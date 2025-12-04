Család

Ne idd meg! Növényvédőszer miatt fekete teát hívott vissza a Tesco

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. visszahívja a Stockwell márkájú, 150 grammos fekete teát, mert a termékben a megengedettnél magasabb növényvédőszer-szintet találtak.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Fekete tea
Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Stockwell fekete tea
  • Kiszerelés: 150 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
  • Tétel azonosító: L3629/1/150 valamint L3629/1/149
  • Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

Termékvisszahívás oka: határérték feletti növényvédőszer-tartalom.

Amennyiben vásároltál az alábbi termékből, ne fogyaszd el!

Forrásunk volt.

