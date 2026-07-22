A mosógépeken található programok száma évről évre nő: pamut, eco, gyorsmosás, finommosás, sport, gyapjú… és ott van a kímélő beállítás is, aminek tényleges szerepét sokan félreértik. A neve alapján sokan azt gondolják, hogy ez az, amit a legfinomabb anyagokhoz, például selyemhez kell használnunk, de már mutatjuk is, mire való valójában!

A mosógépek ma már számtalan mosási programmal vannak ellátva, és nem mindig könnyű rájönni arra (még használati útmutató segítségével sem!), hogy melyik az adott program, amire épp szükségünk van. Otthon Tippünkben egy gyakran félreértett programot mutatunk be, és persze azt is, hogyan érdemes használni!

A mosógépnek van egy programja, amit szinte mindenki félreért: mutatjuk, mit is jelent pontosan

Mit jelent valójában a könnyen kezelhető mosási program?

Ezt a beállítást olyan könnyen kezelhető textíliákhoz ajánlják, mint a poliészter, a viszkóz, a poliamid és a kevertszálas ruhák. A program kíméletesebb dobmozgással, alacsonyabb centrifugafordulattal és általában 30–40 °C-os mosási hőmérsékleten működik, így segít megőrizni a ruhák formáját és csökkenti a gyűrődést. Fontos megjegyezni, hogy ez a funkció nem azonos a finommosással, mivel utóbbi még érzékenyebb anyagok, például selyem vagy csipke tisztítására szolgál.

A program valójában olyan textíliákhoz készült, amelyek érzékenyebbek a normál mosáshoz, de még nem igényelnek különösen kímélő kezelést.

Ezekhez a ruhákhoz ideális a kímélő mosás

A program elsősorban az alábbi anyagokhoz ajánlott:

poliészter,

poliamid,

akril,

kevertszálas ruhák (például pamut és műszál keveréke),

sok műszálas sportruha, ha nincs külön sportprogram

Tipikus példák:

ingek,

blúzok,

könnyű nadrágok,

szintetikus felsők,

olyan ruhák, amelyek könnyen gyűrődnek.

A könnyen kezelhető program valójában egy félreértett mosási program

Amit inkább ne moss ezzel a programmal

Bár sokan automatikusan ezt választják, vannak ruhák, amelyekhez nem megfelelő:

gyapjú

selyem

csipke

nagyon érzékeny fehérneműk

Ezekhez inkább a gyapjú vagy a finommosás nevezetű program való.

Miért más ez a program, mint a normál mosás?

A könnyen kezelhető program célja, hogy kevésbé terhelje az anyagokat.

Ezért általában:

kevesebb mechanikai mozgást használ,

alacsonyabb fordulatszámon centrifugál,

több vizet használ az öblítéshez,

csökkenti a gyűrődés esélyét.

Ennek azonban ára van: nem feltétlenül ez a leggazdaságosabb program.

Egy fontos szabály: ne tömd tele a dobot

A program akkor működik jól, ha nem pakoljuk tele a mosógépet.

A szakértők szerint érdemes kisebb adagokat mosni vele, körülbelül 3 kilogramm körüli mennyiséget, mert így tudja megfelelően kímélni a ruhákat.

Forrásunk volt.