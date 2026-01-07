r
pizza zöldséges pizza

Vegán pizza sokszínű zöldségekkel

Vegán pizza sokszínű zöldségekkel
Lakos Benedek
Vegán pizza paradicsomszósszal és zöldségekkel sütve, rukkolával tálalva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A tésztához

A feltétekhez

A „diósajthoz”

691
Kalória
19.7g
Fehérje
98.7g
Szénhidrát
26.7g
Zsír
301.9g
Víz
-
Koleszterin
9.2g
Élelmi rost
11.5g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A tésztához

A feltétekhez

A „diósajthoz”

Összesen 691 kcal
  • 4% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A tésztához

A feltétekhez

A „diósajthoz”

Összesen 2761 kcal
  • 4% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A tésztához

A feltétekhez

A „diósajthoz”

Összesen 149 kcal
  • 4% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    19.7 g

Zsír

  • Összesen
    26.7 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    9 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    14 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2272.1 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    37 mg
  • Kálcium
    143 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    122 mg
  • Foszfor
    336 mg
  • Nátrium
    1624 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    98.7 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    301.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    118 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    118 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    65 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    233 micro
  • Kolin:
    51 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    16 micro
  • β-karotin
    1329 micro
  • β-crypt
    162 micro
  • Likopin
    6948 micro
  • Lut-zea
    2144 micro
Összesen 691 kcal
  • 4% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    78.7 g

Zsír

  • Összesen
    107 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    34 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    54 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    9088.5 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    149 mg
  • Kálcium
    573 mg
  • Vas
    16 mg
  • Magnézium
    487 mg
  • Foszfor
    1344 mg
  • Nátrium
    6497 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    8 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    394.7 g
  • Cukor
    46 mg
  • Élelmi rost
    37 mg

Víz

  • Összesen
    1207.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    473 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    11 mg
  • C vitamin:
    471 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    258 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    23 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    931 micro
  • Kolin:
    205 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    63 micro
  • β-karotin
    5315 micro
  • β-crypt
    647 micro
  • Likopin
    27790 micro
  • Lut-zea
    8574 micro
Összesen 2761 kcal
  • 4% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.2 g

Zsír

  • Összesen
    5.7 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    486.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    31 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    26 mg
  • Foszfor
    72 mg
  • Nátrium
    348 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    21.1 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    64.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    25 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    25 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    14 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    50 micro
  • Kolin:
    11 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    284 micro
  • β-crypt
    35 micro
  • Likopin
    1487 micro
  • Lut-zea
    459 micro
Összesen 149 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. A liszt harmadát elkeverjük a langyos vízzel, cukorral és élesztővel, majd 20 percig állni hagyjuk. Utána hozzáadjuk a maradék lisztet és az olajat és ruganyos tésztát gyúrunk. Ekkor adjuk hozzá a sót, hogy ne semlegesítse az élesztőt. Ha túl ragacsos lenne, adjunk hozzá kevés plusz lisztet, de ne túl sokat. A lényeg, hogy ne ragadjon a deszkához.
  2. A tésztát 10 percig dagasztjuk, amíg egy feszes gombócot nem kapunk. Kiolajozott tálba tesszük és a gombócot is bevonjuk olajjal, nehogy kiszáradjon. Lefedjük frissentartó fóliával és meleg helyen duplájára kelesztjük a tésztát.

A feltétekhez

  1. A paprikákat megmossuk, majd vékony csíkokra vágjuk. Egy serpenyőben felhevítjük az olajat, majd belevetjük a paprikákat. Megszórjuk a köménnyel, oreganóval, majd ízlés szerint sózzuk-borsozzuk. Magas lángon, 3-5 perc alatt alaposan lepirítjuk és egy tálba tesszük.
  2. Előmelegítjük a sütőnket 240 fokra. A megkelt tésztát két részre osztjuk, kigombócozzuk, majd sodrófával vékonyra nyújtjuk. Kilisztezünk egy gáztepsit, ráhelyezzük az első pizzatésztát, majd megkenjük passatával. Szórunk rá a sült paprikából, a szeletekre vágott gombából, szeletekre vágott lilahagymából és kukoricából. Megsózzuk az egészet, majd betesszük a sütőbe és 10-15 perc alatt készre sütjük.
  3. Frissen felvágjuk, majd rukkolával, olívaolajjal és „diósajtos” szórással tálaljuk.

