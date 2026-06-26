r
Nosalty Logó
fagyi gyümölcsfagyi

Citromfagyi

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

253
Kalória
4g
Fehérje
29g
Szénhidrát
14.8g
Zsír
53.3g
Víz
38.9g
Koleszterin
946.1mg
Élelmi rost
24.2g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 15% Zsír
Összesen 253 kcal
  • 4% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 15% Zsír
Összesen 2025 kcal
  • 4% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 15% Zsír
Összesen 147 kcal
  • 4% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 52% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    4 g

Zsír

  • Összesen
    14.8 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    39 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    160.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    66 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    8 mg
  • Foszfor
    56 mg
  • Nátrium
    27 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29 g
  • Cukor
    24 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    53.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    97 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    6 micro
  • Kolin:
    18 mg
  • Retinol - A vitamin:
    95 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    22 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4 micro
Összesen 253 kcal
  • 4% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 52% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    32.3 g

Zsír

  • Összesen
    118.8 g
  • Telített zsírsav
    54 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    312 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1282.4 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    18 mg
  • Kálcium
    528 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    65 mg
  • Foszfor
    449 mg
  • Nátrium
    219 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    232 g
  • Cukor
    193 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    426.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    774 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    147 mg
  • D vitamin:
    64 micro
  • K vitamin:
    7 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    51 micro
  • Kolin:
    145 mg
  • Retinol - A vitamin:
    758 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    172 micro
  • β-crypt
    54 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    30 micro
Összesen 2025 kcal
  • 4% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 52% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    2.3 g

Zsír

  • Összesen
    8.6 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    22 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    92.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    38 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    5 mg
  • Foszfor
    32 mg
  • Nátrium
    16 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    16.7 g
  • Cukor
    14 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    30.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    56 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    4 micro
  • Kolin:
    10 mg
  • Retinol - A vitamin:
    55 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    12 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2 micro
Összesen 147 kcal

Elkészítés

  1. A cukrot egy nagy tálba szórjuk, majd hozzáreszeljük a citromok héját (egy keveset tegyünk félre a tálaláshoz). Az ujjainkkal alaposan összemorzsoljuk, hogy a citromhéjból a lehető legtöbb aromát át tudja venni a cukor, így sokkal intenzívebbé téve a fagyi citrusos ízét.
  2. Ezután jöhet bele a citromok kifacsart (magtalanított!) leve, a sűrített tej, valamint a görög joghurt. Az egészet keverjük teljesen egyneműre.
  3. Egy másik tálban verjük fel a tejszínt habbá, majd 2-3 adagban forgassuk hozzá a citromos krémhez, méghozzá nagy, levegős mozdulatokkal, hogy könnyed és habos maradjon a fagyi állaga.
  4. A kész fagyialapot öntsük át egy fagyasztó-kompatibilis formába, és a tetejét szórjuk meg reszelt citromhéjjal. A formát tekerjük körbe folpackkal, majd mehet a fagyasztóba: minimum 6-8 órát adjunk neki dermedni, de a legpraktikusabb, ha egy éjszakát hagyjuk pihenni.
  5. A kész fagylaltot tálalás előtt 10-15 perccel vegyük elő, hogy picit puhuljon. Kínáljuk fagyikehelyben, a tetején citromgerezddel és reszelt citromhéjjal díszítve.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Mindösszesen 5 alapanyag és pár óra pihentetés szükséges hozzá, hogy elkészítsétek a szezon legfinomabb citromfagylaltját. Nem kell se fagylaltgép, se extra alapanyagok: dobjuk össze 10 perc alatt ezt a krémes fagyialapot, hogy másnap már felkészülten várjuk a kánikulát!

Hasonló receptek

Összes gyümölcsfagyi
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Három pöttyös kerámiatálban tálalt, halvány rózsaszín vegán puncsfagylalt kekszmorzsával, világos háttéren.
házi fagyi

Vegán puncsfagyi

A puncsfagyi igazi retró kedvenc, ami sokunknak a gyerekkori fagyizásokat idézi. Ebben a vegán változatban tejtermékek nélkül is krémes, gazdag és jellegzetesen puncsos lesz a ...

Hankusz Sára

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

legegyszerubb-meggyes-kevert
bögrés süti

Legegyszerűbb meggyes kevert

Amikor gyors és finom sütire vágyunk, tökéletes választás. Nem csak meggyel, hanem bármilyen gyümölccsel, de akár csokival vagy magokkal, illetve ezek keverésével is elkészíthető.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept