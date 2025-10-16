r
Szabolcsi töltött káposzta ízesen

Szabolcsi töltött káposzta ízesen
Pikács Árpád
Szabolcsi töltött káposzta
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

769
Kalória
28.9g
Fehérje
34.1g
Szénhidrát
57.9g
Zsír
495.4g
Víz
102.4g
Koleszterin
6.8g
Élelmi rost
10.8g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 769 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 6140 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 114 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    28.9 g

Zsír

  • Összesen
    57.9 g
  • Telített zsírsav
    20 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    20 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    102 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    693 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    25 mg
  • Kálcium
    102 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    65 mg
  • Foszfor
    354 mg
  • Nátrium
    140 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    34.1 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    495.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    92 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    115 mg
  • D vitamin:
    18 micro
  • K vitamin:
    119 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    136 micro
  • Kolin:
    100 mg
  • Retinol - A vitamin:
    6 micro
  • α-karotin
    66 micro
  • β-karotin
    898 micro
  • β-crypt
    181 micro
  • Likopin
    7191 micro
  • Lut-zea
    65 micro
Fehérje

  • Összesen
    4.3 g

Zsír

  • Összesen
    8.6 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    15 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    103.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    15 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    53 mg
  • Nátrium
    21 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.1 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    73.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    14 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    18 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    20 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1 micro
  • α-karotin
    10 micro
  • β-karotin
    134 micro
  • β-crypt
    27 micro
  • Likopin
    1073 micro
  • Lut-zea
    10 micro
Elkészítés

  1. A töltött káposztát a káposzta előkészítésével kezdjük. Persze használhatunk savanyított káposztaleveleket is, de a paradicsomos íz nekünk az édes káposztalevelekhez jobban passzol, ráadásul egyáltalán nem nehéz a káposztával dolgozni. Fontos viszont, hogy az elején kivágjuk a torzsáját, majd egy húsvillát a helyére szúrva belemártjuk egy nagy lábas forró vízbe. A káposztát a forró vízben körkörösen mozgatva elkezdjük sorra "leáztatni" róla a külső leveleket, amiket aztán egy csipesz segítségével egyből átteszünk jeges vízbe. Ez megállítja a főzés folyamatát, így a káposztalevelek nem lesznek túl puhák és színtelenek.
  2. Az előkészített káposztalevelek keményebb részeit késsel eltávolítjuk, a nagyobb leveleket nyugodtan meg is felezhetjük. Ezeket a vastagabb részeket, illetve a maradék káposztaszívet sem hagyjuk kárba veszni, helyette felaprítjuk, és ezt használjuk a rétegezéshez.
  3. A töltelékhez először készítünk egy ízletes hagymás-paprikás alapot. Ehhez a kenyérszalonna felét felkockázzuk, kisütjük a zsírját, majd a pörcöt félretesszük a tálaláshoz. A hátramaradt zsírra rádobunk 2 finomra aprított vöröshagymát és a fokhagymát, ha pedig még pikánsabbra szeretnénk, adjuk hozzá a kápiapaprika felét apróra kockázva.
  4. Az alapot sózzuk-borsozzuk, majd ízlés szerint fűszerezzük őrölt köménnyel és füstölt fűszerpaprikával - utóbbit azért is érdemes ekkor belekeverni, mert zsírban oldódó fűszer, így sokkal aromásabb lesz, mintha csak a főzővízhez szórnánk hozzá.
  5. A hagymás-paprikás alapot jól összefonnyasztjuk, már-már karamellizáljuk, majd egy nagy tálban összedolgozzuk a darált hússal, a zsírszalonna finomra aprított másik felével, valamint a rizzsel.
  6. A káposztaleveleket többféleképpen is tölthetjük-tekerhetjük, mi most kúpalakúra csináltuk őket. Ez igen egyszerű módszer: a töltelékből nagyjából 3 kanálnyi mennyiséget kicsi hurkává gyúrunk, majd a káposztalevél egyik oldalára fektetünk, amit aztán legyezőalakban feltekerünk. A hosszabbik oldalon túllógó széleket begyűrjük a tekercsbe, így szép, kúpalakú tőtikéket kapva. Vigyázzunk azonban, hogy ne tekerjük túl szorosra, a rizs ugyanis a főzés során megdagad majd, így ha nagyon szoros, az szétrepesztheti a káposztalevelet.
  7. A paradicsomos ízt mi sűrített paradicsommal biztosítjuk a töltött káposztának, de nem csak a klasszikus módon, a tetejére kanalazzuk rá. Helyette lepirítjuk egy kevés olajon, hogy a savassága csökkenjen, majd hozzáöntünk egy kevés vizet is, hogy hígabb és könnyebben kezelhető legyen az állaga.
  8. Az összeállításhoz egy jó nagy lábasra lesz szükségünk, az aljára mehet egy jó adag a káposztaaprólékból. A maradék vöröshagymát és kápiapaprikát, valamint ízlés szerint egy hegyes erőset felkarikázunk és összeforgatunk, és ebből a keverékből is pakolunk a lábas aljára. Mehet bele pár darab kolozsvári szalonna is, valamint kevés köménnyel, paprikával és sóval-borssal is megszórjuk, hogy mindenhol elég ízes legyen majd a főzőlé is.
  9. Ezután a lábasba pakoljuk a töltött káposztákat is, ha pedig túl sok töltelékünk lenne, a maradékból gyúrjunk gombócokat és helyezzük a betöltött káposzták tetejére.
  10. Ha a töltött káposztákkal és a töltelékkel megvagyunk, a tetejüket lefedjük az aprított káposztával valamint a paprika- és hagymaszeletekkel, ezt is enyhén fűszerezzük, majd felöntjük a vízzel és az előkészített paradicsompürével.
  11. A káposztát ezután lefedjük, és közepes lángon hagyjuk főni legalább 40 percet. Közben ne nagyon mozgassuk vagy nyúlkáljunk bele, nehogy szétessenek a gombócok!
  12. A kész szabolcsi töltött káposztát azon melegében, JÓ SOK tejföllel tálaljuk, a tetejét pedig megszórjuk a félretett szalonnapörccel, valamint pirospaprikával és ízlés szerint hegyes erőssel.

