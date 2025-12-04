Család

2025.12.04.

Friss harvardi kutatás: ezek az olajok védik leginkább a szívünket

Örök kérdés: a telítetlen zsírtartalmú növényi olajok valóban az egészség zálogai? A Harvardon most erre keresték a választ.

Friss harvardi kutatás mutatott rá, hogy a vajfogyasztás mérséklése vagy elhagyása, illetve növényi olajokkal való helyettesítése valóban csökkentené a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét.

spagettire olívaolajat öntő női kéz
A harvardi kutatók szerint a növényi olajok fogyasztásával kisebb a korai halálozás esélye

221 ezer egészséges felnőtt étrendjét vizsgálták

A Harvard kutatói több mint 30 éven keresztül követték nyomon 221 ezer egészséges felnőtt étrendjét. A résztvevők négyévente kötelezően kitöltöttek egy kérdőívet étkezési szokásaikról - ebbe pedig beletartozott vaj- illetve növényiolaj-fogyasztásuk is. A kutatás elején egyikőjüknek sem volt sem cukorbetegsége, sem szív- és érrendszeri, sem rákos betegsége.

  • Az összesített vajfogyasztásba beleszámított a vaj, a margarin, a különböző főzésre-sütésre való vajkészítmények illetve a vajat tartalmazó egyéb élelmiszerek fogyasztása is.
  • A növényiolaj-fogyasztásba pedig a salátaöntetekhez, olajban sütéshez, süteménysütéshez használt növényi olajakat számolták bele.

Az eredmények

Azoknál a résztvevőknél, akik napi 2,5-3 teáskanálnyi vajat ettek átlagosan, 15%-kal megnőtt a korai halálozás esélye, szemben azokkal, akik kevesebb vagy semennyi vajat nem fogyasztottak.

Azoknál pedig, akik a legtöbb növényi olajat fogyasztották, 16%-kal csökkent a korai halálozási kockázat azokhoz képest, akik kevesebb növényi olajat használtak étkezésükhöz.

Mi a megoldás?

A kutatók tanácsa, hogy 3-4 táskanálnál mindenképp kevesebb vajat együnk naponta, de akár el is hagyhatjuk fogyasztását, és biztosan számíthatunk hosszú távú egészségügyi előnyökre.

A növényi olajak előnye:

telítetlenzsír-tartalmuk, mely nem emeli meg a "rossz' LDL-koleszterin szintjét, míg a telített állati zsírok (pl. vaj) rendszeres és/vagy túlzó fogyasztása igen, ezzel növelve a szív-és érrendszeri betegségek esélyét.

A lényeg, hogy módjával (szinte) mindent lehet:

a kiegyensúlyozott étrend legfontosabb sarokköve, hogy semmi sem tiltólistás, mert ami számít, az az, hogy miből mennyit eszünk, milyen sűrűn, illetve hogy mivel kombináljuk.

Fontos látni azt is, hogy akik több vajat fogyasztanak, általában hajlamosak lehetnek az egészségtelen, vagy telített zsírokban gazdagabb ételek fogyasztására is, míg a növényi olajakat (pl. (extra szűz) olívaolaj, kókuszolaj, avokádóolaj, tökmagolaj stb.) preferálók sokszor eleve tudatosabban étkeznek, és több friss zöldséget-gyümölcsöt esznek - ez mind hozzájárulhatott az eredményekhez.

Summázva tehát: nem tiltólistás a vaj, de ne együnk túl sokat belőle!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Egy nő rostban gazdag tápanyagokat eszik
Ezek lesznek 2026 legnagyobb diétatrendjei

2026-ban végleg búcsút inthetünk a megszorításokra épülő diétáknak: a táplálkozási trendek fókusza a rostokra, a minőségi alapanyagokra és az anyagcsere természetes ritmusának támogatására helyeződik át. A szakértők szerint ez az év már nem a fogyókúrás trükkökről, hanem a tudatos, élvezetes étkezésről szól majd.

