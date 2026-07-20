Nosalty 7 nap, 7 étel: (Egészen) olcsó, szezonális, maximum 1 óra alatt elkészülő ebédek várnak

Vasárnap este illetve hétfő reggel sokunkat megtalál a kérdés: de mit fogunk enni egész héten?! Segítünk, nem kell aggódni! Mint minden hét elején, ma is készültünk nektek egy aktuális 7 nap, 7 étel epizóddal: egészen olcsó, nyárias ételek sorakoznak, maximum egy órás elkészítési idővel.

Ne gondoljátok, hogy ezen a héten inspiráció és ebédötlet nélkül maradtok! Nem akármilyen recepteket válogattunk: szezonális, elérhető árú, nyárias, és gyors jelzőkkel tudnánk illetni az alábbi hetes felhozatalt, így nem sok kifogásunk marad, hogy elkészítsük őket szépen sorban. Következzen 7 nap, 7 étel nevezetű szokásos sorozatunk aktuális része, melyben olyan finomságok kaptak helyet, mint a kolbászos krumplileves, a tökfőzelék, az egyszerű paradicsomos tészta vagy a tárkonyos csirkeragu.

Könnyű nyári paradicsomos húsgombóc, receptért kattints a képre! Nosalty / Hering András

Miért jó, ha mindig szezonális alapanyagból főzünk?

Mindig válasszunk az adott időszakban elérhető szezonális gyümölcsöket és zöldségeket, ha tehetjük, tehát az ősszel megkívánt epret vagy a télen vágyott zöldspárgát inkább felejtsük el, ezzel is támogatva a fenntarthatóbb, tudatosabb étkezést és a pénztárcánkat - nem utolsó sorban pedig a helyi termelőket, akik a piacokon szezonálisan tudnak nekünk friss, szeretettel gondozott és keveset utaztatott hazai terményeket biztosítani.

Íme a 7 nap, 7 étel következő része, kattintsatok a képre a galériáért ésa gyors, nyári receptekért!

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Olcsó és fincsi édességeket is hoztunk!