Bulgogi marha
Hozzávalók
A bulgogihoz
-
600 g marhahús
-
1 nagy db vöröshagyma
-
150 ml barbecue szósz (Kikkoman Koreai stílusú teriyaki BBQ-szósz)
-
1 csapott ek barna cukor
-
1 gerezd fokhagyma
-
2 cm gyömbér
-
bors ízlés szerint
-
1 ek szójaszósz (Kikkoman szójaszósz)
-
1 ek szezámolaj
-
1 ek napraforgó olaj
-
2 közepes db újhagyma zöldje
-
4 bögre rizs (párolva)
-
1 db pak-choi (opcionális)
-
chilipehely ízlés szerint (a tetejére)
-
1 teáskanál szezámmag (a tetejére)
- 9% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 3% Zsír
A bulgogihoz
-
150g marhahús213 kcal
-
43g vöröshagyma15 kcal
-
75g barbecue szósz129 kcal
-
3g barna cukor10 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
3g gyömbér2 kcal
-
0 kcal
-
3g szójaszósz2 kcal
-
3g szezámolaj22 kcal
-
18 kcal
-
15g újhagyma zöldje4 kcal
-
200g rizs716 kcal
-
75g pak-choi9 kcal
-
0 kcal
-
1g szezámmag3 kcal
- 9% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 3% Zsír
A bulgogihoz
-
600g marhahús852 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
300g barbecue szósz516 kcal
-
10g barna cukor38 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
12g gyömbér10 kcal
-
0 kcal
-
10g szójaszósz6 kcal
-
10g szezámolaj88 kcal
-
71 kcal
-
60g újhagyma zöldje16 kcal
-
800g rizs2864 kcal
-
300g pak-choi34 kcal
-
0 kcal
-
2g szezámmag11 kcal
- 9% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 3% Zsír
A bulgogihoz
-
26.3g marhahús37 kcal
-
7.4g vöröshagyma3 kcal
-
13.1g barbecue szósz23 kcal
-
0.4g barna cukor2 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
0.5g gyömbér0 kcal
-
0 kcal
-
0.4g szójaszósz0 kcal
-
0.4g szezámolaj4 kcal
-
0.4g napraforgó olaj3 kcal
-
2.6g újhagyma zöldje1 kcal
-
35g rizs125 kcal
-
13.1g pak-choi2 kcal
-
0 kcal
-
0.1g szezámmag1 kcal
- 9% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 48 g
Zsír
-
Összesen 14.8 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 92 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1976.5 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 81 mg
-
Kálcium 133 mg
-
Vas 14 mg
-
Magnézium 115 mg
-
Foszfor 569 mg
-
Nátrium 1053 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 198.3 g
-
Cukor 30 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 291.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 185 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 7 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 35 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 55 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 19 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 529 micro
-
Kolin: 146 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 2230 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 3413 micro
-
Lut-zea 223 micro
- 9% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 192.1 g
Zsír
-
Összesen 59.3 g
-
Telített zsírsav 16 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
-
Koleszterin 366 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 7906.1 g
-
Cink 34 mg
-
Szelén 322 mg
-
Kálcium 534 mg
-
Vas 54 mg
-
Magnézium 460 mg
-
Foszfor 2278 mg
-
Nátrium 4211 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 10 mg
Szénhidrát
-
Összesen 793 g
-
Cukor 122 mg
-
Élelmi rost 32 mg
Víz
-
Összesen 1166.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 742 micro
-
B6 vitamin: 7 mg
-
B12 Vitamin: 26 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 142 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 222 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 5 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 75 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 2117 micro
-
Kolin: 583 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 8919 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 13650 micro
-
Lut-zea 891 micro
- 9% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 8.4 g
Zsír
-
Összesen 2.6 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 16 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 346 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 20 mg
-
Foszfor 100 mg
-
Nátrium 184 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 34.7 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 51 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 32 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 93 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 390 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 597 micro
-
Lut-zea 39 micro
Elkészítés
A bulgogihoz
- A marhahúst leheletvékonyra szeleteljük. Tipp: ha szeletelés előtt 10-20 percre fagyasztóba tesszük a húst, akkor könnyebben tudjuk szeletelni.
- A húst egy keverőtálba tesszük, és hozzáadjuk a felszeletelt vöröshagymát, majd a Kikkoman Koreai stílusú teriyaki BBQ-szószt, ami a pác alapját fogja adni. Fűszerezzük még cukorral, fokhagymával, gyömbérrel, borssal és Kikkoman szójaszósszal. Jól elkeverjük, és minimum 20 percre félretesszük pácolódni.
- Amíg a hús marinálódik, elkészítjük a rizst, sőt, párolhatunk mellé tetszőleges, szójaszósszal ízesített zöldséget is.
- Mikor letelt a 20 perc, felhevítjük a serpenyőben a kétféle olajat, és ráöntjük a bepácolt húst. Magas fokozaton sütjük, folyamatos keverés mellett kb. 10 percig.
- Az utolsó egy percben hozzádobjuk az újhagyma szárát is, amit előzőleg kb. 5 cm hosszúságú darabokra vágtunk.
- Tálaljuk a húst a rizsre szedve, szórjuk meg chilivel és szezámmaggal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Sütés ideje: 10 p
A bulgogi a koreai konyha egyik legnépszerűbb fogása, nem csoda, hiszen nagyon egyszerűen és gyorsan el lehet készíteni, a végeredmény pedig egy szaftos, ízgazdag fogás lesz. Tálald párolt rizzsel és tetszőleges párolt zöldséggel, és varázsold a konyhádba Korea ízeit!