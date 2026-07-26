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2026.07.26.

Nosalty Mit főzzek ma? A legfinomabb svéd húsgolyót fahéjas édesség kíséri, de krémleves is készül

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Ünnepi alkalomra is beillő menüsort gondoltunk ki nektek mára.

Fütyüljön az a répaleves, guruljon a húsgolyó, és ropogjon a fahéjas alma!

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