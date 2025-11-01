30 recept, amit próbálj ki novemberben, és színezd be a szürke, borús napokat

A gőzgombóc, vagy németül Germknödel, az egyik kedvenc őszi-téli desszertünk, és bár kint még csodásan süt a nap, az egyre csípősebb levegővel megérkezik a gombóc-szezon is. Ez a puha, gőzben főtt kelt tésztás édesség hagyományosan szilvalekvárral van töltve, és vaníliasodóval, valamint mákkal és porcukorral tálalják. Viszont, mivel a tészta különösebben nem ragaszkodik a lekvárhoz, készül már pisztáciakrémes, nutellás, almás töltelékkel is. Az opcióknak végsősoron csak a képzelt szabhat határt.