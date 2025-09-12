Sárgaborsó-főzelék
Hozzávalók
-
30 dkg felesborsó
-
2 ek napraforgó olaj
-
25 dkg kolbász
-
1 db vöröshagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
1 ek füstölt pirospaprika
-
1.5 l víz
-
2 db babérlevél
-
só ízlés szerint
-
1 dl tejföl
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
75g felesborsó273 kcal
-
35 kcal
-
63g kolbász283 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
0 kcal
-
375g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
25g tejföl50 kcal
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
300g felesborsó1092 kcal
-
16g napraforgó olaj141 kcal
-
250g kolbász1130 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
0 kcal
-
1500g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g tejföl198 kcal
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
13.2g felesborsó48 kcal
-
0.7g napraforgó olaj6 kcal
-
11g kolbász50 kcal
-
4g vöröshagyma1 kcal
-
0.4g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
66.2g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4.4g tejföl9 kcal
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 78% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 32.1 g
Zsír
-
Összesen 36.8 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 15 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1521.5 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 79 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 56 mg
-
Foszfor 279 mg
-
Nátrium 1090 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 50 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 418.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 36 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 13 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 17 micro
-
Kolin: 124 mg
-
Retinol - A vitamin: 30 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 73 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 78% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 128.2 g
Zsír
-
Összesen 147.1 g
-
Telített zsírsav 53 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 59 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6086.1 g
-
Cink 11 mg
-
Szelén 37 mg
-
Kálcium 317 mg
-
Vas 15 mg
-
Magnézium 224 mg
-
Foszfor 1114 mg
-
Nátrium 4361 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 199.8 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 68 mg
Víz
-
Összesen 1675.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 145 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 15 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 51 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 67 micro
-
Kolin: 497 mg
-
Retinol - A vitamin: 121 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 293 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 9 micro
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 78% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.7 g
Zsír
-
Összesen 6.5 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 3 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 268.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 14 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 49 mg
-
Nátrium 193 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.8 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 74 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 6 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 3 micro
-
Kolin: 22 mg
-
Retinol - A vitamin: 5 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 13 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Elkészítés
- A sárgaborsót beáztatjuk legalább egy fél órára. Egy lábosban egy kis olajon lepirítjuk a felkarikázott kolbászt, majd amikor már ropogós, kiszedjük és félretesszük.
- A kolbászból kisült zsíron megdinszteljük a finomra vágott vöröshagymát és a reszelt fokhagymát. Mikor már szép üvegesre pirult a hagyma, megszórjuk füstölt fűszerpaprikával, elkeverjük, majd hozzáadjuk a leszűrt sárgaborsót és a babérlevelet.
- Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, az egészet átforgatjuk, majd felöntjük vízzel - első körben körülbelül egy literrel. Keverünk rajta egyet, lefedjük, és mérsékelt lángon egy óra alatt puhára főzzük a borsót. Közben néha megkeverjük, ha pedig elfőne minden víz róla, pótoljuk - összesen kb. 1,5 liter vizet vett fel nálunk a sárgaborsó.
- Amikor már teljesen puha és szétfőtt a hüvelyes, szedjünk belőle egy-két merőkanállal egy tálkába. Ehhez adjuk hozzá a tejfölt, botmixerrel pürésítsük, majd öntsük vissza a lábasba.
- Keverjük el alaposan, főzzük még 5 percig, majd tálaljuk a ropogósra pirított kolbászkarikákkal, tejfölpettyekkel és aprított petrezselyemmel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 80 p
A sárgaborsó (vagy felesborsó, kinek-mi) az egyik legalulértékeltebb alapanyag, pedig fehérjében gazdag, szuper hüvelyes. Legtöbbször főzeléket készítünk belőle - így tettünk most mi is, és egy finom, füstös verziót hoztunk nektek, pirított kolbászkarikákkal a tetején.