Vegán bún chả, vagyis vietnámi tésztasaláta
Hozzávalók
Bun cha
-
180 g tofu (Lunter Marinált füstölt BBQ grill tofu)
-
250 g rizstészta
-
1 közepes db fejessaláta
-
100 g uborka
-
1 közepes db sárgarépa
-
1 csokor menta
-
1 csokor koriander
-
1 kis fej vöröshagyma (opcionálisan pirított hagyma a tetejére)
Szósz
-
2 teáskanál barna cukor
-
1 lime-ból nyert limelé
-
2 ek szójaszósz
-
50 ml víz
-
1 gerezd fokhagyma
-
gyömbér ízlés szerint
-
chili ízlés szerint
- 5% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 2% Zsír
Bun cha
-
90g tofu130 kcal
-
125g rizstészta455 kcal
-
165g fejessaláta16 kcal
-
50g uborka7 kcal
-
40g sárgarépa15 kcal
-
90g menta63 kcal
-
15g koriander3 kcal
-
25g vöröshagyma9 kcal
Szósz
-
5g barna cukor19 kcal
-
14g limelé4 kcal
-
10g szójaszósz6 kcal
-
25g víz0 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 2% Zsír
Bun cha
-
180g tofu259 kcal
-
250g rizstészta910 kcal
-
330g fejessaláta32 kcal
-
100g uborka15 kcal
-
80g sárgarépa29 kcal
-
180g menta126 kcal
-
30g koriander7 kcal
-
50g vöröshagyma18 kcal
Szósz
-
10g barna cukor38 kcal
-
28g limelé7 kcal
-
20g szójaszósz12 kcal
-
50g víz0 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 2% Zsír
Bun cha
-
13.7g tofu20 kcal
-
19.1g rizstészta69 kcal
-
25.2g fejessaláta2 kcal
-
7.6g uborka1 kcal
-
6.1g sárgarépa2 kcal
-
13.7g menta10 kcal
-
2.3g koriander1 kcal
-
3.8g vöröshagyma1 kcal
Szósz
-
0.8g barna cukor3 kcal
-
2.1g limelé1 kcal
-
1.5g szójaszósz1 kcal
-
3.8g víz0 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 71% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 30.4 g
Zsír
-
Összesen 9.9 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2569.6 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 36 mg
-
Kálcium 945 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 178 mg
-
Foszfor 523 mg
-
Nátrium 869 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 133.8 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 15 mg
Víz
-
Összesen 422.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 744 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 47 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 184 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 249 micro
-
Kolin: 31 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1249 micro
-
β-karotin 5992 micro
-
β-crypt 43 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1727 micro
- 5% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 71% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 60.8 g
Zsír
-
Összesen 19.9 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5139.2 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 72 mg
-
Kálcium 1890 mg
-
Vas 20 mg
-
Magnézium 356 mg
-
Foszfor 1047 mg
-
Nátrium 1738 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 267.6 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 30 mg
Víz
-
Összesen 845.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1488 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 94 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 369 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 497 micro
-
Kolin: 63 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 2497 micro
-
β-karotin 11983 micro
-
β-crypt 86 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 3453 micro
- 5% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 71% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 4.6 g
Zsír
-
Összesen 1.5 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 392 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 144 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 27 mg
-
Foszfor 80 mg
-
Nátrium 133 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.4 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 64.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 114 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 28 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 38 micro
-
Kolin: 5 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 190 micro
-
β-karotin 914 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 263 micro
Elkészítés
Bun cha
- A rizstésztát főzzük ki lobogó vízben, majd öblítsük le hideg vízzel, és tegyük félre.
- A zöldségeket mossuk meg, az uborkát karikázzuk fel, a répát csíkozzuk fel, a salátát pedig szedjük leveleire.
- A Lunter Marinált füstölt BBQ grill tofut szeleteljük fel és pirítsuk meg az olajon.
- Halmozzuk egy mélytányér közepébe a rizstésztát, tegyük rá a salátalevelet, a friss koriandert és mentát, az uborkát és a répát, majd mehet rá a lepirított tofu. Ízlés szerint megszórhatjuk pirított hagymával is.
Szósz
- Az öntethez keverjük össze a hozzávalókat - a fokhagymát és a gyömbért vágjuk apróra, vagy reszelhetjük le. Addig kevergessük a szószt, amíg a cukor teljesen felolvad.
- Fogyasztás előtt locsoljuk meg gazdagon a tányérban elrendezett tésztasalátát az öntettel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 5 p
A bún chả egy grillezett sertéshúsos vietnámi fogás, hideg rizstésztával és rengeteg friss zöldséggel, leöntve egy édes-savanyú szósszal. Mi most ennek készítettük el a vegán változatát füstös BBQ tofuval, hogy minél jobban hasonlítson az eredeti grillezett verzióhoz. Meleg nyári napokon tökéletes választás, mint könnyű ebéd vagy vacsora, ráadásul a konyhában sem kell órákat tölteni az elkészítésével.