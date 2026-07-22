A „lusta asszony” 7 csirkés egytálétele, mely kevés munkát igényel, de sok-sok élvezetet ad

Következzen hét fincsi, csirkés „lusta asszony” egytálétel oldalunkról, melyet kezdők és haladók is szeretni fognak, és nem kell hozzájuk nehezen elérhető vagy túlzottan drága összetevő.

A „lusta asszony receptek" azért nagy kedvenceink, mert egyszerűek, viszonylag gyorsak, közérthető receptúrával dolgoznak, kezdőknek is sikerülhetnek, nem igényelnek hosszas munkát és pepecselést, az ízélmény viszont sosem okoz csalódást.

Karalábés húsgombóc Hajdú Annától - recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Ezúttal a „lusta asszony” csirkés egytálételeire összpontosítunk

Összegyűjtöttünk nektek hét olyan Nosalty-egytálételt, amelyek csirkével laktatnak, kevés macerával készülnek el, és nem túl bonyolult összetevőkből állnak:

lesz itt zöldfűszeres provanszi csirke karalábészószban, bácskai csirkemáj klasszikusan, babos csirkecomb, de tepsis-zöldséges csirke és krémes csirkesali is.

Ha a gyors és egyszerű édességek is érdekelnek:

A „lusta asszony" receptjei mindig megoldást jelentenek, ha nincs kedved pepecselni, mert:

kevés macerával elkészíthető ételek

nem vesznek el több órát az életedből

kezdőknek, haladóknak is sikerülni fognak

nem igényelnek nehezen elérhető luxusösszetevőket

Íme aktuális ajánlónk a "„lusta asszonyoknak" - csupa csirkés egytál ebédre!

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