A reggeli nemcsak energiát ad a nap indításához, hanem hosszú távon a szív- és érrendszer egészségére is hatással lehet. Szakértők szerint azok, akik rendszeresen kiegyensúlyozott reggelit fogyasztanak, kisebb eséllyel küzdenek szív- és érrendszeri betegségekkel, 2-es típusú cukorbetegséggel vagy anyagcsere-problémákkal.

De mitől lesz igazán szívbarát egy reggeli? Egy kardiológus szerint nem bonyolult recepteken múlik: a rostokban gazdag alapanyagok, a telítetlen zsírsavak, a megfelelő fehérjeforrások és a kevés hozzáadott cukor jelentik az ideális kombinációt. Íme két egyszerű, mégis tápláló reggeli, amelyet ő is rendszeresen ajánl.

Ezt a két reggelit ajánlja egy kardiológus, ha jót akarsz a szívednek

Korábban már írtunk arról, hogy szakértők szerint mi a legjobb reggeli, és ajánlottunk már egészséges reggeliket is, ha szeretnéd fitten kezdeni a napot. Sőt, a rostban gazdag vacsora előnyeiről is írtunk már, most pedig eljött az idő, hogy a kardiológus reggelijavaslatát is megosszuk veletek.

Kattints a képre, és nézd meg, mik a legjobb reggelik egy kardiológus szerint!

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Nem egyetlen étkezésen múlik

A kardiológus hangsúlyozza, hogy nincs csodaszer vagy egyetlen tökéletes reggeli. A szív egészségét elsősorban a hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott étrend támogatja.

Receptajánló:

Érdemes előnyben részesíteni a teljes értékű gabonákat, a zöldségeket, a gyümölcsöket, a hüvelyeseket és az egészséges zsiradékokat, miközben mérsékeljük a só, a hozzáadott cukor és a telített zsírok fogyasztását. Emellett a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás és a stressz kezelése is fontos szerepet játszik a szív védelmében.

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