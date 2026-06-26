Citromfagyi
Hozzávalók
-
125 g cukor
-
3 db citrom (bio, kezeletlen héjú)
-
100 g sűrített tej (cukrozott)
-
400 g görög joghurt
-
2.5 dl habtejszín
- 4% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 15% Zsír
-
16g cukor60 kcal
-
64g citrom10 kcal
-
40 kcal
-
50g görög joghurt52 kcal
-
31g habtejszín91 kcal
- 4% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 15% Zsír
-
125g cukor484 kcal
-
510g citrom78 kcal
-
321 kcal
-
400g görög joghurt412 kcal
-
250g habtejszín730 kcal
- 4% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 15% Zsír
-
9g cukor35 kcal
-
36.8g citrom6 kcal
-
23 kcal
-
28.9g görög joghurt30 kcal
-
18.1g habtejszín53 kcal
- 4% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 52% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 4 g
Zsír
-
Összesen 14.8 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 39 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 160.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 66 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 8 mg
-
Foszfor 56 mg
-
Nátrium 27 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29 g
-
Cukor 24 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 53.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 97 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 18 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 6 micro
-
Kolin: 18 mg
-
Retinol - A vitamin: 95 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 22 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4 micro
- 4% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 52% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 32.3 g
Zsír
-
Összesen 118.8 g
-
Telített zsírsav 54 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 312 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1282.4 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 18 mg
-
Kálcium 528 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 65 mg
-
Foszfor 449 mg
-
Nátrium 219 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 232 g
-
Cukor 193 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 426.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 774 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 147 mg
-
D vitamin: 64 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 51 micro
-
Kolin: 145 mg
-
Retinol - A vitamin: 758 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 172 micro
-
β-crypt 54 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 30 micro
- 4% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 52% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 2.3 g
Zsír
-
Összesen 8.6 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 22 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 92.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 38 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 5 mg
-
Foszfor 32 mg
-
Nátrium 16 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 16.7 g
-
Cukor 14 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 30.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 56 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 4 micro
-
Kolin: 10 mg
-
Retinol - A vitamin: 55 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 12 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
Elkészítés
- A cukrot egy nagy tálba szórjuk, majd hozzáreszeljük a citromok héját (egy keveset tegyünk félre a tálaláshoz). Az ujjainkkal alaposan összemorzsoljuk, hogy a citromhéjból a lehető legtöbb aromát át tudja venni a cukor, így sokkal intenzívebbé téve a fagyi citrusos ízét.
- Ezután jöhet bele a citromok kifacsart (magtalanított!) leve, a sűrített tej, valamint a görög joghurt. Az egészet keverjük teljesen egyneműre.
- Egy másik tálban verjük fel a tejszínt habbá, majd 2-3 adagban forgassuk hozzá a citromos krémhez, méghozzá nagy, levegős mozdulatokkal, hogy könnyed és habos maradjon a fagyi állaga.
- A kész fagyialapot öntsük át egy fagyasztó-kompatibilis formába, és a tetejét szórjuk meg reszelt citromhéjjal. A formát tekerjük körbe folpackkal, majd mehet a fagyasztóba: minimum 6-8 órát adjunk neki dermedni, de a legpraktikusabb, ha egy éjszakát hagyjuk pihenni.
- A kész fagylaltot tálalás előtt 10-15 perccel vegyük elő, hogy picit puhuljon. Kínáljuk fagyikehelyben, a tetején citromgerezddel és reszelt citromhéjjal díszítve.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
Mindösszesen 5 alapanyag és pár óra pihentetés szükséges hozzá, hogy elkészítsétek a szezon legfinomabb citromfagylaltját. Nem kell se fagylaltgép, se extra alapanyagok: dobjuk össze 10 perc alatt ezt a krémes fagyialapot, hogy másnap már felkészülten várjuk a kánikulát!