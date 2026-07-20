Nosalty 7 nap, 7 étel: (Egészen) olcsó, szezonális, maximum 1 óra alatt elkészülő ebédek várnak

Ne gondoljátok, hogy ezen a héten inspiráció és ebédötlet nélkül maradtok! Nem akármilyen recepteket válogattunk: szezonális, elérhető árú, nyárias, és gyors jelzőkkel tudnánk illetni az alábbi hetes felhozatalt, így nem sok kifogásunk marad, hogy elkészítsük őket szépen sorban. Következzen 7 nap, 7 étel nevezetű szokásos sorozatunk aktuális része, melyben olyan finomságok kaptak helyet, mint a kolbászos krumplileves, a tökfőzelék, az egyszerű paradicsomos tészta vagy a tárkonyos csirkeragu.
Miért jó, ha mindig szezonális alapanyagból főzünk?
Mindig válasszunk az adott időszakban elérhető szezonális gyümölcsöket és zöldségeket, ha tehetjük, tehát az ősszel megkívánt epret vagy a télen vágyott zöldspárgát inkább felejtsük el, ezzel is támogatva a fenntarthatóbb, tudatosabb étkezést és a pénztárcánkat - nem utolsó sorban pedig a helyi termelőket, akik a piacokon szezonálisan tudnak nekünk friss, szeretettel gondozott és keveset utaztatott hazai terményeket biztosítani.
Íme a 7 nap, 7 étel következő része, kattintsatok a képre a galériáért ésa gyors, nyári receptekért!
Olcsó és fincsi édességeket is hoztunk!