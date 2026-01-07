Vegán pizza sokszínű zöldségekkel
Hozzávalók
A tésztához
-
220 g víz (langyos)
-
380 g finomliszt (pizzaliszt)
-
20 g friss élesztő
-
1 ek cukor
-
2 ek olívaolaj
-
8 g só
A feltétekhez
-
20 dkg passzírozott paradicsom
-
0.5 db piros kaliforniai paprika
-
0.5 db sárga kaliforniai paprika
-
0.5 db zöld kaliforniai paprika
-
100 g csiperkegomba
-
1 db lilahagyma
-
150 g csemegekukorica
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 teáskanál őrölt fűszerkömény
-
2 teáskanál oregánó
-
200 g rukkola
-
2 ek olívaolaj
A „diósajthoz”
-
100 g dió
-
2 kávéskanál élesztőpehely
-
1 teáskanál fokhagymapor
-
1 teáskanál só
A tésztához
-
220g víz0 kcal
-
380g finomliszt1383 kcal
-
20g friss élesztő21 kcal
-
10g cukor39 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
8g só0 kcal
A feltétekhez
-
48 kcal
-
25 kcal
-
31 kcal
-
19 kcal
-
100g csiperkegomba21 kcal
-
90g lilahagyma33 kcal
-
150g csemegekukorica129 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
200g rukkola50 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
A „diósajthoz”
- 67% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 19.7 g
Zsír
-
Összesen 26.7 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 14 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2272.1 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 37 mg
-
Kálcium 143 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 122 mg
-
Foszfor 336 mg
-
Nátrium 1624 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 98.7 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 301.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 118 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 118 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 65 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 233 micro
-
Kolin: 51 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 16 micro
-
β-karotin 1329 micro
-
β-crypt 162 micro
-
Likopin 6948 micro
-
Lut-zea 2144 micro
Fehérje
-
Összesen 4.2 g
Zsír
-
Összesen 5.7 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 486.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 31 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 26 mg
-
Foszfor 72 mg
-
Nátrium 348 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 21.1 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 64.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 25 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 25 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 50 micro
-
Kolin: 11 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 284 micro
-
β-crypt 35 micro
-
Likopin 1487 micro
-
Lut-zea 459 micro
Elkészítés
A tésztához
- A liszt harmadát elkeverjük a langyos vízzel, cukorral és élesztővel, majd 20 percig állni hagyjuk. Utána hozzáadjuk a maradék lisztet és az olajat és ruganyos tésztát gyúrunk. Ekkor adjuk hozzá a sót, hogy ne semlegesítse az élesztőt. Ha túl ragacsos lenne, adjunk hozzá kevés plusz lisztet, de ne túl sokat. A lényeg, hogy ne ragadjon a deszkához.
- A tésztát 10 percig dagasztjuk, amíg egy feszes gombócot nem kapunk. Kiolajozott tálba tesszük és a gombócot is bevonjuk olajjal, nehogy kiszáradjon. Lefedjük frissentartó fóliával és meleg helyen duplájára kelesztjük a tésztát.
A feltétekhez
- A paprikákat megmossuk, majd vékony csíkokra vágjuk. Egy serpenyőben felhevítjük az olajat, majd belevetjük a paprikákat. Megszórjuk a köménnyel, oreganóval, majd ízlés szerint sózzuk-borsozzuk. Magas lángon, 3-5 perc alatt alaposan lepirítjuk és egy tálba tesszük.
- Előmelegítjük a sütőnket 240 fokra. A megkelt tésztát két részre osztjuk, kigombócozzuk, majd sodrófával vékonyra nyújtjuk. Kilisztezünk egy gáztepsit, ráhelyezzük az első pizzatésztát, majd megkenjük passatával. Szórunk rá a sült paprikából, a szeletekre vágott gombából, szeletekre vágott lilahagymából és kukoricából. Megsózzuk az egészet, majd betesszük a sütőbe és 10-15 perc alatt készre sütjük.
- Frissen felvágjuk, majd rukkolával, olívaolajjal és „diósajtos” szórással tálaljuk.
A „diósajthoz”
- A diót száraz serpenyőben addig pirítjuk, míg aromás nem lesz. Ekkor késes aprítóba tesszük a fűszerekkel és szemcsésre dolgozzuk. Ezzel tálaljuk a pizzát.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Főzés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 240 °C
Mivel a pizza alaptésztája amúgy is vegán, továbbá, mivel bármivel megpakolhatjuk, amivel csak szeretnénk, a vegán pizza elkészítése szinte gyerekjáték. Műsajt és feldolgozott kamuhúsok helyett válasszunk színes zöldségeket és egy különleges, dióból készített „sajtot” feltétként.
A vegán, vagyis állati eredetű hozzávalóktól mentes fogásoktól nem kell megrettennie még a húsevőknek sem. Izgalmas és ízletes ételek kerülhetnek a tányérra ilyen formában is, sőt, rengeteg kreativitásnak ad teret a konyhában, ha mellőzünk minden hús- és tejterméket, illetve a tojást. Jó hír, hogy szinte bármit elkészíthetünk ilyen formában, így az olyan örökkedvencekről sem kell lemondanunk, mint a pizza.
A pizzatészta összeállítása nem bonyolult, viszont néhány apróságra érdemes odafigyelni, hogy ruganyos, könnyű tésztát kapjunk végeredményül. Ilyen például, a só hozzáadása a tésztához, ugyanis, ha ez elején már hozzákeverjük, akkor az élesztő nem tud hatékonyan dolgozni.
Tipp:
A sok színes feltéttől válik izgalmassá
A kaliforniai paprika (piros, sárga, zöld), csiperkegomba, lilahagyma és kukorica nemcsak színt, hanem különböző textúrákat is ad a pizzának. Még izgalmasabbá teheted mindezt, ha megpirítod egy kicsit a zöldségeket előre egy serpenyőben (például olívaolajjal, oregánóval), így karamellizálódnak az ízek és nem engednek annyi vizet a pizzára, így a tészta így ropogósabb marad.
A vegán pizza ízvilágát nagyban meghatározza a fűszerezés és a feltétek harmóniája. A paradicsomos alapot érdemes nemcsak sóval és borssal ízesíteni, hanem oregánóval és egy csipet köménnyel is, hogy igazán pizzás karaktert kapjon.
Ha még karakteresebb ízekre vágysz, kevés fokhagymapor vagy frissen zúzott fokhagyma is kerülhet a szószba.
Tálaláskor friss zöldfűszerekkel, például bazsalikommal vagy rukkolával tovább fokozhatjuk az élményt, ezek nemcsak ízben, hanem illatban és látványban is sokat adnak a pizzához.
A „sajtos pizza" vegán módon is könnyen elkészíthető. A dióval készülő sajtutánzat remek alternatíva, hiszen kellemesen sós, enyhén diós íze jól kiegészíti a zöldségeket.
Tipp:
Ez sütés közben kissé megpirul, és hasonló élményt ad, mint a hagyományos sajt, miközben teljesen növényi alapú marad a pizza.