Heti Menü: a strandos büfék és a kockás terítős balatoni éttermek fogásai készülnek

Nem fontos, milyen idő van, nyáron strandos kajákra vágyunk! Lángos, kukorica, gyrostál, palacsinta, csalamádés hamburger és sült hekk is jöhet, de persze ha picit elegánsabb, komolyabb fogásokra fáj a fogunk, a kockás terítős retró főételek, levesek és desszertek közt is szemezgethetünk: szegedi vagy bajai halászlé, grízgaluskaleves, paradicsomleves, meggyleves, töltött paprika, babgulyás, rántott sajt vagy somlói?
Van itt minden, mert ezen a héten kizárólag a nyári strandos és balatoni éttermes receptek oltárán áldozunk, de természetesen magunk készítjük őket!
Lesd meg, milyen menüsort állítottunk össze az aktuális hétre, és főzz és süss velünk hét napon át!
-
-
Saláta
Eredeti görög salátaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű175Kalória4.6gFehérje10.6gSzénhidrát13.7gZsír
-
Főétel
Házi gyros pitávaladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1786Kalória77.3gFehérje153.9gSzénhidrát93.6gZsír
-
Desszert
JégkásaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű137Kalória-Fehérje35.2gSzénhidrát-Zsír
vasárnap
-
-
-
Leves
Tökéletes meggylevesadagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű849Kalória10.7gFehérje135.7gSzénhidrát26.7gZsír
-
Főétel
Töltött paprika egyszerűenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű405Kalória22.5gFehérje49.6gSzénhidrát13.2gZsír
-
Desszert
Palacsinta alapreceptadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű449Kalória13.8gFehérje57.5gSzénhidrát16.7gZsír
hétfő
-
-
-
Köret
A tökéletes sült krumpliadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű321Kalória3.8gFehérje32.8gSzénhidrát20.2gZsír
-
Főétel
Retro strandos burgeradagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű757Kalória64.3gFehérje55.8gSzénhidrát32.7gZsír
-
Desszert
Strandos gofriadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű931Kalória18.6gFehérje121.5gSzénhidrát39.9gZsír
kedd
-
-
-
Leves
Hagyományos babgulyásadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű504Kalória33.3gFehérje54gSzénhidrát17.9gZsír
-
Főétel
Igazi strandos lángosadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1511Kalória23.5gFehérje60.3gSzénhidrát131.9gZsír
-
Ital
Pezsdítő meggyszörpadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű384Kalória1.4gFehérje98.5gSzénhidrát0.4gZsír
szerda
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes442Kalória14.6gFehérje62.1gSzénhidrát15.6gZsír
-
Főétel
Klasszikus rántott sajtadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű877Kalória38gFehérje33.2gSzénhidrát65.6gZsír
-
Desszert
Legfinomabb főtt kukoricaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű267Kalória7.7gFehérje30.5gSzénhidrát14gZsír
csütörtök
-
-
-
Savanyúság
Kovászos uborka hagyományosanadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű81Kalória4.1gFehérje15.8gSzénhidrát1.3gZsír
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű8790Kalória102.2gFehérje92.1gSzénhidrát906.9gZsír
-
Desszert
CitromfagyiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű253Kalória4gFehérje29gSzénhidrát14.8gZsír
péntek
-
-
-
Előétel
Rusztikus kovászos kenyéradagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes3168Kalória87.7gFehérje656.7gSzénhidrát12.8gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1903Kalória219.2gFehérje193.3gSzénhidrát27.2gZsír
-
Desszert
Somlói galuskaadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes985Kalória19.8gFehérje107.6gSzénhidrát50.6gZsír
szombat
-