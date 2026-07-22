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húsételek marhasült

Bulgogi marha

Kikkoman
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A bulgogihoz

1144
Kalória
48g
Fehérje
198.3g
Szénhidrát
14.8g
Zsír
291.6g
Víz
91.5g
Koleszterin
8g
Élelmi rost
30.5g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A bulgogihoz

Összesen 1144 kcal
  • 9% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A bulgogihoz

Összesen 4572 kcal
  • 9% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A bulgogihoz

Összesen 201 kcal
  • 9% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    48 g

Zsír

  • Összesen
    14.8 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    92 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1976.5 g
  • Cink
    9 mg
  • Szelén
    81 mg
  • Kálcium
    133 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    115 mg
  • Foszfor
    569 mg
  • Nátrium
    1053 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    198.3 g
  • Cukor
    30 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    291.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    185 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    7 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    35 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    55 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    19 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    529 micro
  • Kolin:
    146 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    2230 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    3413 micro
  • Lut-zea
    223 micro
Összesen 1144 kcal
  • 9% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    192.1 g

Zsír

  • Összesen
    59.3 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    366 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    7906.1 g
  • Cink
    34 mg
  • Szelén
    322 mg
  • Kálcium
    534 mg
  • Vas
    54 mg
  • Magnézium
    460 mg
  • Foszfor
    2278 mg
  • Nátrium
    4211 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    10 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    793 g
  • Cukor
    122 mg
  • Élelmi rost
    32 mg

Víz

  • Összesen
    1166.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    742 micro
  • B6 vitamin:
    7 mg
  • B12 Vitamin:
    26 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    142 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    222 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    75 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    2117 micro
  • Kolin:
    583 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    8919 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    13650 micro
  • Lut-zea
    891 micro
Összesen 4572 kcal
  • 9% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    8.4 g

Zsír

  • Összesen
    2.6 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    16 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    346 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    20 mg
  • Foszfor
    100 mg
  • Nátrium
    184 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    34.7 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    51 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    32 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    10 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    93 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    390 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    597 micro
  • Lut-zea
    39 micro
Összesen 201 kcal

Elkészítés

A bulgogihoz

  1. A marhahúst leheletvékonyra szeleteljük. Tipp: ha szeletelés előtt 10-20 percre fagyasztóba tesszük a húst, akkor könnyebben tudjuk szeletelni.
  2. A húst egy keverőtálba tesszük, és hozzáadjuk a felszeletelt vöröshagymát, majd a Kikkoman Koreai stílusú teriyaki BBQ-szószt, ami a pác alapját fogja adni. Fűszerezzük még cukorral, fokhagymával, gyömbérrel, borssal és Kikkoman szójaszósszal. Jól elkeverjük, és minimum 20 percre félretesszük pácolódni.
  3. Amíg a hús marinálódik, elkészítjük a rizst, sőt, párolhatunk mellé tetszőleges, szójaszósszal ízesített zöldséget is.
  4. Mikor letelt a 20 perc, felhevítjük a serpenyőben a kétféle olajat, és ráöntjük a bepácolt húst. Magas fokozaton sütjük, folyamatos keverés mellett kb. 10 percig.
  5. Az utolsó egy percben hozzádobjuk az újhagyma szárát is, amit előzőleg kb. 5 cm hosszúságú darabokra vágtunk.
  6. Tálaljuk a húst a rizsre szedve, szórjuk meg chilivel és szezámmaggal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Sütés ideje: 10 p
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A bulgogi a koreai konyha egyik legnépszerűbb fogása, nem csoda, hiszen nagyon egyszerűen és gyorsan el lehet készíteni, a végeredmény pedig egy szaftos, ízgazdag fogás lesz. Tálald párolt rizzsel és tetszőleges párolt zöldséggel, és varázsold a konyhádba Korea ízeit!

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