főzelékek sárgaborsó-főzelék

Sárgaborsó-főzelék

Rosanics Petra
Sárgaborsó-főzelék
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

652
Kalória
32.1g
Fehérje
50g
Szénhidrát
36.8g
Zsír
418.8g
Víz
14.8g
Koleszterin
17g
Élelmi rost
4.1g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 652 kcal
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 2606 kcal
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 115 kcal
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 78% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    32.1 g

Zsír

  • Összesen
    36.8 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    15 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1521.5 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    79 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    56 mg
  • Foszfor
    279 mg
  • Nátrium
    1090 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    50 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    17 mg

Víz

  • Összesen
    418.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    36 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    17 micro
  • Kolin:
    124 mg
  • Retinol - A vitamin:
    30 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    73 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2 micro
Összesen 652 kcal
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 78% Víz

Elkészítés

  1. A sárgaborsót beáztatjuk legalább egy fél órára. Egy lábosban egy kis olajon lepirítjuk a felkarikázott kolbászt, majd amikor már ropogós, kiszedjük és félretesszük.
  2. A kolbászból kisült zsíron megdinszteljük a finomra vágott vöröshagymát és a reszelt fokhagymát. Mikor már szép üvegesre pirult a hagyma, megszórjuk füstölt fűszerpaprikával, elkeverjük, majd hozzáadjuk a leszűrt sárgaborsót és a babérlevelet.
  3. Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, az egészet átforgatjuk, majd felöntjük vízzel - első körben körülbelül egy literrel. Keverünk rajta egyet, lefedjük, és mérsékelt lángon egy óra alatt puhára főzzük a borsót. Közben néha megkeverjük, ha pedig elfőne minden víz róla, pótoljuk - összesen kb. 1,5 liter vizet vett fel nálunk a sárgaborsó.
  4. Amikor már teljesen puha és szétfőtt a hüvelyes, szedjünk belőle egy-két merőkanállal egy tálkába. Ehhez adjuk hozzá a tejfölt, botmixerrel pürésítsük, majd öntsük vissza a lábasba.
  5. Keverjük el alaposan, főzzük még 5 percig, majd tálaljuk a ropogósra pirított kolbászkarikákkal, tejfölpettyekkel és aprított petrezselyemmel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 80 p
A sárgaborsó (vagy felesborsó, kinek-mi) az egyik legalulértékeltebb alapanyag, pedig fehérjében gazdag, szuper hüvelyes. Legtöbbször főzeléket készítünk belőle - így tettünk most mi is, és egy finom, füstös verziót hoztunk nektek, pirított kolbászkarikákkal a tetején.

Hozzávalók
Elkészítés

