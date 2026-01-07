Vegán pizza sokszínű zöldségekkel Lakos Benedek

A vegán, vagyis állati eredetű hozzávalóktól mentes fogásoktól nem kell megrettennie még a húsevőknek sem. Izgalmas és ízletes ételek kerülhetnek a tányérra ilyen formában is, sőt, rengeteg kreativitásnak ad teret a konyhában, ha mellőzünk minden hús- és tejterméket, illetve a tojást. Jó hír, hogy szinte bármit elkészíthetünk ilyen formában, így az olyan örökkedvencekről sem kell lemondanunk, mint a pizza.

A „diósajt" remek feltét vegán pizzánkra Lakos Benedek

A pizzatészta összeállítása nem bonyolult, viszont néhány apróságra érdemes odafigyelni, hogy ruganyos, könnyű tésztát kapjunk végeredményül. Ilyen például, a só hozzáadása a tésztához, ugyanis, ha ez elején már hozzákeverjük, akkor az élesztő nem tud hatékonyan dolgozni.

Tipp: A begyúrt tésztából készített kisebb gombócokat kenjük meg olívaolajjal, és frissen tartó fóliával hagyjuk kelni őket!

Színes, ízes, izgalmas, és még vegán is Lakos Benedek

A sok színes feltéttől válik izgalmassá

A kaliforniai paprika (piros, sárga, zöld), csiperkegomba, lilahagyma és kukorica nemcsak színt, hanem különböző textúrákat is ad a pizzának. Még izgalmasabbá teheted mindezt, ha megpirítod egy kicsit a zöldségeket előre egy serpenyőben (például olívaolajjal, oregánóval), így karamellizálódnak az ízek és nem engednek annyi vizet a pizzára, így a tészta így ropogósabb marad.

A vegán pizza ízvilágát nagyban meghatározza a fűszerezés és a feltétek harmóniája. A paradicsomos alapot érdemes nemcsak sóval és borssal ízesíteni, hanem oregánóval és egy csipet köménnyel is, hogy igazán pizzás karaktert kapjon.

Ha még karakteresebb ízekre vágysz, kevés fokhagymapor vagy frissen zúzott fokhagyma is kerülhet a szószba.

Tálaláskor friss zöldfűszerekkel, például bazsalikommal vagy rukkolával tovább fokozhatjuk az élményt, ezek nemcsak ízben, hanem illatban és látványban is sokat adnak a pizzához.

A „sajtos pizza" vegán módon is könnyen elkészíthető. A dióval készülő sajtutánzat remek alternatíva, hiszen kellemesen sós, enyhén diós íze jól kiegészíti a zöldségeket.

Tipp: Ha krémesebb hatásra vágysz, készíthetsz kesudióalapú vegán sajtot is, amelyet élesztőpehellyel és egy kevés citromlével ízesíthetsz.

Ez sütés közben kissé megpirul, és hasonló élményt ad, mint a hagyományos sajt, miközben teljesen növényi alapú marad a pizza.