Sárgaborsó-főzelék

A sárgaborsó (vagy felesborsó, kinek-mi) az egyik legalulértékeltebb alapanyag, pedig fehérjében gazdag, szuper hüvelyes. Legtöbbször főzeléket készítünk belőle - így tettünk most mi is, és egy finom, füstös verziót hoztunk nektek, pirított kolbászkarikákkal a tetején.