A „diósajthoz”

  1. A diót száraz serpenyőben addig pirítjuk, míg aromás nem lesz. Ekkor késes aprítóba tesszük a fűszerekkel és szemcsésre dolgozzuk. Ezzel tálaljuk a pizzát.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Főzés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 240 °C
További kipróbált receptek

Mivel a pizza alaptésztája amúgy is vegán, továbbá, mivel bármivel megpakolhatjuk, amivel csak szeretnénk, a vegán pizza elkészítése szinte gyerekjáték. Műsajt és feldolgozott kamuhúsok helyett válasszunk színes zöldségeket és egy különleges, dióból készített „sajtot” feltétként.

Vegán pizza sokszínű zöldségekkel
Vegán pizza sokszínű zöldségekkel
Lakos Benedek

A vegán, vagyis állati eredetű hozzávalóktól mentes fogásoktól nem kell megrettennie még a húsevőknek sem. Izgalmas és ízletes ételek kerülhetnek a tányérra ilyen formában is, sőt, rengeteg kreativitásnak ad teret a konyhában, ha mellőzünk minden hús- és tejterméket, illetve a tojást. Jó hír, hogy szinte bármit elkészíthetünk ilyen formában, így az olyan örökkedvencekről sem kell lemondanunk, mint a pizza.

Diósajt
A „diósajt" remek feltét vegán pizzánkra
Lakos Benedek

A pizzatészta összeállítása nem bonyolult, viszont néhány apróságra érdemes odafigyelni, hogy ruganyos, könnyű tésztát kapjunk végeredményül. Ilyen például, a hozzáadása a tésztához, ugyanis, ha ez elején már hozzákeverjük, akkor az élesztő nem tud hatékonyan dolgozni.

Tipp:

A begyúrt tésztából készített kisebb gombócokat kenjük meg olívaolajjal, és frissen tartó fóliával hagyjuk kelni őket!
Vegán pizza sokszínű zöldségekkel
Színes, ízes, izgalmas, és még vegán is
Lakos Benedek

A sok színes feltéttől válik izgalmassá

A kaliforniai paprika (piros, sárga, zöld), csiperkegomba, lilahagyma és kukorica nemcsak színt, hanem különböző textúrákat is ad a pizzának. Még izgalmasabbá teheted mindezt, ha megpirítod egy kicsit a zöldségeket előre egy serpenyőben (például olívaolajjal, oregánóval), így karamellizálódnak az ízek és nem engednek annyi vizet a pizzára, így a tészta így ropogósabb marad.

A vegán pizza ízvilágát nagyban meghatározza a fűszerezés és a feltétek harmóniája. A paradicsomos alapot érdemes nemcsak sóval és borssal ízesíteni, hanem oregánóval és egy csipet köménnyel is, hogy igazán pizzás karaktert kapjon.

Ha még karakteresebb ízekre vágysz, kevés fokhagymapor vagy frissen zúzott fokhagyma is kerülhet a szószba.

Tálaláskor friss zöldfűszerekkel, például bazsalikommal vagy rukkolával tovább fokozhatjuk az élményt, ezek nemcsak ízben, hanem illatban és látványban is sokat adnak a pizzához.

A „sajtos pizza" vegán módon is könnyen elkészíthető. A dióval készülő sajtutánzat remek alternatíva, hiszen kellemesen sós, enyhén diós íze jól kiegészíti a zöldségeket.

Tipp:

Ha krémesebb hatásra vágysz, készíthetsz kesudióalapú vegán sajtot is, amelyet élesztőpehellyel és egy kevés citromlével ízesíthetsz.

Ez sütés közben kissé megpirul, és hasonló élményt ad, mint a hagyományos sajt, miközben teljesen növényi alapú marad a pizza.

Nosalty stories

