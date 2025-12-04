Ezért nem ajánlják a szakértők a mikulásvirágot, ezeket a növényeket viszont igen

A téli ünnepi időszakban sokan automatikusan a mikulásvirághoz nyúlnak, ha szezonális növényt vagy ajándékot keresnek. Bár kétségtelenül a karácsony egyik ikonikus növénye, mégsem mindig a legjobb választás. A szakértők szerint a mikulásvirág hamar elhervad a hőmérséklet-ingadozás, a huzat vagy a száraz, fűtött lakás miatt, ráadásul sok példányt eleve gyors dekorációnak, nem pedig hosszú távú tartásra szánnak.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk a téli zöldekről. Érdemesebb olyan növényeket választani, amelyek jól bírják a lakás klímáját, hosszabb életűek, és akár egész évben dekoratívak maradnak.
Kattints a képre a galériáért, mutatjuk, mely növényeket válaszd a mikulásvirág helyett!
A tudatos választás a kulcs:
ha a klasszikus piros mikulásvirág helyett olyan növényt adsz vagy választasz, amely hosszú távon is jól érzi magát otthon, az ünnepi hangulat mellé tartós öröm is jár majd.