Vegán bún chả, vagyis vietnámi tésztasaláta

A bún chả egy grillezett sertéshúsos vietnámi fogás, hideg rizstésztával és rengeteg friss zöldséggel, leöntve egy édes-savanyú szósszal. Mi most ennek készítettük el a vegán változatát füstös BBQ tofuval, hogy minél jobban hasonlítson az eredeti grillezett verzióhoz. Meleg nyári napokon tökéletes választás, mint könnyű ebéd vagy vacsora, ráadásul a konyhában sem kell órákat tölteni az elkészítésével.