Ha imádjátok a töltött káposztát, de paradicsomosan még nem próbáltátok ki, akkor készítsétek el Árpi szabolcsi verzióját! Nála ugyanis a káposztába betöltött hús szaftos és ízes, a rizs mellett a töltelékbe ugyanis nemcsak hagymát, hanem kápiát is szokott fonnyasztani. A végeredmény egy izgalmasan ízletes, nagyon laktató és nagyon karácsonyi hangulatú egytálétel, amivel garantáltan jóllakik az egész família.

Szabolcsi töltött káposzta
Nagyon laktató és nagyon karácsonyi hangulatú egytálétel

A töltött káposzta a magyar konyha egyik legismertebb és legkedveltebb étele. Igazi klasszikus, amely gyakran kerül az asztalra karácsonykor, húsvétkor vagy más ünnepi alkalmakon. Hazánkban sokféle változatban készül, tájegységenként eltér készítési módja, és mindenkinek megvan a maga tippje, trükkje, amivel különlegesség teszi. Úgy, mint ez a töltött kápiával készülő szabolcsi változat, amitől igazán emelkedett, ünnepi étellé válik a töltött káposztánk.

Szabolcsi töltött káposzta
Sokféle változata létezik a töltött káposztának

A töltött káposzta a török hódoltság idején került a magyar konyhába, a „dolma” (töltött étel) hagyományából, de a 18–19. századra lett igazán elterjedt és ünnepi étel. A szomszédos országokban is megtalálható (román sarmale, szerb sarma), de a magyar változat a paprikás ízvilága miatt egyedi. Ismert töltött káposzta féle az erdélyi változat, ami füstölt hússal, sok paprikával és gyakran borsikafűvel készül, de szintén sokak által kedvelt és gyakorta készített változat a szatmári, amiben a darált hús mellett árpagyöngy is helyet kap a töltelékben.

Szabolcsi töltött káposzta
Ünnepi étel, ami sokaknál elmaradhatatlan fogás karácsonykor

Hazánkban elsősorban a karácsonyi ünnepekor kerül az asztalra, de ünnepi étel révén húsvétkor és egyéb nagy, falusi ünnepségeken is sokszor elkészítik. Bár sok változata és elkészítési módja létezik, szinte minden háztartásban az elfogyasztása előtt egy nappal készül el, hogy jól összeérjenek az ízek.

Tipp:

Ha szeretnénk igazán karakteressé tenni töltött káposztánkat, akkor az extra ízt a füstölt hús vagy szalonna adhatja meg.

Ha savanyúbb káposztát használunk, akkor ne feledjük előfőzni, így nem fogunk kellemetlen mellékízzel szembesülni. Amit pedig vétek lehagyni a tálaláskor, az a jó sok tejföl.

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

