Ropogós sültkrumpli-saláta krémesen
Hozzávalók
-
700 g burgonya
-
1 db kígyóuborka
-
kapor ízlés szerint
-
2 közepes db újhagyma
-
1 nagy fej lilahagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 0% Zsír
-
175g burgonya101 kcal
-
100g kígyóuborka15 kcal
-
0 kcal
-
46g újhagyma9 kcal
-
43g lilahagyma15 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 0% Zsír
-
700g burgonya404 kcal
-
400g kígyóuborka58 kcal
-
0 kcal
-
184g újhagyma35 kcal
-
170g lilahagyma62 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 0% Zsír
-
47.8g burgonya28 kcal
-
27.3g kígyóuborka4 kcal
-
0 kcal
-
12.6g újhagyma2 kcal
-
11.6g lilahagyma4 kcal
-
0.6g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 87% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 4.4 g
Zsír
-
Összesen 0.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 259.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 64 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 53 mg
-
Foszfor 123 mg
-
Nátrium 16 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 32.8 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 256.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 19 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 37 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 76 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 52 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 11 micro
-
β-karotin 210 micro
-
β-crypt 25 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 350 micro
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 87% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 17.5 g
Zsír
-
Összesen 1.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1039.5 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 255 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 211 mg
-
Foszfor 490 mg
-
Nátrium 64 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 131.1 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 19 mg
Víz
-
Összesen 1027.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 75 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 149 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 303 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 206 micro
-
Kolin: 104 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 43 micro
-
β-karotin 842 micro
-
β-crypt 101 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1399 micro
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 87% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 1.2 g
Zsír
-
Összesen 0.1 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 71.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 17 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 34 mg
-
Nátrium 4 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 9 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 70.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 5 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 21 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 7 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 58 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 96 micro
Elkészítés
- A krumplit sós vízben főzzük meg héjastul.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A klasszikus majonézes krumplisalátát most ropogósra sült burgonyával készítettük el, amitől sokkal izgalmasabb lett az állaga. A sült krumpli mellé friss uborka, hagyma és zöldfűszerek kerülnek, végül pedig egy krémes, tejfölös-majonézes öntet fogja össze az egészet. Frissen a legfinomabb, amikor a burgonya még enyhén ropogós. Grillezett húsok, flekken vagy sült csirke mellé is remek köret, de önmagában is laktató fogás.