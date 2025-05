Ezt főzheted – Májusra 31 színes és zsenge finomságot ajánlunk a ti receptjeitekből

A májusi kedvenceket is elhoztuk, és igen, a ti receptjeitekből! Minden hónapban összegyűjtjük a regisztrált felhasználóink által beküldött szezonális fogások legjeit, ami most májusban igen színesre sikeredett: csupa friss és üde, zamatos zöldséges fogás a májusi kínálatból. Persze az eperszezon is a nyakunkon, ezért az édes falatok sem maradtak le!