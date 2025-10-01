Mentás-citrusos bögrés sütemény
Hozzávalók
A süteményhez
-
2 bögre finomliszt
-
1 csomag sütőpor
-
1 bögre cukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
3 db tojás
-
200 g vaj (fél bögre olvasztott vaj)
-
150 g joghurt (háromnegyed bögre)
-
1 lime-ból nyert lime héja
-
1 csipet só
-
1 ek limelé
A mázhoz
- 4% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 13% Zsír
A süteményhez
-
38g finomliszt137 kcal
-
2g sütőpor1 kcal
-
29g cukor111 kcal
-
5 kcal
-
21g tojás26 kcal
-
25g vaj179 kcal
-
19g joghurt11 kcal
-
0g lime héja0 kcal
-
0 kcal
-
1g limelé0 kcal
A süteményhez
-
300g finomliszt1092 kcal
-
12g sütőpor6 kcal
-
230g cukor890 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
165g tojás208 kcal
-
200g vaj1434 kcal
-
150g joghurt92 kcal
-
2g lime héja1 kcal
-
0 kcal
-
8g limelé2 kcal
A süteményhez
-
20.1g finomliszt73 kcal
-
0.8g sütőpor0 kcal
-
15.4g cukor60 kcal
-
0.7g vaníliás cukor3 kcal
-
11.1g tojás14 kcal
-
13.4g vaj96 kcal
-
10.1g joghurt6 kcal
-
0.1g lime héja0 kcal
-
0 kcal
-
0.5g limelé0 kcal
Elkészítés
A süteményhez
- Készítsük elő a hozzávalókat, egy keverőtálat, szitát és egy 2,5 dl-es bögrét.
- A lisztet és a sütőport szitáljuk bele a tálba, majd tegyük bele a többi hozzávalót és robotgéppel keverjük csomómentesre.
- Öntsük a tésztát kivajazott, kilisztezett sütőformába, tegyük előmelegített sütőbe és süssük készre. Miután kivettük a sütőből hagyjuk, hogy teljesen kihűljön.
A mázhoz
- A mentát, lime héját, lime levét és vizet turmixoljuk le. A mentás folyadékot öntsük hozzá a porcukorhoz és jól keverjük el.
- Öntsük rá a mentamázat a lehűlt süteményünk tetejére és oszlassuk el egyenletesen.
- Megszórhatjuk a tetejét kristálycukorban elmorzsolt lime héjjal, továbbá lime szeletekkel és mentalevéllel díszíthetjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
- Tepsi mérete: 30x20
Szeretnénk nekiállni sütni, de nincs a háztartásban konyhai mérleg vagy lemerült benne az elem? Sebaj, vegyünk a kezünkbe egy bögrét és készítsük el ezt az egyszerű bögrés kevert sütit, ami garantáltan nem fog ki rajtunk! Az alap tésztát bármivel ízesíthetjük, akár krémmel is megtölthetjük. Mi egy aromás citrushéjas alapot készítettünk, amit frissítő mentamázzal vontunk be.