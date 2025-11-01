30 recept, amit próbálj ki novemberben, és színezd be a szürke, borús napokat

Novemberben sem hagyunk receptötletek nélkül, és bebizonyítjuk, hogy a hideg hónapokban is számos szezonális alapanyag van, amiből kreatív és laktató fogásokat lehet varázsolni.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes769Kalória28.9gFehérje34.1gSzénhidrát57.9gZsírBár még csak november van, azért fejben már elkezdtük összeállítani a karácsonyi menüt. Ez a töltött káposzta szinte biztos, hogy felbukkan az ünnepi asztalon.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1672Kalória18.4gFehérje104.1gSzénhidrát133gZsírEzek a színek garantáltan feldobják a legszürkébb novemberi napot is!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű465Kalória12.2gFehérje62.3gSzénhidrát20.1gZsírSütőtökös is, gombás is - ennél ősziesebb ételt keresve sem találhatnál.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű499Kalória12.9gFehérje70.5gSzénhidrát18.7gZsírA sütőtököt nemcsak sósan lehet ám enni, édességként is remekel.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1145Kalória26.7gFehérje130.5gSzénhidrát65.8gZsírA dolce vita mentesen: tiramisu, amiből a vegánok és a laktóz-, illetve tejfehérje-érzékenyek is nyugodtan falaatkozhatnak.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz2012Kalória6.5gFehérje2.3gSzénhidrát223.1gZsírHa már unod a tojást, csempéssz egy kis luxust a reggelidbe ezzel a konfitált tojássárgájával.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű252Kalória5.2gFehérje8.1gSzénhidrát21.6gZsírAz ősz a gombák szezonja is, amiről ezzel a krémesen gazdag levessel emlékezünk meg.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes840Kalória60.4gFehérje30.8gSzénhidrát48.2gZsírEz az étel nevét a borospincékről kapta, mivel hagyományosan a szüretelők számára készítették a szőlőhegyek környékén, ahol borospincék és borászatok találhatók. De persze te otthon is elkészítheted!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű376Kalória22.4gFehérje8gSzénhidrát28.6gZsírNem tudjuk megunni a tojásételeket, főleg, ha rohanós napról van szó: szezonális spenóttal felturbózva pedig még táplálóbb fogás!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz452Kalória10.1gFehérje43.5gSzénhidrát27.1gZsírMiért ne lehetne a rétes sós, sőt, akár zöldséges? Ha egy kis kísérletezésre vágysz, ez a recept neked lett kitalálva.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű354Kalória17.5gFehérje29.9gSzénhidrát18.5gZsírElképesztően egyszerű és legalább annyira is finom töltött édesburgonya, amit akár egy hétköznap este is összedobhatsz.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű301Kalória9.6gFehérje23.1gSzénhidrát18.9gZsírMár a lehengerlően zöld szín miatt már mindenképpen megéri elkészíteni ezt az isteni quiche-t, aminek ígérjük, a tésztája és a tölteléke is egyszerűen megvan.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű454Kalória5.4gFehérje40.9gSzénhidrát29.5gZsírCsodásan áll az édesburgonyának a pikáns curry!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű590Kalória9.5gFehérje55.1gSzénhidrát39.9gZsírKicsit pepecselős, de hétvégi lakomának tökéletes ez a lazacos fogás szezonális zöldségekkel!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű652Kalória32.1gFehérje50gSzénhidrát36.8gZsírKlasszikus főzelék, de persze nem a menzáról ismert fajta.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz1229Kalória38.3gFehérje206.5gSzénhidrát25.7gZsírKezdődhet a pizza party!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes408Kalória6.5gFehérje53.8gSzénhidrát18.9gZsírAz észak-német pékáru a nevét (szó szerint francia zsemlét vagy kenyérként jelent) valószínűleg onnan kapta, hogy hasonlít világhírű francia rokonára, a croissantra, lévén mindkettőt tekerik és vajas tésztából készítik. Ha még jobban felturbóznád, magvakat és mazsolát is szórhatsz a töltelékbe!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes360Kalória26.9gFehérje18.9gSzénhidrát18.9gZsírHa a karácsonyi menün ott szerepel a Wellington, érdemes előtte legalább egyszer gyakorolni az elkészítését, hogy a nagy napon minden flottul menjen!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű378Kalória6.3gFehérje59gSzénhidrát16gZsírNem is olyan nehéz több zöldséget enni, ha azt ilyen ínycsiklandó formában is lehet!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű673Kalória20gFehérje105.8gSzénhidrát21.1gZsírA karamellizált cukor a puha, karakteres és ultrakrémes brie sajttal együtt teljesen mámorító. Kevesebb, mint 20 perc alatt elkészül, és szuperül mutat egy színpompás sajttálon, pirítóssal, felvágottal és gyümölcsökkel.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű72Kalória1.4gFehérje16.5gSzénhidrát0.2gZsírRopogós textúrájával szinte bármilyen telt, őszi étel mellé tökéletes társ.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű517Kalória27.6gFehérje34.6gSzénhidrát30gZsírVan egy egész padlizsánod? Akkor nincs más dolgod, mint megtölteni csupa laktató alapanyaggal.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes511Kalória7.4gFehérje58.2gSzénhidrát29gZsírA süteményeknek is van szezonja, és a moszkaueré épp beköszöntött!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű794Kalória57.8gFehérje67.4gSzénhidrát30.9gZsírMár a nyakadon ugrál a család a vacsoráért? Akkor itt a megoldás!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű207Kalória7.9gFehérje6.8gSzénhidrát16.8gZsírZöldségek mellé vagy ropogós kovászos kenyérrel is tökéletes ez a villámgyors fetakrém!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű598Kalória30.8gFehérje80.7gSzénhidrát18.6gZsírAz otthon melege egy tányérba zárva.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű584Kalória7.9gFehérje88.8gSzénhidrát23.2gZsírAnnyira egyszerű ez a recept, hogy még mérleg sem kell hozzá, csak egy bögre - viszont annál ízletesebb!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű415Kalória26.3gFehérje4.5gSzénhidrát30.5gZsírLélekben a görög tengerparton jársz a szürke időben? Mi is, de ezzel a klasszikus görög fogással kicsit úgy érezheted, hogy a mediterrán országban vagy.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű454Kalória13.5gFehérje35gSzénhidrát29.5gZsírKi mondta, hogy a pite csak desszert lehet? A könnyű leveles tésztával megágyazunk a lédús paradicsomoknak, hogy egy tökéletes falatban egyesüljenek.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű209Kalória9.2gFehérje33.4gSzénhidrát4.3gZsírA teriyaki szószt húsok, halak bevonására használják, de mi most a padlizsánt hempergettük meg benne - és milyen jól tettük! Tökéletes gyors ebéd a rohanós hétköznapokra.
