A leggyakoribb rendelési hiba, amit szinte minden vendég elkövet

Egy hosszú étlap könnyen döntésképtelenné teheti a vendéget, ezért sokan a felszolgálótól kérnek segítséget. A vendéglátósok szerint azonban nem mindegy, hogyan fogalmazzuk meg a kérdést, mert a pincér kedvence nem biztos, hogy nekünk is ízleni fog.

Amikor először járunk egy étteremben, természetes, hogy szeretnénk biztosra menni. Az étlap tele lehet csábító fogásokkal, a nevek azonban nem mindig árulják el, melyik étel illik leginkább az ízlésünkhöz. Ilyenkor sok vendég automatikusan azt kérdezi a felszolgálótól: „Neked melyik a kedvenced?”

Étteremtulajdonosok szerint ez udvarias és kézenfekvő kérdésnek tűnik, valójában azonban nem feltétlenül visz közelebb a jó döntéshez. A pincér ugyanis a saját ízlése alapján válaszol, amely könnyen eltérhet a vendégétől. Lehet, hogy rajong a csípős ételekért, miközben a kérdező inkább enyhébb ízeket keres, vagy éppen a nehéz, tartalmas fogásokat kedveli, amikor a vendég valami könnyűt enne.

Stephanie Mell amerikai étteremtulajdonos szerint a legtöbb ember valójában nem is a felszolgáló személyes kedvencére kíváncsi. Inkább azt szeretné megtudni, melyik fogás mutatja meg legjobban az étterem karakterét, és mit érdemes megkóstolni annak, aki most jár ott először.

Ezekkel a kérdésekkel jobb ajánlást kaphatsz

A szakember ezért azt tanácsolja, hogy a személyes kedvenc helyett inkább azt kérdezzük meg, miről ismert az étterem, vagy melyik fogást tartják a hely specialitásának. Ezek a kérdések sokkal pontosabb választ adhatnak, hiszen nem egyetlen ember ízlésére, hanem a konyha erősségeire irányítják a figyelmet.

Egy tapasztalt felszolgáló ilyenkor általában vissza is kérdez. Szeretnénk-e könnyű vagy laktató ételt, kedveljük-e a halakat, a tengeri fogásokat, a markáns fűszerezést, esetleg vegetáriánus lehetőséget keresünk? Fontos lehet az is, hogy van-e ételallergiánk, érzékenységünk vagy speciális étrendünk.

A jó ajánlás ugyanis nem arról szól, mit enne szívesen a pincér, hanem arról, mi illik az adott vendéghez. A felszolgáló ismeri az összetevőket, az elkészítés módját, az adagok méretét, és azt is látja, melyik étel arat rendszeresen sikert.

Az aznapi ajánlatra is érdemes rákérdezni

Robert Mahon étteremtulajdonos szerint jó megoldás lehet azt is megkérdezni, mit rendelne a felszolgáló azon az estén. Ez már nem feltétlenül a személyes kedvencről szól, hanem arról, melyik alapanyag a legfrissebb, melyik fogás sikerült különösen jól, vagy mit emelne ki aznap a konyha.

A pincérek nap mint nap látják a vendégek reakcióit, ezért általában pontosan tudják, melyik ételt dicsérik a legtöbben, melyik fogás milyen ízléshez passzol, és miből érkezik vissza ritkán maradék. A cél egy jó étteremben nem az, hogy mindenáron a legdrágább fogást adják el, hanem hogy a vendég elégedetten távozzon.

Sokan mégis a megszokott ételeket választják, mert nem szeretnének csalódni. Ezzel azonban könnyen éppen arról maradhatnak le, amiért az adott helyet érdemes volt felkeresni. Rendelés előtt ezért érdemes elmondani, milyen ízeket szeretünk, majd rákérdezni az étterem specialitására. Így jóval nagyobb eséllyel kerül olyan fogás az asztalra, amely valóban emlékezetessé teszi az estét.

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