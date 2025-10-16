Szabolcsi töltött káposzta ízesen

Nagyon laktató és nagyon karácsonyi hangulatú egytálétel

A töltött káposzta a magyar konyha egyik legismertebb és legkedveltebb étele. Igazi klasszikus, amely gyakran kerül az asztalra karácsonykor, húsvétkor vagy más ünnepi alkalmakon. Hazánkban sokféle változatban készül, tájegységenként eltér készítési módja, és mindenkinek megvan a maga tippje, trükkje, amivel különlegesség teszi. Úgy, mint ez a töltött kápiával készülő szabolcsi változat, amitől igazán emelkedett, ünnepi étellé válik a töltött káposztánk.

Sokféle változata létezik a töltött káposztának

A töltött káposzta a török hódoltság idején került a magyar konyhába, a „dolma” (töltött étel) hagyományából, de a 18–19. századra lett igazán elterjedt és ünnepi étel. A szomszédos országokban is megtalálható (román sarmale, szerb sarma), de a magyar változat a paprikás ízvilága miatt egyedi. Ismert töltött káposzta féle az erdélyi változat, ami füstölt hússal, sok paprikával és gyakran borsikafűvel készül, de szintén sokak által kedvelt és gyakorta készített változat a szatmári, amiben a darált hús mellett árpagyöngy is helyet kap a töltelékben.

Ünnepi étel, ami sokaknál elmaradhatatlan fogás karácsonykor

Hazánkban elsősorban a karácsonyi ünnepekor kerül az asztalra, de ünnepi étel révén húsvétkor és egyéb nagy, falusi ünnepségeken is sokszor elkészítik. Bár sok változata és elkészítési módja létezik, szinte minden háztartásban az elfogyasztása előtt egy nappal készül el, hogy jól összeérjenek az ízek.

Tipp: Ha szeretnénk igazán karakteressé tenni töltött káposztánkat, akkor az extra ízt a füstölt hús vagy szalonna adhatja meg.

Ha savanyúbb káposztát használunk, akkor ne feledjük előfőzni, így nem fogunk kellemetlen mellékízzel szembesülni. Amit pedig vétek lehagyni a tálaláskor, az a jó sok tejföl.