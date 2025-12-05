Advent

Magzatkárosító anyagot találtak magyar pogácsákban és gabonapelyhekben

Nagy mennyiségű, magzatfejlődést is károsító örök vegyi anyagot találtak egy 16 európai országra kiterjedő vizsgálatban. A búzaalapú termékek a legszennyezettebbek.

Közös jelentést adott ki a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Pesticide Action Network Europe, miszerint magas mennyiségű trifluorecetsav (TFA) található az Európa-szerte vásárolt mindennapi gabonaalapú termékekben, ami a friss kutatások szerint károsíthatja a szaporodási képességet és a magzatfejlődést - írja a Telex.

édes és sós péktermékek
Búzaalapú termékek tömegében találtak magzatkárosító örök vegyi anyagot

Nagy a baj a gabonaalapú termékekkel

A kutatás 66, hagyományos módon előállított gabonaalapú terméket vizsgált, amelyet a 16 részt vevő európai országban vásároltak, köztük Magyarországon is.

Az eredmények alapján a legszennyezettebb élelmiszer egy tipikus reggeli gabonapehely. A vizsgált élelmiszerek TFA-koncentrációja mintegy 107-szerese volt a csapvízben mért értéknek.

Mi is az a TFA?

A TFA rendkívül ellenálló és reprodukciót károsító vegyület, ami jelenleg nem szerepel az élelmiszer-biztonsági hatóságok rendszeres monitorozási programjaiban. Ez volt az első ilyen jellegű, EU-szintű vizsgálat.

A TFA sok fluorozott vegyület(pl. bizonyos növényvédő szerek) bomlásterméke, mely a környezetbe kerülve nem bomlik le természetes módon, és felhalmozódik a talajban és a vízben, ezért örök vegyi anyagnak számít.

 A friss kutatások szerint a TFA károsítja a reprodukciót, a fejlődést és a pajzsmirigyet!

A vizsgált termékek közt szerepeltek:

  • gabonapelyhek,
  • népszerű édességek,
  • tésztafélék,
  • croissant,
  • teljes kiőrlésű és fehér kenyér,
  • valamint lisztek.

Magyarországon háromféle élelmiszert vizsgáltak:

egy adag sajtos pogácsát, egy rozskenyeret és egy csomag durva zabpelyhet. Csak a rozskenyér nem volt TFA-val szennyezett.

A minták 81,8 százalékában (66-ból 54-ben) kimutatták a TFA-t, 16 országban. A búzaalapú termékek egyértelműen szennyezettebbek más gabonaféléknél.

Mi lenne a megoldás?

  • azonnali tilalom a PFAS-típusú növényvédőszerekre,
  • a megengedett napi beviteli érték meghatározása,
  • EU-szintű TFA-monitorozás,
  • és támogatás a gazdáknak, hogy nem szintetikus növényvédő metódusokat alkalmazhassanak.

Forrásunk volt.

