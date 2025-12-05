Magzatkárosító anyagot találtak magyar pogácsákban és gabonapelyhekben

Közös jelentést adott ki a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Pesticide Action Network Europe, miszerint magas mennyiségű trifluorecetsav (TFA) található az Európa-szerte vásárolt mindennapi gabonaalapú termékekben, ami a friss kutatások szerint károsíthatja a szaporodási képességet és a magzatfejlődést - írja a Telex.
Nagy a baj a gabonaalapú termékekkel
A kutatás 66, hagyományos módon előállított gabonaalapú terméket vizsgált, amelyet a 16 részt vevő európai országban vásároltak, köztük Magyarországon is.
Az eredmények alapján a legszennyezettebb élelmiszer egy tipikus reggeli gabonapehely. A vizsgált élelmiszerek TFA-koncentrációja mintegy 107-szerese volt a csapvízben mért értéknek.
Mi is az a TFA?
A TFA rendkívül ellenálló és reprodukciót károsító vegyület, ami jelenleg nem szerepel az élelmiszer-biztonsági hatóságok rendszeres monitorozási programjaiban. Ez volt az első ilyen jellegű, EU-szintű vizsgálat.
A TFA sok fluorozott vegyület(pl. bizonyos növényvédő szerek) bomlásterméke, mely a környezetbe kerülve nem bomlik le természetes módon, és felhalmozódik a talajban és a vízben, ezért örök vegyi anyagnak számít.
A friss kutatások szerint a TFA károsítja a reprodukciót, a fejlődést és a pajzsmirigyet!
A vizsgált termékek közt szerepeltek:
- gabonapelyhek,
- népszerű édességek,
- tésztafélék,
- croissant,
- teljes kiőrlésű és fehér kenyér,
- valamint lisztek.
Magyarországon háromféle élelmiszert vizsgáltak:
A minták 81,8 százalékában (66-ból 54-ben) kimutatták a TFA-t, 16 országban. A búzaalapú termékek egyértelműen szennyezettebbek más gabonaféléknél.
Mi lenne a megoldás?
- azonnali tilalom a PFAS-típusú növényvédőszerekre,
- a megengedett napi beviteli érték meghatározása,
- EU-szintű TFA-monitorozás,
- és támogatás a gazdáknak, hogy nem szintetikus növényvédő metódusokat alkalmazhassanak.