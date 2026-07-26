Fütyüljön az a répaleves, guruljon a húsgolyó, és ropogjon a fahéjas alma!
Nosalty Mit főzzek ma? A legfinomabb svéd húsgolyót fahéjas édesség kíséri, de krémleves is készül
Ünnepi alkalomra is beillő menüsort gondoltunk ki nektek mára.
Ünnepi alkalomra is beillő menüsort gondoltunk ki nektek mára.
Fütyüljön az a répaleves, guruljon a húsgolyó, és ropogjon a fahéjas alma!
A klasszikus majonézes krumplisalátát most ropogósra sült burgonyával készítettük el, amitől sokkal izgalmasabb lett az állaga. A sült krumpli mellé friss uborka, hagyma és ...
Elkészítéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
Kis hazánk igazi "befőzőország", ahol nyaranta felbecsülhetetlen mennyiségben rakunk el mindenféle gyümölcslekvárt, -befőttet és -szörpöt. Ahány ház, annyi praktika létezik a ...
Nem egy divatos diéta, hanem egy hosszú távon fenntartható étkezési minta lehet a kulcs az egészséges öregedéshez, legalábbis ez derült ki egy több évtizedes kutatásból. A vizsgálat szerint egy bizonyos étrend különösen erős kapcsolatot mutatott azzal, hogy az emberek idősebb korukban is megőrizzék fizikai, szellemi és kognitív egészségüket.Nosalty
Ünnepi alkalomra is beillő menüsort gondoltunk ki nektek mára.Brecz Judit
Nem ússzuk meg a nosztalgiát, mert ezen a héten csakis olyan recepteket vonultatunk fel, melyektől azonnal nyaralni indulnál a Balatonra, és újraélnéd a gyerekkori strandos-éttermes ételek élményét.Brecz Judit
Egy egyszerű tejtermék lefekvés előtt nemcsak az izmaid regenerációját segítheti, hanem az anyagcserédre is pozitív hatással lehet. Mutatjuk, mit találtak a kutatók.
A Hungaroringen egy sajtburgerért 7000, egy szelet pizzáért 3800 forintot is elkérnek. Mutatjuk, mennyibe kerülnek 2026-ban a burgerek, gyrosok, lángosok, italok és édességek a Forma–1-es Magyar Nagydíjon.
A reggeli nemcsak energiát ad a nap indításához, hanem hosszú távon a szív- és érrendszer egészségére is hatással lehet. Szakértők szerint azok, akik rendszeresen kiegyensúlyozott reggelit fogyasztanak, kisebb eséllyel küzdenek szív- és érrendszeri betegségekkel, 2-es típusú cukorbetegséggel vagy anyagcsere-problémákkal.
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...
A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.