2026.02.07.

Most siess a Tescóba, ha olyan porszívót vennél, ami valóban erősen szív

Eleged van a gyenge szívóerejű porszívókból, és egy valóban hatékony, száraz és nedves szennyeződésekkel egyaránt elbíró gépet keresel? Megtaláltad, ráadásul most akciós a Tescóban a Kärcher terméke!

Ha porszívóvásárlás van soron, és nem tudsz dönteni, de mindenképpen extrán hatékony, makacs, akár nedves szennyeződésekkel is elbíró, valóban nagy szívóerejű és teljesítményű porszívó a vágyad, akkor futás a Tescóba!

2026. február 10-ig akciósan kapható a Tescóban a Kärcher száraz-nedves porszívója, mely Clubcarddal mindössze 26.990 forint, nélküle pedig 34.990 forint.

Tesco akciós újság
Akciós a Tesco-ban a száraz-nedves Karcher porszívó
via

A termék részletes adatai:

  • 1000 W
  • 15 literes műanyag tartály
  • 4 méteres kábel
  • 2 méteres szívótömlő

Miért is olyan jó a Kärcher száraz-nedves porszívója?

Megbízható megoldás otthoni, műhely- és garázshasználatra, mely a nedves és száraz szennyeződések szűrőcsere nélküli felporszívózását is lehetővé teszi, miközben a praktikus kiegészítők hatékony és kényelmes munkavégzést biztosítanak.
  • nagy teljesítményt nyújt
  • energiafogyasztása alacsony
  • egyrészes patronos szűrővel és flíz porzsákkal rendelkezik
  • a gép, valamint a szívótömlő és az átkapcsolható padlófej tökéletesen illeszkedik egymáshoz – így járul hozzá a legtisztább eredményekhez száraz, nedves, finom vagy durva szennyeződések esetén is

2026. február 10-ig akciósan kapható a Tescókban, a készlet erejéig!

Forrásunk volt.

