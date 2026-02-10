r
Nosalty Logó
édes süti diós süti

Klasszikus diós guba

Fekete Melinda
Sütőben sült diós guba porcukorral megszórva, mellette vaníliasodó, citrom és egész diók.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A diós gubához

701
Kalória
16.4g
Fehérje
66.7g
Szénhidrát
42.7g
Zsír
23.7g
Víz
15.1g
Koleszterin
4.4g
Élelmi rost
39.5g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 45% Szénhidrát
  • 29% Zsír

A diós gubához

Összesen 701 kcal
  • 11% Fehérje
  • 45% Szénhidrát
  • 29% Zsír

A diós gubához

Összesen 2800 kcal
  • 11% Fehérje
  • 45% Szénhidrát
  • 29% Zsír

A diós gubához

Összesen 264 kcal
  • 11% Fehérje
  • 45% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 16% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    16.4 g

Zsír

  • Összesen
    42.7 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    25 g
  • Koleszterin
    15 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    921.5 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    16 mg
  • Kálcium
    268 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    91 mg
  • Foszfor
    226 mg
  • Nátrium
    312 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    66.7 g
  • Cukor
    39 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    23.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    63 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    97 micro
  • Kolin:
    29 mg
  • Retinol - A vitamin:
    61 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    21 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    8 micro
Összesen 701 kcal
  • 11% Fehérje
  • 45% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 16% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    65.5 g

Zsír

  • Összesen
    171 g
  • Telített zsírsav
    33 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    26 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    99 g
  • Koleszterin
    60 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3686.1 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    65 mg
  • Kálcium
    1073 mg
  • Vas
    13 mg
  • Magnézium
    364 mg
  • Foszfor
    903 mg
  • Nátrium
    1248 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    8 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    266.8 g
  • Cukor
    158 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    94.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    252 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    17 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    387 micro
  • Kolin:
    114 mg
  • Retinol - A vitamin:
    246 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    83 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    31 micro
Összesen 2800 kcal
  • 11% Fehérje
  • 45% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 16% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.2 g

Zsír

  • Összesen
    16.1 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    6 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    347.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    101 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    34 mg
  • Foszfor
    85 mg
  • Nátrium
    118 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    25.1 g
  • Cukor
    15 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    8.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    24 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    36 micro
  • Kolin:
    11 mg
  • Retinol - A vitamin:
    23 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    8 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    3 micro
Összesen 264 kcal

Elkészítés

A diós gubához

  1. A tejet a vaníliával, a cukorral és a sóval elkezdjük felmelegíteni, amíg melegszik, felkarikázzuk a szikkadt kifliket.
  2. A cukorba belereszeljük a citrom héját és jól elmorzsoljuk a kezünkkel, majd hozzáadjuk a darált diót és elkeverjük.
  3. Egy sütőtálat kikenünk kb 1 ek. vajjal, majd elkezdjük rétegezni a gubát. Először diót, majd jöhet egy réteg tejes kifli, aztán megint dió és addig folytatjuk így még elfogy a kifli. A tetejét dióval zárjuk.
  4. A guba tetejére csipkedjünk vajdarabokat, majd locsoljuk meg mézzel és süssük meg kb. 20 perc alatt aranybarnára.
  5. Ha szeretnénk még szaftosabb végeredményt, készítsünk hozzá vaníliasodót is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

A diós guba egy puha, rétegzett édesség, amely kifliből, darált dióból és vaníliás tejből készül. Klasszikus, olcsó desszert, amiből mindig kell repetázni.

Hasonló receptek

Összes diós süti
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Alma és banán
Otthon

Banán vagy alma? Itt a válasz, melyik gyümölcs jobb a...

A banán és az alma is azon gyümölcsök közé tartozik, melyeket majdnem mindenki szeret, sok helyen hozzájuk juthatunk, és könnyű őket magunkkal vinni, ha útravaló kell. Na de vajon melyik jobb a vércukorszintnek? Dietetikus válaszol erre a kérdésre.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept