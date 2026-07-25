A Hungaroringen egy sajtburgerért 7000, egy szelet pizzáért 3800 forintot is elkérnek. Mutatjuk, mennyibe kerülnek 2026-ban a burgerek, gyrosok, lángosok, italok és édességek a Forma–1-es Magyar Nagydíjon.

A Forma–1-es Magyar Nagydíj nemcsak a pályán, hanem a büféknél is tartogat meglepetéseket. A Hungaroring ételárai 2026-ban is jóval meghaladják egy átlagos büfé árait: egy sajtburgerért 7000, egyetlen szelet pizzáért pedig 3800 forintot is elkérnek.

Elképesztő ételárak a Hungaroringen: 7000 egy sajtburger, 3800 egy szelet pizza Fotó: Nosalty

A július 24. és 26. között megrendezett Magyar Nagydíj alatt több tízezer szurkoló érkezik Mogyoródra, akik a versenyprogramok között a pálya vendéglátóhelyein tudnak enni és inni. A Vezess.hu helyszíni körképe szerint a legtöbb étel és ital ára csak mérsékelten emelkedik az előző évhez képest, a hétköznapi árakhoz viszonyítva mégis meghökkentő összegekkel találkozhatnak a látogatók. A hamburgerek és a gyrosok jellemzően 7–8 ezer forintos kategóriába esnek.

Fontos tudni! Az árak standonként eltérhetnek, így ugyanaz az étel többféle összegért is szerepelhet az étlapokon. A kínálat a klasszikus gyorsételektől a magyaros fogásokon át a vegán és könnyebb opciókig terjed.

Burgerek, hot dogok és gyrosok

A tartalmasabb gyorsételekért kell a legmélyebben a pénztárcánkba nyúlni. A sajtburger ára 7000 forint körül alakul. A gyros tál ára elérheti a 7500–8000 forintot, míg a pitában kínált változat több helyen 5000 forint körül kapható.

A hot dogok között nagy a szórás: 3000-4000 forinttól indul, a grillkolbásszal és extra feltétekkel készülő verziók ára viszont 7900–8000 forintig is felugorhat.

Pizza, lángos és köretek

Aki egy gyors pizzaszelettel csillapítaná az éhségét, 3000–4000 forintos árral számolhat. Egyes standokon egész pizzát is kínálnak, ezek ára 6800 forint körül mozog.

A sima lángos 3250 forintba kerül, a sajtos-tejfölös változatért pedig akár 4800 forintot is elkérnek. Egy adag sült krumpli ára 2400 forint, a külön felszámolt szósz pedig további 650 forint.

Rántott, grillezett és húsmentes ételek

A rántott sajt, a rántott hús és a grillételek többsége 6600–8900 forint közötti áron szerepelnek az étlapokon. A saslikért 7400–7700 forintot, a sült kolbászért körülbelül 7500 forintot kérnek el. A legdrágább tételek között egy 17 800 forintos, salátával kínált steak is feltűnik.

Vásárlás előtt érdemes több hely kínálatát is összehasonlítani! Fotó: Nosalty

A könnyebb vagy húsmentes fogások sem feltétlenül pénztárcabarátok. A saláták ára 4700 forint körül indul, a csirkés cézársaláta 7300, a vega box pedig 6000-7000 forintba is kerülhet.

Italok és édességek

Fél liter ásványvíz 900–950, egy üdítő 1500, egy korsó sör pedig jellemzően 2000–3000 forintba kerül. A repohárért további 1000-1200 forintot kell fizetni.

Az árakhoz pedig 50 forintos betétdíj is társul. Fotó: Nosalty

Figyeljünk a folyadékbevitelre! Jó hír, hogy a pálya több pontján ingyenes ivóvíz érhető el.

Az édességek sem olcsók: a jégkrémek 1900–3500, a kürtőskalács 4800–5000, az óriás palacsinta pedig akár 8000 forintba kerülhet.

Összegzés:

A Hungaroring büféárai 2026-ban is jóval meghaladják a hétköznapi árakat.

A kínálat a klasszikus gyorsételektől a magyaros fogásokon át a húsmentes opciókig terjed, de szinte minden kategóriában prémium rendezvényárakkal találkozhatnak a látogatók.

Az árak standonként eltérhetnek, ezért vásárlás előtt érdemes több hely kínálatát is összehasonlítani. Aki egész nap a pályán étkezik, annak a belépő mellett jelentős pluszköltséggel érdemes számolnia.

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