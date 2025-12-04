Ne idd meg! Növényvédőszer miatt fekete teát hívott vissza a Tesco

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Stockwell fekete tea
- Kiszerelés: 150 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
- Tétel azonosító: L3629/1/150 valamint L3629/1/149
- Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.
Termékvisszahívás oka: határérték feletti növényvédőszer-tartalom.
Amennyiben vásároltál az alábbi termékből, ne fogyaszd el!