A „lusta asszony” 7 csirkés egytálétele, mely kevés munkát igényel, de sok-sok élvezetet ad

A „lusta asszony receptek" azért nagy kedvenceink, mert egyszerűek, viszonylag gyorsak, közérthető receptúrával dolgoznak, kezdőknek is sikerülhetnek, nem igényelnek hosszas munkát és pepecselést, az ízélmény viszont sosem okoz csalódást.
Ezúttal a „lusta asszony” csirkés egytálételeire összpontosítunk
Összegyűjtöttünk nektek hét olyan Nosalty-egytálételt, amelyek csirkével laktatnak, kevés macerával készülnek el, és nem túl bonyolult összetevőkből állnak:
lesz itt zöldfűszeres provanszi csirke karalábészószban, bácskai csirkemáj klasszikusan, babos csirkecomb, de tepsis-zöldséges csirke és krémes csirkesali is.
Ha a gyors és egyszerű édességek is érdekelnek:
A „lusta asszony" receptjei mindig megoldást jelentenek, ha nincs kedved pepecselni, mert:
- kevés macerával elkészíthető ételek
- nem vesznek el több órát az életedből
- kezdőknek, haladóknak is sikerülni fognak
- nem igényelnek nehezen elérhető luxusösszetevőket
Íme aktuális ajánlónk a "„lusta asszonyoknak" - csupa csirkés egytál ebédre!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes309Kalória14.4gFehérje9.1gSzénhidrát24gZsír
A csirke és a zöldségek tepsiben összesütve tökéletes kombinációt alkotnak ebédre, vacsorára.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű709Kalória46.4gFehérje31.1gSzénhidrát42.3gZsír
Zöldfűszeres, csirkehús és karalábé, utóbbi rengeteg krémes szósz formájában. Nyamm!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1785Kalória343.9gFehérje7.8gSzénhidrát43.4gZsír
Az avokádó nem olcsó, de sokszor akciósan is lecsaphatunk rá, és tele van jó, azaz telítetlen zsírokkal, krémes, és univerzálisan ízesíthető.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű457Kalória17.3gFehérje9gSzénhidrát39.7gZsír
A jénaiba kerüljön most csirke és brokkoli, no meg krémes mártás és nem kevés sajt, ugye, hogy jól hangzik?
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű476Kalória29.2gFehérje46.2gSzénhidrát19gZsír
Nem eszünk elég májat, pedig olcsó, és tele van tápanyaggal, nem csak vassal.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes1646Kalória99.9gFehérje127.3gSzénhidrát81.2gZsír
A babból sem csak babgulyás készülhet, gondoljunk rá úgy, mint rost- és fehérjedús, sőt, olcsó köretre!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű358Kalória20.4gFehérje15.3gSzénhidrát24.2gZsír
Turbózzuk fel a bórsófőzeléket pikáns fűszerezéssel, és együnk hozzá csirkemellet, hog valóban laktasson!
7 tepsis „lusta asszony” recept – Csak dobd össze, és a sütő elvégzi helyetted a melót