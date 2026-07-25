Gasztro

2026.07.25.

Nosalty-kvíz: Felismered az alábbi 8 tortát rajzok alapján?

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A klasszikus tortákat sokszor első ránézésre felismerjük, de vajon akkor is menni fog, ha csak rajzos formában mutatjuk meg őket?

Vannak torták, amelyeknek elég meglátni a tetejét, a színét vagy egyetlen szeletét, és máris tudjuk, melyik klasszikusról van szó. De mi történik akkor, ha a tortákat nem fotón, hanem rajzokon keresztül kell felismerni? Ilyenkor már nemcsak az emlékezetedre, hanem a megfigyelőképességedre is szükség lesz. A színek, a formák, a díszítések, a rétegek és az apró részletek segíthetnek, de néhány rajz biztosan próbára teszi majd a tortás tudásodat.

Egy szelet torta
Nosalty-kvíz: Felismered az alábbi 8 tortát rajzok alapján?

Ebben a kvízben 8 ismert tortát mutatunk meg játékos, rajzos formában. Lesz köztük magyar cukrászdai klasszikus, retró kedvenc és olyan desszert is, amelyet ünnepeken, születésnapokon vagy családi összejöveteleken sokan láttunk már az asztalon.

A feladat egyszerűnek tűnik: nézd meg a rajzot, figyeld meg a krémet, a gyümölcsöt, a csokidíszítést vagy a torta különleges formáját, és tippeld meg, melyik édességet látod. De ne lepődj meg, ha néhány kérdésnél kicsit tovább kell gondolkodnod.

Töltsd ki a Nosalty-kvízt, és derítsd ki, felismered-e ezt a 8 tortát rajzok alapján!

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