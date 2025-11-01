Gasztro

30 recept, amit próbálj ki novemberben, és színezd be a szürke, borús napokat

Főzzetek és süssetek velünk novemberben is, nagyszerű szezonális receptekkel készültünk: húsok, gyökérzöldségek, sütőtök, édesburgonya, cékla, paszternák, burgonya várja, hogy melengető-laktató finomságként keljen életre a tányérotokon!

Novemberben sem hagyunk receptötletek nélkül, és bebizonyítjuk, hogy a hideg hónapokban is számos szezonális alapanyag van, amiből kreatív és laktató fogásokat lehet varázsolni.

  Szabolcsi töltött káposzta

    Szabolcsi töltött káposzta ízesen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    769
    Kalória
    28.9g
    Fehérje
    34.1g
    Szénhidrát
    57.9g
    Zsír
    Még több töltött káposzta
    Bár még csak november van, azért fejben már elkezdtük összeállítani a karácsonyi menüt. Ez a töltött káposzta szinte biztos, hogy felbukkan az ünnepi asztalon.
  Vegán tiramisu

    Vegán tiramisu

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1145
    Kalória
    26.7g
    Fehérje
    130.5g
    Szénhidrát
    65.8g
    Zsír
    Még több tiramisu
    A dolce vita mentesen: tiramisu, amiből a vegánok és a laktóz-, illetve tejfehérje-érzékenyek is nyugodtan falaatkozhatnak.
  Pincepörkölt

    Az eredeti pincepörkölt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    840
    Kalória
    60.4g
    Fehérje
    30.8g
    Szénhidrát
    48.2g
    Zsír
    Még több marhapörkölt
    Ez az étel nevét a borospincékről kapta, mivel hagyományosan a szüretelők számára készítették a szőlőhegyek környékén, ahol borospincék és borászatok találhatók. De persze te otthon is elkészítheted!
  Spenótos omlett

    Spenótos omlett

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    376
    Kalória
    22.4g
    Fehérje
    8g
    Szénhidrát
    28.6g
    Zsír
    Még több omlett
    Nem tudjuk megunni a tojásételeket, főleg, ha rohanós napról van szó: szezonális spenóttal felturbózva pedig még táplálóbb fogás!
  Spenótos-zöldborsós quiche

    Spenótos-zöldborsós quiche

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    301
    Kalória
    9.6g
    Fehérje
    23.1g
    Szénhidrát
    18.9g
    Zsír
    Még több quiche
    Már a lehengerlően zöld szín miatt már mindenképpen megéri elkészíteni ezt az isteni quiche-t, aminek ígérjük, a tésztája és a tölteléke is egyszerűen megvan.
  Franzbrötchen, a hamburgi fahéjas tekercs

    Franzbrötchen, a hamburgi fahéjas tekercs

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    408
    Kalória
    6.5g
    Fehérje
    53.8g
    Szénhidrát
    18.9g
    Zsír
    Még több fahéjas csiga
    Az észak-német pékáru a nevét (szó szerint francia zsemlét vagy kenyérként jelent) valószínűleg onnan kapta, hogy hasonlít világhírű francia rokonára, a croissantra, lévén mindkettőt tekerik és vajas tésztából készítik. Ha még jobban felturbóznád, magvakat és mazsolát is szórhatsz a töltelékbe!
  Wellington szűzpecsenye

    Wellington szűzpecsenye

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    360
    Kalória
    26.9g
    Fehérje
    18.9g
    Szénhidrát
    18.9g
    Zsír
    Még több szűzpecsenye
    Ha a karácsonyi menün ott szerepel a Wellington, érdemes előtte legalább egyszer gyakorolni az elkészítését, hogy a nagy napon minden flottul menjen!
  Brie brulée

    Brie brulée

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    673
    Kalória
    20g
    Fehérje
    105.8g
    Szénhidrát
    21.1g
    Zsír
    Még több sajtos falatkák
    A karamellizált cukor a puha, karakteres és ultrakrémes brie sajttal együtt teljesen mámorító. Kevesebb, mint 20 perc alatt elkészül, és szuperül mutat egy színpompás sajttálon, pirítóssal, felvágottal és gyümölcsökkel.
  Ecetes céklasaláta

    Ecetes céklasaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    72
    Kalória
    1.4g
    Fehérje
    16.5g
    Szénhidrát
    0.2g
    Zsír
    Még több céklasaláta
    Ropogós textúrájával szinte bármilyen telt, őszi étel mellé tökéletes társ.
  Mandulás moszkauer

    Mandulás moszkauer

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    511
    Kalória
    7.4g
    Fehérje
    58.2g
    Szénhidrát
    29g
    Zsír
    Még több édes tallérok
    A süteményeknek is van szezonja, és a moszkaueré épp beköszöntött!
  Villámgyors céklás fetakrém

    Villámgyors céklás fetakrém

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    207
    Kalória
    7.9g
    Fehérje
    6.8g
    Szénhidrát
    16.8g
    Zsír
    Még több sajtkrém
    Zöldségek mellé vagy ropogós kovászos kenyérrel is tökéletes ez a villámgyors fetakrém!
  Souvlaki

    Souvlaki

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    415
    Kalória
    26.3g
    Fehérje
    4.5g
    Szénhidrát
    30.5g
    Zsír
    Még több nyárson sültek
    Lélekben a görög tengerparton jársz a szürke időben? Mi is, de ezzel a klasszikus görög fogással kicsit úgy érezheted, hogy a mediterrán országban vagy.
  Paradicsomos pite

    Paradicsomos pite

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    454
    Kalória
    13.5g
    Fehérje
    35g
    Szénhidrát
    29.5g
    Zsír
    Még több zöldséges pite
    Ki mondta, hogy a pite csak desszert lehet? A könnyű leveles tésztával megágyazunk a lédús paradicsomoknak, hogy egy tökéletes falatban egyesüljenek.
  Teriyaki padlizsán

    Teriyaki padlizsán

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    209
    Kalória
    9.2g
    Fehérje
    33.4g
    Szénhidrát
    4.3g
    Zsír
    Még több padlizsános tapas
    A teriyaki szószt húsok, halak bevonására használják, de mi most a padlizsánt hempergettük meg benne - és milyen jól tettük! Tökéletes gyors ebéd a rohanós hétköznapokra.

