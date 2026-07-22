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2026.07.22.

A „lusta asszony” 7 csirkés egytálétele, mely kevés munkát igényel, de sok-sok élvezetet ad

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Következzen hét fincsi, csirkés „lusta asszony” egytálétel oldalunkról, melyet kezdők és haladók is szeretni fognak, és nem kell hozzájuk nehezen elérhető vagy túlzottan drága összetevő.

A „lusta asszony receptek" azért nagy kedvenceink, mert egyszerűek, viszonylag gyorsak, közérthető receptúrával dolgoznak, kezdőknek is sikerülhetnek, nem igényelnek hosszas munkát és pepecselést, az ízélmény viszont sosem okoz csalódást.

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Karalábés húsgombóc Hajdú Annától - recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty

Ezúttal a „lusta asszony” csirkés egytálételeire összpontosítunk

Összegyűjtöttünk nektek hét olyan Nosalty-egytálételt, amelyek csirkével laktatnak, kevés macerával készülnek el, és nem túl bonyolult összetevőkből állnak:

lesz itt zöldfűszeres provanszi csirke karalábészószban, bácskai csirkemáj klasszikusan, babos csirkecomb, de tepsis-zöldséges csirke és krémes csirkesali is.

Ha a gyors és egyszerű édességek is érdekelnek:

A „lusta asszony" receptjei mindig megoldást jelentenek, ha nincs kedved pepecselni, mert:

  • kevés macerával elkészíthető ételek
  • nem vesznek el több órát az életedből
  • kezdőknek, haladóknak is sikerülni fognak
  • nem igényelnek nehezen elérhető luxusösszetevőket

Íme aktuális ajánlónk a "„lusta asszonyoknak" - csupa csirkés egytál ebédre!

  3. Krémes avokádós csirkesaláta friss baguettel és tortillachipsszel

    Krémes avokádós csirkesaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1785
    Kalória
    343.9g
    Fehérje
    7.8g
    Szénhidrát
    43.4g
    Zsír
    Még több csirkesaláta

    Az avokádó nem olcsó, de sokszor akciósan is lecsaphatunk rá, és tele van jó, azaz telítetlen zsírokkal, krémes, és univerzálisan ízesíthető.
  4. Csirkés-brokkolis casserole

    Csirkés-brokkolis casserole

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    457
    Kalória
    17.3g
    Fehérje
    9g
    Szénhidrát
    39.7g
    Zsír
    Még több sós felfújt

    A jénaiba kerüljön most csirke és brokkoli, no meg krémes mártás és nem kevés sajt, ugye, hogy jól hangzik?
  8. Sült csirke indiai borsóval

    Sült csirke indiai borsóval

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    358
    Kalória
    20.4g
    Fehérje
    15.3g
    Szénhidrát
    24.2g
    Zsír
    Még több zöldséges csirke

    Turbózzuk fel a bórsófőzeléket pikáns fűszerezéssel, és együnk hozzá csirkemellet, hog valóban laktasson!

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