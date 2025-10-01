r
Mentás-citrusos bögrés sütemény

Fekete Melinda
Mentás-citrusos bögrés sütemény
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A süteményhez

A mázhoz

584
Kalória
7.9g
Fehérje
88.8g
Szénhidrát
23.2g
Zsír
61.5g
Víz
123.7g
Koleszterin
2.9g
Élelmi rost
56g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A süteményhez

A mázhoz

Összesen 584 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A süteményhez

A mázhoz

Összesen 4672 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A süteményhez

A mázhoz

Összesen 312 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 34% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    7.9 g

Zsír

  • Összesen
    23.2 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    124 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    696.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    211 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    32 mg
  • Foszfor
    266 mg
  • Nátrium
    164 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    88.8 g
  • Cukor
    56 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    61.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    253 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    47 micro
  • Kolin:
    65 mg
  • Retinol - A vitamin:
    202 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    42 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    98 micro
Összesen 584 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 34% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    63.1 g

Zsír

  • Összesen
    185.6 g
  • Telített zsírsav
    110 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    54 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    990 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5573.9 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    154 mg
  • Kálcium
    1692 mg
  • Vas
    17 mg
  • Magnézium
    258 mg
  • Foszfor
    2129 mg
  • Nátrium
    1312 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    710.4 g
  • Cukor
    448 mg
  • Élelmi rost
    23 mg

Víz

  • Összesen
    491.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2023 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    74 mg
  • D vitamin:
    122 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    372 micro
  • Kolin:
    520 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1615 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    335 micro
  • β-crypt
    15 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    785 micro
Összesen 4672 kcal
  • 4% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 34% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    4.2 g

Zsír

  • Összesen
    12.5 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    66 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    374.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    114 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    143 mg
  • Nátrium
    88 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    47.7 g
  • Cukor
    30 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    33 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    136 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    25 micro
  • Kolin:
    35 mg
  • Retinol - A vitamin:
    108 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    22 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    53 micro
Összesen 312 kcal

Elkészítés

A süteményhez

  1. Készítsük elő a hozzávalókat, egy keverőtálat, szitát és egy 2,5 dl-es bögrét.
  2. A lisztet és a sütőport szitáljuk bele a tálba, majd tegyük bele a többi hozzávalót és robotgéppel keverjük csomómentesre.
  3. Öntsük a tésztát kivajazott, kilisztezett sütőformába, tegyük előmelegített sütőbe és süssük készre. Miután kivettük a sütőből hagyjuk, hogy teljesen kihűljön.

A mázhoz

  1. A mentát, lime héját, lime levét és vizet turmixoljuk le. A mentás folyadékot öntsük hozzá a porcukorhoz és jól keverjük el.
  2. Öntsük rá a mentamázat a lehűlt süteményünk tetejére és oszlassuk el egyenletesen.
  3. Megszórhatjuk a tetejét kristálycukorban elmorzsolt lime héjjal, továbbá lime szeletekkel és mentalevéllel díszíthetjük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
  • Tepsi mérete: 30x20
Szeretnénk nekiállni sütni, de nincs a háztartásban konyhai mérleg vagy lemerült benne az elem? Sebaj, vegyünk a kezünkbe egy bögrét és készítsük el ezt az egyszerű bögrés kevert sütit, ami garantáltan nem fog ki rajtunk! Az alap tésztát bármivel ízesíthetjük, akár krémmel is megtölthetjük. Mi egy aromás citrushéjas alapot készítettünk, amit frissítő mentamázzal vontunk be.

