 mg
  • Retinol - A vitamin:
    947 micro
  • α-karotin
    15 micro
  • β-karotin
    185 micro
  • β-crypt
    22 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    970 micro
Összesen 1356 kcal
  • 9% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 56% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    8.2 g

Zsír

  • Összesen
    22.4 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    206 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    426.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    20 mg
  • Kálcium
    55 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    121 mg
  • Nátrium
    214 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    11.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    52.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    212 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    104 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    40 micro
  • Kolin:
    142 mg
  • Retinol - A vitamin:
    194 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    38 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    198 micro
Összesen 276 kcal

Elkészítés

A hollandi mártáshoz

  1. A mártás elkészítéséhez először meg kell barnítani a vajat. Ez annyit jelent, hogy alacsony fokozaton elkezdjük melegíteni a vajat amíg felhabzik, addig hagyjuk a tűzhelyen, amíg a hab eltűnik a tetejéről, az alján pedig kis megbarnult szemcsék jelennek meg. Fontos, hogy ne égjenek le ezek a szemcsék, mert akkor keserű lesz. A barnított vajnak nagyon kellemes mogyorós illata van. Miután elkészült, szűrjük át, hogy ne kerüljenek bele a hollandi mártásunkba a kis barna szemcsék.
  2. Vízgőz felett elkezdjük kihabosítani a tojássárgájákat a vízzel. Mikor már szép habos elkezdjük lassan hozzácsorgatni a barnított vajat, miközben folyamatosan verjük a habverővel, ez a folyamat hasonló a majonéz készítéshez. Addig verjük amíg szépen besűrűsödik. Figyeljünk arra, hogy a víz csak gyöngyözzön alatta, hiszen nem akarjuk, hogy rántotta legyen a tojásból, és ha elértük a kívánt sűrűséget rögtön le is zárhatjuk alatta a tűzhelyet.
  3. Ízlés szerint adjunk hozzá citromlevet és sót.

A buggyantott tojáshoz

  1. Készítsünk elő egy tál jeges vizet.
  2. Egy tányérba üssünk fel egy tojást. Egy lábosban gyöngyöző vízbe öntsünk ecetet, majd fakanál segítségével keverjük addig amíg örvény keletkezik a vízben, ebbe az örvénybe engedjük bele a tojásunkat. Kb. 1-2 perc alatt főzzük meg úgy, hogy a fehérje teljesen szilárd legyen a sárgája viszont még maradjon teljesen folyós. Fontos, hogy a víz folyamatosan csak gyöngyözzön. Amikor úgy gondoljuk, hogy elkészült a tojásunk, óvatosan merjük ki a jeges vízbe, és hagyjuk teljesen kihűlni. Mikor kihűlt szedjük át egy papírtörlőre és itassuk fel a felesleges vizet róla. A tojásokat mindig csak egyesével főzzük meg a fentebb leírt technikával.

A tormakrémhez

  1. A hozzávalókat keverjük össze.

Az összeállításhoz

  1. Válasszunk minőségi kovászos kenyeret, vágjunk belőle vastagabb szeleteket és pirítsuk le vajon egy serpenyőben.
  2. A pirítósra kenjük rá a tormakrémet, majd tegyük rá a lazac szeleteket, halmozzunk a tetejükre a salátából és óvatosan helyezzük rájuk a buggyantott tojásunkat. Ízlés szerint sózzuk borsozzuk, és csorgassuk rá a selymes hollandi mártást. Érdemes késsel és villával fogyasztani.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 5 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Az Eggs Benedict, vagy magyarosan mondva Benedek tojás egy klasszikus és elegáns reggeli vagy brunch fogás. Eleganciáját fokozhatjuk, ha olyan nemes alapanyagokat pakolunk hozzá, mint amilyet most mi választottunk: a füstölt lazacot.

Hasonló receptek

Összes szendvicskülönlegességek
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept