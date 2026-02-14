A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal újabb termékvisszahívásról adott ki tájékoztatást: mikrobiológiai problémák miatt kétféle, 1,5 literes kiszerelésű szénsavmentes ásványvizet vontak ki a forgalomból.

Az érintett termékek között szerepel az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. egyik ásványvize, valamint a Magyarvíz Kft. által előállított, a METRO Kereskedelmi Kft. kínálatában kapható termék is. A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy a visszahívott tételeket ne igyák meg.

Figyelem, termékvisszahívás! Két népszerű ásványvízzel is minőségbeli problémák akadtak

Mindkét vállalat egy-egy ásványvizét hívta vissza, miután azok nem feleltek meg a mikrobiológiai előírásoknak. A Nébih termékvisszahívási adatbázisában közzétett információk alapján az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. az „AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 liter” megnevezésű terméket érintően intézkedett, a visszahívás a 2026. október 29-i minőségmegőrzési idejű, 250161057 tételszámú palackokra vonatkozik.

AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 liter

A Magyarvíz Kft. szintén visszahívást rendelt el: az „Aro Mizse természetes, szénsavmentes ásványvíz” 1,5 literes kiszerelésű változatát érinti az intézkedés, amelynek minőségmegőrzési ideje 2027. április 22., tételszáma pedig 1295250653A.

A termék a METRO Kereskedelmi Kft. kínálatában volt elérhető.

A hatóság ismételten arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a felsorolt ásványvizeket ne igyák meg. A visszahívással kapcsolatos részletes tájékoztatás a Nébih hivatalos honlapján található meg.

Források: 1., 2.