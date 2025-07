A souvlaki a görögök saslikja, azzal a lényegi különbséggel, hogy náluk csak hús kerül a nyársakra, azt viszont előtte illatos pácban érlelik. Hagyományosan sertésből készült ez a könnyed húsos fogás, de ma csirkéből is legalább ennyire népszerű, sőt, akár vegyes nyársakat is készíthetünk. Fogyaszthatjuk magában egy könnyed görög saláta vagy tzatziki mellé, de akár pitába is csomagolhatjuk és kínálhatjuk souvlaki gyrosként.