2025.12.04.

Ezért nem ajánlják a szakértők a mikulásvirágot, ezeket a növényeket viszont igen

A mikulásvirág szép, ünnepi atmoszférát varázsol, de nem biztos, hogy hosszú távon át kitartó, boldog szobanövény lesz belőle. Ha tartós, lakásbarát és viszonylag könnyen gondozható növényt szeretnél, érdemes egy másik fajtát választani.

A téli ünnepi időszakban sokan automatikusan a mikulásvirághoz nyúlnak, ha szezonális növényt vagy ajándékot keresnek. Bár kétségtelenül a karácsony egyik ikonikus növénye, mégsem mindig a legjobb választás. A szakértők szerint a mikulásvirág hamar elhervad a hőmérséklet-ingadozás, a huzat vagy a száraz, fűtött lakás miatt, ráadásul sok példányt eleve gyors dekorációnak, nem pedig hosszú távú tartásra szánnak.

Ha unod a mikulásvirágot: 5 téli szobanövény, ami tényleg túléli az ünnepeket

Ez azonban nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk a téli zöldekről. Érdemesebb olyan növényeket választani, amelyek jól bírják a lakás klímáját, hosszabb életűek, és akár egész évben dekoratívak maradnak.

Kattints a képre a galériáért, mutatjuk, mely növényeket válaszd a mikulásvirág helyett!

A tudatos választás a kulcs:

ha a klasszikus piros mikulásvirág helyett olyan növényt adsz vagy választasz, amely hosszú távon is jól érzi magát otthon, az ünnepi hangulat mellé tartós öröm is jár majd.

Forrásunk volt.

