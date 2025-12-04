Ne idd meg! Növényvédőszer miatt fekete teát hívott vissza a Tesco

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. visszahívja a Stockwell márkájú, 150 grammos fekete teát, mert a termékben a megengedettnél magasabb növényvédőszer-szintet találtak.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Stockwell fekete tea

Stockwell fekete tea Kiszerelés: 150 g

150 g Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.

2026.06.12. Tétel azonosító: L3629/1/150 valamint L3629/1/149

L3629/1/150 valamint L3629/1/149 Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

Termékvisszahívás oka: határérték feletti növényvédőszer-tartalom.

Amennyiben vásároltál az alábbi termékből, ne fogyaszd el!

