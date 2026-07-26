Utazás

2026.07.26.

Heti Menü: a strandos büfék és a kockás terítős balatoni éttermek fogásai készülnek

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Nem ússzuk meg a nosztalgiát, mert ezen a héten csakis olyan recepteket vonultatunk fel, melyektől azonnal nyaralni indulnál a Balatonra, és újraélnéd a gyerekkori strandos-éttermes ételek élményét.

Nem fontos, milyen idő van, nyáron strandos kajákra vágyunk! Lángos, kukorica, gyrostál, palacsinta, csalamádés hamburger és sült hekk is jöhet, de persze ha picit elegánsabb, komolyabb fogásokra fáj a fogunk, a kockás terítős retró főételek, levesek és desszertek közt is szemezgethetünk: szegedi vagy bajai halászlé, grízgaluskaleves, paradicsomleves, meggyleves, töltött paprika, babgulyás, rántott sajt vagy somlói?

Retró rántott húsos szendvics újragondolva
Retró rántott húsos szendvics újragondolva, receptért katt a képre!
Nosalty

Van itt minden, mert ezen a héten kizárólag a nyári strandos és balatoni éttermes receptek oltárán áldozunk, de természetesen magunk készítjük őket!

Lesd meg, milyen menüsort állítottunk össze az aktuális hétre, és főzz és süss velünk hét napon át!

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