Citromfagyi

A nyári hőhullámok idején nemcsak a légkondicionáló segíthet elviselhetőbbé tenni a meleget. Már néhány egyszerű megoldással is jelentősen csökkenthető a lakás felmelegedése, így a klímának vagy más hűtőberendezésnek is kevesebbet kell dolgoznia, ráadásul az áramhálózatot is kíméljük, ami extra terhelésnek van kitéve ebben az időszakban.