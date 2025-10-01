Mentás-citrusos bögrés sütemény

Szeretnénk nekiállni sütni, de nincs a háztartásban konyhai mérleg vagy lemerült benne az elem? Sebaj, vegyünk a kezünkbe egy bögrét és készítsük el ezt az egyszerű bögrés kevert sütit, ami garantáltan nem fog ki rajtunk! Az alap tésztát bármivel ízesíthetjük, akár krémmel is megtölthetjük. Mi egy aromás citrushéjas alapot készítettünk, amit frissítő mentamázzal vontunk be.