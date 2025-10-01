Család

Ezt főzheted – 31 fenséges, szívet-lelket melengető fogás októberre

Nosalty profilképe Nosalty

Jöjjenek hát a kedvenc receptjeink, amiket az általatok beküldött remekművekből válogattunk össze, hiszen minden hónapban bemutatjuk az aktuális legjobb, felhasználóink által készített ételeket, és ez most sincs másképp. Lássuk az októberi felhozatalt!

Ezt főzheted néven futó sorozatunkban minden hónapban bemutatjuk a legújabb, legjobb recepteket, melyeket tőletek kaptunk. Az októberi időjárásra való tekintettel pedig jöjjenek a melegséget árasztó, finomabbnál finomabb étkek, melyek a szezonális alapanyagokat sem mellőzik.

  3. Csupa almás

    Csupa almás

    Még több almás süti

    Bár az almát egész évben kapni, mégis csak ősszel esik a legjobban a friss almából készült, még nem teljesen kihűlt sütemény.
  4. Vájárleves

    Vájárleves

    Még több bableves

    Egy igazi különlegesség, amely egy bányászváros tiszteletére született. Gombával, sertéslapockával, zöldségekkel és fűszerekkel teli, kanalazható finomság.
  16. Édesburgonya-gnocchi

    Édesburgonya-gnocchi

    Még több gnocchi

    A gnocchit nemcsak hagyományos burgonyából készíthetjük el, hanem édes párjából is. Megéri kipróbálni!
  22. Tésztában sült gombás fasírt

    Tésztában sült gombás fasírt

    Még több fasírt

    Használjuk ki az ősz adta alapanyagokat, amíg lehet: ilyenkor készülnek a legfinomabb gombás ételek.
  23. Céklás gnocchi

    Céklás gnocchi

    Még több gnocchi

    A gnocchi, ami céklával burkolta be magát.
  26. Körtés-húsos pite

    Körtés-húsos pite

    Még több húsos pite

    Gondoltad volna, hogy a körte ilyen jól működik a darált hússal?
  31. Sültcékla-leves

    Sültcékla-leves

    Még több zöldségkrémleves

    A sült céklánál kevesebb jobb dolog van, de ha ebből levest készítünk, az határozottan az.

Csatlakozzatok ti is a Nosalty közösségéhez, töltsétek fel receptjeiteket, és inspiráljátok egymást az év minden napján!

