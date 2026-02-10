Klasszikus diós guba
Hozzávalók
A diós gubához
- 11% Fehérje
- 45% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 16% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 16.4 g
Zsír
-
Összesen 42.7 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 25 g
-
Koleszterin 15 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 921.5 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 16 mg
-
Kálcium 268 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 91 mg
-
Foszfor 226 mg
-
Nátrium 312 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 66.7 g
-
Cukor 39 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 23.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 63 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 97 micro
-
Kolin: 29 mg
-
Retinol - A vitamin: 61 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 21 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 8 micro
Fehérje
-
Összesen 65.5 g
Zsír
-
Összesen 171 g
-
Telített zsírsav 33 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 26 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 99 g
-
Koleszterin 60 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3686.1 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 65 mg
-
Kálcium 1073 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 364 mg
-
Foszfor 903 mg
-
Nátrium 1248 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 8 mg
Szénhidrát
-
Összesen 266.8 g
-
Cukor 158 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 94.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 252 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 17 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 387 micro
-
Kolin: 114 mg
-
Retinol - A vitamin: 246 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 83 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 31 micro
Fehérje
-
Összesen 6.2 g
Zsír
-
Összesen 16.1 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 6 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 347.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 101 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 34 mg
-
Foszfor 85 mg
-
Nátrium 118 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 25.1 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 8.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 24 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 36 micro
-
Kolin: 11 mg
-
Retinol - A vitamin: 23 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 8 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3 micro
Elkészítés
A diós gubához
- A tejet a vaníliával, a cukorral és a sóval elkezdjük felmelegíteni, amíg melegszik, felkarikázzuk a szikkadt kifliket.
- A cukorba belereszeljük a citrom héját és jól elmorzsoljuk a kezünkkel, majd hozzáadjuk a darált diót és elkeverjük.
- Egy sütőtálat kikenünk kb 1 ek. vajjal, majd elkezdjük rétegezni a gubát. Először diót, majd jöhet egy réteg tejes kifli, aztán megint dió és addig folytatjuk így még elfogy a kifli. A tetejét dióval zárjuk.
- A guba tetejére csipkedjünk vajdarabokat, majd locsoljuk meg mézzel és süssük meg kb. 20 perc alatt aranybarnára.
- Ha szeretnénk még szaftosabb végeredményt, készítsünk hozzá vaníliasodót is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A diós guba egy puha, rétegzett édesség, amely kifliből, darált dióból és vaníliás tejből készül. Klasszikus, olcsó desszert, amiből mindig kell repetázni.