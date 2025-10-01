Ezt főzheted – 31 fenséges, szívet-lelket melengető fogás októberre

Ezt főzheted néven futó sorozatunkban minden hónapban bemutatjuk a legújabb, legjobb recepteket, melyeket tőletek kaptunk. Az októberi időjárásra való tekintettel pedig jöjjenek a melegséget árasztó, finomabbnál finomabb étkek, melyek a szezonális alapanyagokat sem mellőzik.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes561Kalória15.1gFehérje119.3gSzénhidrát2.8gZsír
Ha valamit, akkor egy puha szilvás gombócot biztosan el kell készíteni az ősz folyamán, hiszen a szilvaszezon gyorsan véget ér.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes446Kalória9.1gFehérje70.4gSzénhidrát11gZsír
A sütőtök a rizottónak is jól áll!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű266Kalória6.3gFehérje45.1gSzénhidrát7.4gZsír
Bár az almát egész évben kapni, mégis csak ősszel esik a legjobban a friss almából készült, még nem teljesen kihűlt sütemény.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű686Kalória35.2gFehérje50.4gSzénhidrát39.8gZsír
Egy igazi különlegesség, amely egy bányászváros tiszteletére született. Gombával, sertéslapockával, zöldségekkel és fűszerekkel teli, kanalazható finomság.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1329Kalória37.1gFehérje123.3gSzénhidrát77gZsír
A mac&cheese-t még ősziesre hangolva, sütőtökösen is elkészíthetjük.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű162Kalória2gFehérje32.5gSzénhidrát3.1gZsír
Tejtermékmentes, egyszerre nyárias és őszies, laktató krémleves.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes720Kalória33gFehérje43.7gSzénhidrát45.1gZsír
A hortobágyi palacsinta igazi klasszikus, amit bármikor szívesen látunk a tányérunkon. A selymes krém és a ducira töltött ízes palacsinta fejedelmi fogás.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű860Kalória11.4gFehérje72.9gSzénhidrát58.4gZsír
A fahéj az ősz fűszere, amit szinte bármilyen süteményben szívesen viszontlátunk.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű706Kalória39gFehérje74.8gSzénhidrát29.2gZsír
A sütőtöktésztával is jól működik, így ne hagyjuk ki októberben azt sem, hogy pennével, spenóttal és csirkével párosítjuk.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű146Kalória6gFehérje19gSzénhidrát6.8gZsír
Az ősz két ikonikus alapanyaga egy tányéron jelenik meg.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű226Kalória7.3gFehérje20.9gSzénhidrát10.8gZsír
Évek óta töretlenül hódolunk a sütőtökös lattének, nehogy már az idei évben maradjon ki. Készítsd el házi verzióban!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű522Kalória22.6gFehérje85.9gSzénhidrát10.2gZsír
Gombás tészta szaftosan: ez lesz az új őszi kedvenced!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű267Kalória8.6gFehérje36.9gSzénhidrát11.3gZsír
Ennél ősziesebb fogást aligha tudunk elképzelni.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű562Kalória22.4gFehérje85.7gSzénhidrát14.6gZsír
A gnocchit nemcsak hagyományos burgonyából készíthetjük el, hanem édes párjából is. Megéri kipróbálni!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű158Kalória2.8gFehérje25.7gSzénhidrát2.3gZsír
A krémlevesekre sosem lehet ráunni, hiszen mindig van mit variálni rajta.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1101Kalória51.8gFehérje53.2gSzénhidrát75.9gZsír
Rakott krumpli, egy kicsit másképp. Próbáljátok ki!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű725Kalória47.2gFehérje119.9gSzénhidrát10.9gZsír
Színes, egészséges egytál, ami biztosan feltölt energiával.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű489Kalória43.3gFehérje29gSzénhidrát24.6gZsír
A gomba és a padlizsán párosából ilyen remek dolgok születhetnek.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű878Kalória41.7gFehérje64.5gSzénhidrát50.4gZsír
Használjuk ki az ősz adta alapanyagokat, amíg lehet: ilyenkor készülnek a legfinomabb gombás ételek.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes235Kalória7.5gFehérje47.6gSzénhidrát1.4gZsír
A gnocchi, ami céklával burkolta be magát.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű413Kalória45gFehérje34.2gSzénhidrát10.5gZsír
Rizses hús egy kis extra fehérjével.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű762Kalória28.2gFehérje70.9gSzénhidrát40.9gZsír
Gondoltad volna, hogy a körte ilyen jól működik a darált hússal?
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű855Kalória47.4gFehérje102.3gSzénhidrát28.1gZsír
Egy tál meleg étel, ami jólesik a hideg időben.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű816Kalória88.3gFehérje30.6gSzénhidrát37.3gZsír
Nem bonyolult recept, de feldobja a napodat.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes440Kalória15.6gFehérje44.6gSzénhidrát21.2gZsír
A gnocchi remek alapot ad, hogy az ősz ízeivel ruházzuk fel.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű438Kalória13.3gFehérje19.6gSzénhidrát32.9gZsír
A sült céklánál kevesebb jobb dolog van, de ha ebből levest készítünk, az határozottan az.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes387Kalória5.9gFehérje41.5gSzénhidrát21.1gZsír
A gesztenye se maradjon ki az októberi menütervezés során.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű577Kalória13.2gFehérje57.1gSzénhidrát33.1gZsír
Egy sós desszert, amit bármilyen alkalomból elkészíthetünk.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű341Kalória7gFehérje43.9gSzénhidrát16.1gZsír
Amíg kapni friss, feszes héjú padlizsánt, ne legyünk restek kirántani!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű367Kalória5.2gFehérje56.8gSzénhidrát14.1gZsír
Hó végére pont jól jön egy pénztárcabarát sütemény.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű76Kalória1.8gFehérje17.2gSzénhidrát1.6gZsír
Egy különleges ízvilágú meleg tea, amit bekuckózva kortyolhatsz egy hideg estén.
Csatlakozzatok ti is a Nosalty közösségéhez, töltsétek fel receptjeiteket, és inspiráljátok egymást az év minden napján!