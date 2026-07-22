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saláta tésztasaláta

Vegán bún chả, vagyis vietnámi tésztasaláta

Nosalty vegán
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Bun cha

Szósz

729
Kalória
30.4g
Fehérje
133.8g
Szénhidrát
9.9g
Zsír
422.6g
Víz
-
Koleszterin
14.8g
Élelmi rost
10.2g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 2% Zsír

Bun cha

Szósz

Összesen 729 kcal
  • 5% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 2% Zsír

Bun cha

Szósz

Összesen 1457 kcal
  • 5% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 2% Zsír

Bun cha

Szósz

Összesen 111 kcal
  • 5% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 71% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    30.4 g

Zsír

  • Összesen
    9.9 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2569.6 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    36 mg
  • Kálcium
    945 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    178 mg
  • Foszfor
    523 mg
  • Nátrium
    869 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    133.8 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    15 mg

Víz

  • Összesen
    422.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    744 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    47 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    184 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    249 micro
  • Kolin:
    31 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    1249 micro
  • β-karotin
    5992 micro
  • β-crypt
    43 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1727 micro
Összesen 729 kcal
  • 5% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 71% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    60.8 g

Zsír

  • Összesen
    19.9 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5139.2 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    72 mg
  • Kálcium
    1890 mg
  • Vas
    20 mg
  • Magnézium
    356 mg
  • Foszfor
    1047 mg
  • Nátrium
    1738 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    267.6 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    30 mg

Víz

  • Összesen
    845.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1488 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    94 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    369 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    497 micro
  • Kolin:
    63 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    2497 micro
  • β-karotin
    11983 micro
  • β-crypt
    86 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    3453 micro
Összesen 1457 kcal
  • 5% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 71% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    4.6 g

Zsír

  • Összesen
    1.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    392 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    144 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    27 mg
  • Foszfor
    80 mg
  • Nátrium
    133 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20.4 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    64.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    114 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    28 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    38 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    190 micro
  • β-karotin
    914 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    263 micro
Összesen 111 kcal

Elkészítés

Bun cha

  1. A rizstésztát főzzük ki lobogó vízben, majd öblítsük le hideg vízzel, és tegyük félre.
  2. A zöldségeket mossuk meg, az uborkát karikázzuk fel, a répát csíkozzuk fel, a salátát pedig szedjük leveleire.
  3. A Lunter Marinált füstölt BBQ grill tofut szeleteljük fel és pirítsuk meg az olajon.
  4. Halmozzuk egy mélytányér közepébe a rizstésztát, tegyük rá a salátalevelet, a friss koriandert és mentát, az uborkát és a répát, majd mehet rá a lepirított tofu. Ízlés szerint megszórhatjuk pirított hagymával is.

Szósz

  1. Az öntethez keverjük össze a hozzávalókat - a fokhagymát és a gyömbért vágjuk apróra, vagy reszelhetjük le. Addig kevergessük a szószt, amíg a cukor teljesen felolvad.
  2. Fogyasztás előtt locsoljuk meg gazdagon a tányérban elrendezett tésztasalátát az öntettel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 5 p
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A bún chả egy grillezett sertéshúsos vietnámi fogás, hideg rizstésztával és rengeteg friss zöldséggel, leöntve egy édes-savanyú szósszal. Mi most ennek készítettük el a vegán változatát füstös BBQ tofuval, hogy minél jobban hasonlítson az eredeti grillezett verzióhoz. Meleg nyári napokon tökéletes választás, mint könnyű ebéd vagy vacsora, ráadásul a konyhában sem kell órákat tölteni az elkészítésével.

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