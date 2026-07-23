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saláta krumplisaláta

Ropogós sültkrumpli-saláta krémesen

Hankusz Sára
Világosszürke tányérban krémes öntettel készült, ropogós sült krumplis saláta látható uborkával, lilahagymával, újhagymával, kaporral és kapribogyóval. A tányér mellett lime, kígyóuborka, fokhagyma, só és olívazöld szalvéta van.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

143
Kalória
4.4g
Fehérje
32.8g
Szénhidrát
0.3g
Zsír
256.8g
Víz
-
Koleszterin
4.7g
Élelmi rost
5g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 143 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 571 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 39 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    4.4 g

Zsír

  • Összesen
    0.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    259.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    64 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    53 mg
  • Foszfor
    123 mg
  • Nátrium
    16 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    32.8 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    256.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    19 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    37 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    76 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    52 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    11 micro
  • β-karotin
    210 micro
  • β-crypt
    25 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    350 micro
Összesen 143 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    17.5 g

Zsír

  • Összesen
    1.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1039.5 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    255 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    211 mg
  • Foszfor
    490 mg
  • Nátrium
    64 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    131.1 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    19 mg

Víz

  • Összesen
    1027.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    75 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    149 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    303 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    206 micro
  • Kolin:
    104 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    43 micro
  • β-karotin
    842 micro
  • β-crypt
    101 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1399 micro
Összesen 571 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    1.2 g

Zsír

  • Összesen
    0.1 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    71.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    17 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    34 mg
  • Nátrium
    4 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    70.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    5 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    21 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    14 micro
  • Kolin:
    7 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    58 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    96 micro
Összesen 39 kcal

Elkészítés

  1. A krumplit sós vízben főzzük meg héjastul.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

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